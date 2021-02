A március 18-i világpremierhez időzítve megjelent Az Igazság Ligája csaknem négy órás rendezői változata, a "Snyder-cut" előzetese. A filmverzió azért jött létre, mert a 2017-es film az optimista rajongók szerint csak azért sikerült annyira gyengén, mert a rendező Zack Snyder - lánya halála miatt - menet közben kiszállt a produkcióból, és Joss Whedon fejezte be a filmet, meglehetősen máshogyan, mint ahogyan azt Snyder eredetileg elképzelte. (Whedonról azóta többen azt állítják: évtizedek óta teremt elviselhetetlen környezetet a forgatásokon, amelyeken dolgozik, és aláz meg nőket rendszeresen.) Így a rajongók azóta is újabb és újabb módokon fejezték ki, hogy mennyire fontos lenne, ha a stúdió megmutatná, hogyan képzelte el eredetileg a filmet Snyder.

Az előzetes érthető módon a sztoriról nem mond el sok újat: láthatjuk, ahogy a szuperhősökből összeáll Az Igazság Ligája, és Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) és Flash (Ezra Miller) felkészül, hogy szembeszálljanak az olyan főgonoszokkal, mint Steppenwolf, DeSaad és Darkseid. A végére azonban Snyder elhelyezett egy kikacsintást - vagy egy gátlástalan tetszéshajhászó gesztust -: Jared Leto Jokere elmondja a "We live in a society" ("Olyan társadalomban élünk") kezdetű mondatot.

Márpedig ez a mondat - egyesek szerint valójában nem komoly, csak ironikus - mémként sok-sok éve jelen van az online világban; felhasználók ezrei használják, ha arra akarják felhívni a figyelmet, milyen képmutató vagy más miatt rosszul működő társadalomban élünk, pláne, ha úgy érzik, ők ennek nem részei - csakúgy, mint Joker, akihez régóta kötik ezt a mondatot, noha egyik Batman-filmben sem hangzott el a szájából. A rajongók legnagyobb bánatára: még petíciót is indítottak, hogy a mondat szerepeljen a Joaquin Phoenix-féle Joker-filmben, több tízezer aláírás össze is gyűlt rajta, hiába.

Hát most megkapják, és ez a várt méretű hisztériát robbantotta ki a neten, ahol a rajongók jelentős része erről posztol most, és a filmes világsajtóban is sok cikk foglalkozik pusztán ezzel a mondattal. Még maga Az Igazság Ligájában Jokert játszó Jared Leto is szóvá tette a dolgot: az idézett félmondattal körítve osztotta meg az előzetest.

We live in a society https://t.co/3OaJxZlfOy — JARED LETO (@JaredLeto) February 14, 2021

A film Amerikában az HBO Maxon debütál március 18-án, és bár a szolgáltató egyelőre nem érhető el Magyarországon, az HBO nemrég bejelentette: nálunk is ugyanekkor jelenik meg a film az HBO Gón.

Még több Élet + Stílus a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: