[{"available":true,"c_guid":"a6f220cf-9df6-4023-8bcf-e1842c863e43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány ellenére 7526 euró (2,7 millió forint) bónuszt kapnak a cég munkatársai.","shortLead":"A koronavírus-járvány ellenére 7526 euró (2,7 millió forint) bónuszt kapnak a cég munkatársai.","id":"20210209_bonusz_fizetes_Ferrari","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6f220cf-9df6-4023-8bcf-e1842c863e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e792d3c2-ca4d-4a34-8d45-c849d8a829b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210209_bonusz_fizetes_Ferrari","timestamp":"2021. február. 09. 14:32","title":"Történetének legmagasabb bónuszát fizeti ki dolgozóinak idén a Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40a0dfc-75ae-4daf-8a22-272be8e3713a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mandulaműtétre például az átlagos 3 hét helyett fél évet kell várni.","shortLead":"Mandulaműtétre például az átlagos 3 hét helyett fél évet kell várni.","id":"20210210_muteti_varolista_neak_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d40a0dfc-75ae-4daf-8a22-272be8e3713a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f6961e-0a3a-4d5b-984e-ec1be6f58489","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_muteti_varolista_neak_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 10. 13:14","title":"Elképesztő hosszúságúra nyújtotta a műtéti várólistákat a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd126587-6438-44b5-8735-a39c4ad0daff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Washington szigorúan ellenőrzi majd az országba irányuló exportot, de további intézkedéseket is kilátásba helyeztek.","shortLead":"Washington szigorúan ellenőrzi majd az országba irányuló exportot, de további intézkedéseket is kilátásba helyeztek.","id":"20210210_Egyesult_Allamok_szankcio_Mianmar_puccs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd126587-6438-44b5-8735-a39c4ad0daff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc977f8-e47d-4c3b-947f-b0318233429f","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_Egyesult_Allamok_szankcio_Mianmar_puccs","timestamp":"2021. február. 10. 20:31","title":"Az Egyesült Államok szankciókat vezet be a mianmari puccs elkövetőivel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34cc519-1e17-4581-8c81-9db06684b82c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sok olyan tulajdonságunk, automatikus reakciónk van, amitől szabadulni szeretnénk, de nem megy: ilyen a kisebbrendűségi érzés, a megfelelési kényszer. Ennek gyökerei sokszor a neveltetésünkben, a szocializációs folyamatban rejlenek. ","shortLead":"Sok olyan tulajdonságunk, automatikus reakciónk van, amitől szabadulni szeretnénk, de nem megy: ilyen a kisebbrendűségi...","id":"20210211_Almasi_Kitti_Ha_robotolunk_a_szeretetert_csak_a_robotolast_erositjuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f34cc519-1e17-4581-8c81-9db06684b82c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a2975d-3ca4-4b58-9613-02a742e58729","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210211_Almasi_Kitti_Ha_robotolunk_a_szeretetert_csak_a_robotolast_erositjuk","timestamp":"2021. február. 11. 13:30","title":"Almási Kitti: Ha robotolunk a szeretetért, csak a robotolást erősítjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d8bf98-364b-4c39-be92-3ec84aca7c3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Apa és fia egy tüntetés után mászott be a nagykövetségre még ősszel, a hatóságok nyomoznak ellenük. ","shortLead":"Apa és fia egy tüntetés után mászott be a nagykövetségre még ősszel, a hatóságok nyomoznak ellenük. ","id":"20210210_belarusz_sved_nagykovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48d8bf98-364b-4c39-be92-3ec84aca7c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f152d322-a7b2-4329-8ca5-5161e461fae6","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_belarusz_sved_nagykovetseg","timestamp":"2021. február. 10. 11:56","title":"Szeptember óta él a minszki svéd nagykövetségen két fehérorosz férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36673cb8-3c06-46aa-83f1-c6d311007cdc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Személyi sérülés nem történt, az állatnak sem lett semmi baja.

","shortLead":"Személyi sérülés nem történt, az állatnak sem lett semmi baja.

","id":"20210210_Autopalyara_tevedt_egy_koala_hat_auto_ment_egymasba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36673cb8-3c06-46aa-83f1-c6d311007cdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a1a59d-d1fa-4b7d-a188-5d99002d17fb","keywords":null,"link":"/elet/20210210_Autopalyara_tevedt_egy_koala_hat_auto_ment_egymasba","timestamp":"2021. február. 10. 09:35","title":"Autópályára tévedt egy koala, hat autó ment egymásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennél még diákmunkásként is többet lehet keresni.","shortLead":"Ennél még diákmunkásként is többet lehet keresni.","id":"20210211_egyetemi_tanarseged_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b8df36-c697-4ccd-a664-64754a5b815c","keywords":null,"link":"/elet/20210211_egyetemi_tanarseged_fizetes","timestamp":"2021. február. 11. 08:57","title":"800 forintos órabérért dolgoznak az egyetemi tanársegédek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Amerikai Filmakadémia kedd éjjel közzétett listájából kiderül: nem jelölik Oscarra sem a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmet, sem Andrasev Nadja, sem M. Tóth Géza kisfilmjét.","shortLead":"Az Amerikai Filmakadémia kedd éjjel közzétett listájából kiderül: nem jelölik Oscarra sem a Felkészülés meghatározatlan...","id":"20210210_Kihirdettek_az_Oscarra_eselyes_filmeket_a_magyar_eselyesek_nincsenek_koztuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996d46de-aae7-4d83-92b1-a66e5a7eddfc","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Kihirdettek_az_Oscarra_eselyes_filmeket_a_magyar_eselyesek_nincsenek_koztuk","timestamp":"2021. február. 10. 01:52","title":"Kihirdették az Oscarra esélyes filmeket, a magyar esélyesek nincsenek köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]