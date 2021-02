Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd180cd0-4ade-4faa-b7e9-168a9c7d90fa","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az állatok boncolása során kiderült, hogy a kölykök súlyos fertőzésben szenvedtek, tüdejük és légcsövők szokatlan mértékben károsodott. ","shortLead":"Az állatok boncolása során kiderült, hogy a kölykök súlyos fertőzésben szenvedtek, tüdejük és légcsövők szokatlan...","id":"20210213_Koronavirus_fehertigris_pakisztan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd180cd0-4ade-4faa-b7e9-168a9c7d90fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c51d7f1-21f1-44b2-8f42-0180b63276a9","keywords":null,"link":"/zhvg/20210213_Koronavirus_fehertigris_pakisztan","timestamp":"2021. február. 13. 18:28","title":"Koronavírus miatt pusztulhatott el két fehértigris Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55466c47-dddb-4b21-a12d-12895b929b8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvoskamara listája szerint 11 háziorvos hunyt el a koronavírus miatt.","shortLead":"Az orvoskamara listája szerint 11 háziorvos hunyt el a koronavírus miatt.","id":"20210212_orvosi_kamara_egeszsegugyi_dolgozo_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55466c47-dddb-4b21-a12d-12895b929b8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e298126-0d64-4945-aa6a-fdb696744988","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_orvosi_kamara_egeszsegugyi_dolgozo_koronavirus","timestamp":"2021. február. 12. 15:56","title":"57 egészségügyi dolgozó halt meg a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A posztra reagáltak is páran – köztük az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).","shortLead":"A posztra reagáltak is páran – köztük az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).","id":"20210212_koponyeg_idojaras_rogan_antal_foldek_orszagos_meteorolgiai_szolgalat_omsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d35efe9-f09a-406e-b8ee-86a4b2014345","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_koponyeg_idojaras_rogan_antal_foldek_orszagos_meteorolgiai_szolgalat_omsz","timestamp":"2021. február. 12. 19:44","title":"A Köpönyeg.hu is megosztotta a kormányközeli médiában megjelent Rogán-cikket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6d51b0-9f24-49de-ac78-33acd1c21551","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A korábban cserjés növényzet helyett a változó éghajlat miatt mostanra sok terület szavannává és lombhullató erdővé vált, ami kifejezetten kedvező a vírusokat hordozó denevéreknek.","shortLead":"A korábban cserjés növényzet helyett a változó éghajlat miatt mostanra sok terület szavannává és lombhullató erdővé...","id":"20210214_Ujabb_osszefuggesre_mutattak_ra_tudosok_a_koronavirusjarvany_es_a_klimavaltozas_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec6d51b0-9f24-49de-ac78-33acd1c21551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c809bdb-240f-4853-a238-5a5642374a93","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Ujabb_osszefuggesre_mutattak_ra_tudosok_a_koronavirusjarvany_es_a_klimavaltozas_kozott","timestamp":"2021. február. 14. 12:10","title":"Újabb összefüggésre mutattak rá tudósok a koronavírus-járvány és a klímaváltozás között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c8fd89-fc73-4a41-a586-8d0ad630cd7a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aljakszandr Lukasenka komoly veszélyt lát az olyan okoseszközökben, mint például az iPhone-ok.","shortLead":"Aljakszandr Lukasenka komoly veszélyt lát az olyan okoseszközökben, mint például az iPhone-ok.","id":"20210212_feheroroszorszag_aljakszandr_lukasenka_nyomogombos_telefon_lehallgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38c8fd89-fc73-4a41-a586-8d0ad630cd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a511d62-42c2-4a15-94e6-18bf4e318fee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_feheroroszorszag_aljakszandr_lukasenka_nyomogombos_telefon_lehallgatas","timestamp":"2021. február. 12. 15:03","title":"A fehérorosz elnök szerint az okos emberek a nyomógombos telefonokat keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26b0342-e565-44ce-bdf0-6eb542bcc8ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jezsuita szerzetesnek a diktatúra miatt kellett elhagynia az országot, de 2017-ben hazatért. Argentínában annak a csoportnak is lelkivezetője volt, amelynek tagja volt a fiatal Ferenc pápa is.","shortLead":"A jezsuita szerzetesnek a diktatúra miatt kellett elhagynia az országot, de 2017-ben hazatért. Argentínában annak...","id":"20210213_Meghalt_Jalics_Ferenc_szerzetes_aki_Ferenc_papa_lelkivezetoje_is_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f26b0342-e565-44ce-bdf0-6eb542bcc8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d25b1a-9a2f-45c7-9d33-d30957d503b3","keywords":null,"link":"/elet/20210213_Meghalt_Jalics_Ferenc_szerzetes_aki_Ferenc_papa_lelkivezetoje_is_volt","timestamp":"2021. február. 13. 11:45","title":"Meghalt Jálics Ferenc szerzetes, aki Ferenc pápa lelkivezetője is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A csalók állítólagos szakértőket szólaltatnak meg és tudományosnak látszó tanulmányokra hivatkoznak, hogy hihető legyen, a szereik jók a vírus ellen. A rendőrség több ilyen weblapot is azonosított.","shortLead":"A csalók állítólagos szakértőket szólaltatnak meg és tudományosnak látszó tanulmányokra hivatkoznak, hogy hihető...","id":"20210213_A_koronaviruscsodaszeres_csalok_meg_studiobeszelgeteseket_is_szerveznek_az_atveres_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f64c9246-b8fe-4563-bace-9f2e3ebb23cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_A_koronaviruscsodaszeres_csalok_meg_studiobeszelgeteseket_is_szerveznek_az_atveres_miatt","timestamp":"2021. február. 13. 12:11","title":"A „koronavírus-csodaszeres” csalók még stúdióbeszélgetéseket is szerveznek az átverés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pilótát kerékpározás közben ütötte el egy kocsi.","shortLead":"A pilótát kerékpározás közben ütötte el egy kocsi.","id":"20210212_fernando_alonso_allakpocstores_mutet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a2a577-91e0-4d02-9bbf-550ec75a833f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_fernando_alonso_allakpocstores_mutet","timestamp":"2021. február. 12. 14:18","title":"Megműtötték az elütött Alonsót, 48 óráig még kórházban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]