[{"available":true,"c_guid":"8b6269e4-1b34-4808-a159-fb868548eac9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha a felfelé nyíló ajtajú Aventador megjelenését eddig esetleg túl visszafogottnak találtuk. ","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha a felfelé nyíló ajtajú Aventador megjelenését eddig esetleg túl visszafogottnak...","id":"20210201_a_lamborghini_aventador_hatalmas_uj_felnijei_tobbe_kerulnek_mint_egy_elerheto_aru_uj_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b6269e4-1b34-4808-a159-fb868548eac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2553ca46-f547-4ee0-b2ca-8cdb39d29576","keywords":null,"link":"/cegauto/20210201_a_lamborghini_aventador_hatalmas_uj_felnijei_tobbe_kerulnek_mint_egy_elerheto_aru_uj_auto","timestamp":"2021. február. 01. 09:41","title":"A Lamborghini hatalmas új felnijei többe kerülnek, mint egy elérhető árú új autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8768e2-87ad-4a79-878d-c13aa3397230","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Talán nem volt még év, aminek a végét annyian várták volna szerte a világon, mint a 2020-asét, ez a sötét, fáradt és hideg január azonban nem hozott túl sok megkönnyebbülést magával. Újdonságot azért igen: beiktatták Joe Bident, debütált számos értékes film, a Színház-és Filmművészeti Egyetem modellváltása pedig megállíthatatlanul robog tovább. Ez volt az elmúlt hónap az Élet+Stílus és a Kult rovatban.","shortLead":"Talán nem volt még év, aminek a végét annyian várták volna szerte a világon, mint a 2020-asét, ez a sötét, fáradt és...","id":"20210130_Januar_EletStilus_Kultura_havi_osszefoglalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e8768e2-87ad-4a79-878d-c13aa3397230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17bdc2b-ed8b-4fce-8dfc-6e8cc8601690","keywords":null,"link":"/kultura/20210130_Januar_EletStilus_Kultura_havi_osszefoglalo","timestamp":"2021. január. 30. 20:00","title":"Trump uralma véget ért, de Keresztanyué és Doktor Balatoné még csak most kezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A matricák ára és a büntetés mértéke is nőtt idén.","shortLead":"A matricák ára és a büntetés mértéke is nőtt idén.","id":"20210201_autopalya_matrica_ervenyesseg_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9875ca8d-9609-41ae-bc45-c75c08a21cc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210201_autopalya_matrica_ervenyesseg_2021","timestamp":"2021. február. 01. 08:28","title":"Autósok, figyelem: mától büntetnek, ha nincs érvényes matrica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01efe03-577b-457e-9497-8949e7154928","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar labdarúgóválogatott tagjai is soron kívül kapják meg a koronavírus-elleni oltást - értesült az RTL Híradó.\r

\r

","shortLead":"A magyar labdarúgóválogatott tagjai is soron kívül kapják meg a koronavírus-elleni oltást - értesült az RTL Híradó.\r

\r

","id":"20210130_Soron_kivul_oltjak_be_a_labdarugovalogatott_tagjait_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c01efe03-577b-457e-9497-8949e7154928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de57a8f1-0f94-442b-ac78-fec822b91d33","keywords":null,"link":"/sport/20210130_Soron_kivul_oltjak_be_a_labdarugovalogatott_tagjait_is","timestamp":"2021. január. 30. 20:33","title":"Soron kívül oltják be a labdarúgóválogatott tagjait is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454b876e-a748-4046-b74c-d1523ea3d74e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A hetvenhétszeres válogatott világbajnok focista jelenleg a Juventus játékosa. ","shortLead":"A hetvenhétszeres válogatott világbajnok focista jelenleg a Juventus játékosa. ","id":"20210131_Dardai_Khedira","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=454b876e-a748-4046-b74c-d1523ea3d74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76089d83-2850-4c8d-961e-0b7cc626c6e1","keywords":null,"link":"/sport/20210131_Dardai_Khedira","timestamp":"2021. január. 31. 20:15","title":"Dárdaiék Sami Kedhirával erősíthetik a Hertha Berlint ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintettek az új agrártörvény ellen szerveznek demonstrációt. Az indiai kormány azt állítja, a mobilinternet tiltása fokozza a közbiztonságot.","shortLead":"Az érintettek az új agrártörvény ellen szerveznek demonstrációt. Az indiai kormány azt állítja, a mobilinternet tiltása...","id":"20210131_agrartorveny_india_mobilinternet_gazdak_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443c33b4-0583-4596-955e-404b331b2bd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210131_agrartorveny_india_mobilinternet_gazdak_tuntetes","timestamp":"2021. január. 31. 15:02","title":"Tüntetnének az indiai gazdák, a kormány még előtte kikapcsolta az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e82578-9a59-48f8-8ea4-f507cba1195c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedülálló autót a líbiai uralkodónak szánták anno, de jelenleg Hollandiában található.","shortLead":"Az egyedülálló autót a líbiai uralkodónak szánták anno, de jelenleg Hollandiában található.","id":"20210129_Nehez_jelzoket_talalni_a_Moammer_elKadhafi_ezredesnek_keszult_Maybachra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22e82578-9a59-48f8-8ea4-f507cba1195c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a68c0e7-dbb5-491d-b276-12e655bcaa44","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_Nehez_jelzoket_talalni_a_Moammer_elKadhafi_ezredesnek_keszult_Maybachra","timestamp":"2021. január. 30. 15:17","title":"Nehéz jelzőket találni Moammer el-Kadhafi ezredesnek készült Maybachra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e21409-b9a3-40b7-9233-b15cd138092b","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"A rendszerváltás után harminc évvel is hemzseg Budapest az olyan orosz érdekeltségű épületektől, amelyek magyar állami telken vannak. Felújításukra nincs pénz, az oroszok mégis ragaszkodnak azokhoz. ","shortLead":"A rendszerváltás után harminc évvel is hemzseg Budapest az olyan orosz érdekeltségű épületektől, amelyek magyar állami...","id":"202104__ures_ingatlanok__magyarorosz_viszony__tortenelmi_orokseg__hazas_tarsak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19e21409-b9a3-40b7-9233-b15cd138092b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43956433-9895-41a2-9878-3eac903c6e5b","keywords":null,"link":"/360/202104__ures_ingatlanok__magyarorosz_viszony__tortenelmi_orokseg__hazas_tarsak","timestamp":"2021. február. 01. 07:00","title":"Putyinékat nem érdeklik omladozó budapesti házaik, amelyeket a szovjetek hagytak rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]