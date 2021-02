Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ccb2953-0562-4276-95d9-cbed660df650","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A magyar GDP-nek egyre nagyobb részét termelik meg Budapesten, de arra a szintre nem ért még vissza a főváros, ahonnan 2010 után visszaesett. A statisztikai hivatal adatai alapján megnéztük, mennyit változott a főváros helyzete Tarlós István főpolgármestersége idején.","shortLead":"A magyar GDP-nek egyre nagyobb részét termelik meg Budapesten, de arra a szintre nem ért még vissza a főváros, ahonnan...","id":"20210131_budapest_statisztika_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ccb2953-0562-4276-95d9-cbed660df650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2945a11e-e3fd-475a-aad9-d3ef964bfc64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210131_budapest_statisztika_ksh","timestamp":"2021. január. 31. 11:00","title":"Kilenc ábrán mutatjuk, hogyan élnek a budapestiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség azzal gyanúsít egy 30 éves férfit, hogy 11 alkalommal, több mint 150 ezer forint értékben tankolt fizetés nélkül.\r

","shortLead":"A rendőrség azzal gyanúsít egy 30 éves férfit, hogy 11 alkalommal, több mint 150 ezer forint értékben tankolt fizetés...","id":"20210131_rendszam_lopas_benzinkut_tankolas_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf2e5c87-f51f-48e7-b6da-c9c0770630f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_rendszam_lopas_benzinkut_tankolas_rendorseg","timestamp":"2021. január. 31. 13:32","title":"Lopott rendszámtáblákkal tankolt „ingyen”, lekapcsolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50272ce1-fd19-4594-ae95-65c1ccb33f4c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ápolónőként dolgozó Lisa Enroth 12 ezer jelentkezőből lett kiválasztva.","shortLead":"Az ápolónőként dolgozó Lisa Enroth 12 ezer jelentkezőből lett kiválasztva.","id":"20210131_vilagitotorony_goteborgi_filmfesztival_apolono","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50272ce1-fd19-4594-ae95-65c1ccb33f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caaa4b37-81b1-4113-9b49-c945565ca899","keywords":null,"link":"/elet/20210131_vilagitotorony_goteborgi_filmfesztival_apolono","timestamp":"2021. január. 31. 14:22","title":"Világítótoronyban nézhet meg 70 filmet a Göteborgi Filmfesztivál egyetlen meghívottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e21409-b9a3-40b7-9233-b15cd138092b","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"A rendszerváltás után harminc évvel is hemzseg Budapest az olyan orosz érdekeltségű épületektől, amelyek magyar állami telken vannak. Felújításukra nincs pénz, az oroszok mégis ragaszkodnak azokhoz. ","shortLead":"A rendszerváltás után harminc évvel is hemzseg Budapest az olyan orosz érdekeltségű épületektől, amelyek magyar állami...","id":"202104__ures_ingatlanok__magyarorosz_viszony__tortenelmi_orokseg__hazas_tarsak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19e21409-b9a3-40b7-9233-b15cd138092b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43956433-9895-41a2-9878-3eac903c6e5b","keywords":null,"link":"/360/202104__ures_ingatlanok__magyarorosz_viszony__tortenelmi_orokseg__hazas_tarsak","timestamp":"2021. február. 01. 07:00","title":"Putyinékat nem érdeklik omladozó budapesti házaik, amelyeket a szovjetek hagytak rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jens Spahn szerint idén sikerül ellenőrzés alá vonni a járványt az oltásokkal, és azzal, hogy a vakcinát hozzá lehet igazítani a vírus új mutációihoz.","shortLead":"Jens Spahn szerint idén sikerül ellenőrzés alá vonni a járványt az oltásokkal, és azzal, hogy a vakcinát hozzá lehet...","id":"20210131_nemet_egeszsegugyi_miniszter_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"303e51b3-424b-46f0-92e2-e01f3bdab4c2","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_nemet_egeszsegugyi_miniszter_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina","timestamp":"2021. január. 31. 22:05","title":"Német egészségügyi miniszter: Ha biztonságos és hatékony a vakcina, mindegy, melyik országban készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e25d4f0-ae21-4829-84b9-9460f67dda83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A komoly teljesítmény mellé hegyomlásnyi nyomaték társul.","shortLead":"A komoly teljesítmény mellé hegyomlásnyi nyomaték társul.","id":"20210201_politikailag_abszolut_nem_korrekt_a_boven_800_loero_feletti_uj_bmw_x5_m","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e25d4f0-ae21-4829-84b9-9460f67dda83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"392b1ce2-9070-474a-b6d2-19045590ba70","keywords":null,"link":"/cegauto/20210201_politikailag_abszolut_nem_korrekt_a_boven_800_loero_feletti_uj_bmw_x5_m","timestamp":"2021. február. 01. 11:21","title":"Politikailag abszolút nem korrekt a bőven 800 lóerő feletti új BMW X5 M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt elnököt öt jogász hagyta ott. Trump ellen két hét múlva kezdődnek az alkotmányos vádeljárás (impeachment) tárgyalásai.","shortLead":"A volt elnököt öt jogász hagyta ott. Trump ellen két hét múlva kezdődnek az alkotmányos vádeljárás (impeachment...","id":"20210131_donald_trump_ugyvedek_impeachment","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fdcad4-fffd-4c60-a76f-7d5806913548","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_donald_trump_ugyvedek_impeachment","timestamp":"2021. január. 31. 10:41","title":"Leléptek Trump ügyvédjei a vádeljárás tárgyalása előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU legkorruptabb állama lettünk; kiderült, hogy a költségvetés hiánya az eredeti cél 1420 százaléka lett; Magyarországon és külföldön is nagy vita folyik az újranyitásról. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az EU legkorruptabb állama lettünk; kiderült, hogy a költségvetés hiánya az eredeti cél 1420 százaléka lett...","id":"20210131_Es_akkor_korrupcio_koltsegvetes_vakcina_tozsde","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f4cf07-7486-4552-a8e3-0055afc80fbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210131_Es_akkor_korrupcio_koltsegvetes_vakcina_tozsde","timestamp":"2021. január. 31. 07:00","title":"És akkor Magyarország megnyerte a korrupciós Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]