[{"available":true,"c_guid":"7ab1e186-0e22-4391-a3cf-0df3d365a72e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az al-Kaidának korábban hűséget fogadó al-Shabaab vállalta magára a merényletet.

","shortLead":"Az al-Kaidának korábban hűséget fogadó al-Shabaab vállalta magára a merényletet.

","id":"20210201_Ongyilkos_merenylo_Szomalia_robbantas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ab1e186-0e22-4391-a3cf-0df3d365a72e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d153749-79bf-44e0-b1b4-c2a09d028e10","keywords":null,"link":"/vilag/20210201_Ongyilkos_merenylo_Szomalia_robbantas","timestamp":"2021. február. 01. 08:27","title":"Öngyilkos merénylő robbantotta fel magát egy szomáliai szállodánál, kilencen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az adóhatóság szerint a katások többségének mindössze három adatot kell megadniuk.","shortLead":"Az adóhatóság szerint a katások többségének mindössze három adatot kell megadniuk.","id":"20210201_kata_onya_nav_adoza_myilatkozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6e9174-9da0-46d5-a63e-2612ba459daf","keywords":null,"link":"/kkv/20210201_kata_onya_nav_adoza_myilatkozat","timestamp":"2021. február. 01. 15:57","title":"Február 25-ig kell nyilatkozniuk a katásoknak a bevételükről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 83 éves színésznő is megkapta a koronavírus elleni oltást.","shortLead":"A 83 éves színésznő is megkapta a koronavírus elleni oltást.","id":"20210202_Jane_Fonda_azt_mondja_nem_faj_az_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc5c85b-7fc8-469f-ac92-046962265e17","keywords":null,"link":"/elet/20210202_Jane_Fonda_azt_mondja_nem_faj_az_oltas","timestamp":"2021. február. 02. 08:44","title":"Jane Fonda azt mondja, nem fáj az oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71777742-804e-414b-871a-4800d3368e21","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Arthur Laffer legendás adóügyi illusztrációja, a szalvétára rajzolt Laffer-görbe ma egy múzeumban pihen. A közgazdász szerint azonban egy későbbi másolatról lehet szó - írja az Urbanlegends.hu.","shortLead":"Arthur Laffer legendás adóügyi illusztrációja, a szalvétára rajzolt Laffer-görbe ma egy múzeumban pihen. A közgazdász...","id":"20210201_Egy_adopolitikat_megvaltoztato_szalveta_legendaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71777742-804e-414b-871a-4800d3368e21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad164a19-5ee3-4f59-a9d7-674fc0d77345","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210201_Egy_adopolitikat_megvaltoztato_szalveta_legendaja","timestamp":"2021. február. 01. 19:15","title":"Egy adópolitikát megváltoztató szalvéta legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9c7022-a6b4-4391-8907-eada258866ea","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Új törvényjavaslat kerül az országgyűlés elé a vészhelyzetről. A törvény sarkalatos, tehát minősített többség kell a jóváhagyásához.","shortLead":"Új törvényjavaslat kerül az országgyűlés elé a vészhelyzetről. A törvény sarkalatos, tehát minősített többség kell...","id":"20210201_Uj_torvenyjavaslat_a_veszelyhelyzetrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc9c7022-a6b4-4391-8907-eada258866ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64aa801-2e32-4c38-9491-1f8dd59971d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Uj_torvenyjavaslat_a_veszelyhelyzetrol","timestamp":"2021. február. 01. 07:56","title":"A kormány további felhatalmazásáról nyújtottak be törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fda2630-61e9-4b9c-944b-730257ac929d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap pár százan, hétfőn már ennél is kevesebben vonultak ki a Hősök terére a korlátozások ellen. ","shortLead":"Vasárnap pár százan, hétfőn már ennél is kevesebben vonultak ki a Hősök terére a korlátozások ellen. ","id":"20210201_tuntetes_korlatozasok_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fda2630-61e9-4b9c-944b-730257ac929d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55606eb-6bc7-4b64-a1cb-c51c1a80e689","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_tuntetes_korlatozasok_ellen","timestamp":"2021. február. 01. 15:12","title":"Hétfőn is volt tüntetés a Hősök terén, a rendőrség megbírságolta a résztvevőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8e105b-d1a8-44ae-8efc-372b7705c48a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szerző szerint ígéretet kapott rá, hogy a könyvei ismét ott lehetnek a Libri boltjaiban.","shortLead":"A szerző szerint ígéretet kapott rá, hogy a könyvei ismét ott lehetnek a Libri boltjaiban.","id":"20210201_kepes_andras_konyv_libri","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc8e105b-d1a8-44ae-8efc-372b7705c48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa38551-9976-4dbf-912b-0b671a504a90","keywords":null,"link":"/kultura/20210201_kepes_andras_konyv_libri","timestamp":"2021. február. 01. 09:35","title":"Békét kötött Kepes András és a Libri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af7a53e-4b8d-4fd0-a483-8aa7887a6e08","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Google Maps képes egy útvonal tervezésénél kijelölni az ideálisan útba eső töltőpontokat, és kalkulál a töltési idővel is. De nem használhatja bárki.","shortLead":"A Google Maps képes egy útvonal tervezésénél kijelölni az ideálisan útba eső töltőpontokat, és kalkulál a töltési...","id":"20210201_A_villanyautosokra_is_gondol_mar_a_Google_Maps","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4af7a53e-4b8d-4fd0-a483-8aa7887a6e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd11e1b-7a50-419a-86ae-6f96940d1053","keywords":null,"link":"/cegauto/20210201_A_villanyautosokra_is_gondol_mar_a_Google_Maps","timestamp":"2021. február. 01. 14:26","title":"A villanyautósokra is gondol már a Google Maps","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]