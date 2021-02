Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53daa585-71d5-4d9f-b23b-19692231a216","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Tombor András résztulajdonában álló cseh Aero Vodochody 12 repülőt gyárthat le Vietnamnak.","shortLead":"A Tombor András résztulajdonában álló cseh Aero Vodochody 12 repülőt gyárthat le Vietnamnak.","id":"20210217_vietnam_repulogep_tombor_andras_aero_vodochody","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53daa585-71d5-4d9f-b23b-19692231a216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"733effec-a1f2-4ad1-b91f-dbefa65c8963","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_vietnam_repulogep_tombor_andras_aero_vodochody","timestamp":"2021. február. 17. 17:10","title":"Orbán volt tanácsadójának cége sugárhajtású repülőkre kapott megrendelést Vietnamból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d048bd21-8000-4305-99f0-53e5e97d7ee1","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Ha van két, látszatra egymástól nagyon különböző intézmény, az a múzeum és a bank. Annyira azonban nem is állnak messze egymástól, mint gondolnánk. Amikor az olyan nagy alkotmányokra gondolunk, mint a mi Szépművészetink vagy a bécsi Kunsthistorisches Museum, nyugodtan odaképzelhetjük melléjük a körúti, tekintélyes, klasszikus – erős páncélszekrényekkel rendelkező – banképületeket. ","shortLead":"Ha van két, látszatra egymástól nagyon különböző intézmény, az a múzeum és a bank. Annyira azonban nem is állnak messze...","id":"20210216_Vihar_elotti_csond","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d048bd21-8000-4305-99f0-53e5e97d7ee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d409df6-1bdd-4034-b96b-cd67bd0e06ec","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210216_Vihar_elotti_csond","timestamp":"2021. február. 17. 12:40","title":"Vihar előtti csönd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e15581-c5aa-497a-ae2d-1f89ea3e0c61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Piaci értéke halad az ezermilliárd dollár felé.","shortLead":"Piaci értéke halad az ezermilliárd dollár felé.","id":"20210216_alomhatar_bitcoin_kereskedes_kriptopenz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0e15581-c5aa-497a-ae2d-1f89ea3e0c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0519bd00-2757-4242-8a45-8a670b6ab6aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210216_alomhatar_bitcoin_kereskedes_kriptopenz","timestamp":"2021. február. 16. 14:26","title":"Áttörte az álomhatárt a bitcoin, 50 ezer dollár felett kereskednek a kriptopénzzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8331305c-8e44-4b58-8a77-072747ecf9f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Óbuda-Békásmegyer önkormányzata igazi találkozóponttá alakítaná a kerület egyik legnagyobb forgalmú csomópontját.\r

","shortLead":"Óbuda-Békásmegyer önkormányzata igazi találkozóponttá alakítaná a kerület egyik legnagyobb forgalmú csomópontját.\r

","id":"20210216_szentlelek_ter_obuda_felujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8331305c-8e44-4b58-8a77-072747ecf9f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1364897f-c5b6-4344-a6c9-a1429ae386a9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210216_szentlelek_ter_obuda_felujitas","timestamp":"2021. február. 16. 18:56","title":"Ilyen lehet majd a megújult Szentlélek tér – látványtervek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbabfd2a-1396-4129-9b6f-47e924ada1bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy brit luxusautó-kereskedésben bukkantak fel az ajánlatok. ","shortLead":"Egy brit luxusautó-kereskedésben bukkantak fel az ajánlatok. ","id":"20210217_luxusauto_Vettel_elado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbabfd2a-1396-4129-9b6f-47e924ada1bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bac5da8-c7cb-4495-a3f8-9368fae87850","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_luxusauto_Vettel_elado","timestamp":"2021. február. 17. 17:35","title":"Egyszerre nyolc, ritka sportkocsitól szabadulna meg Sebastian Vettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ukrán férfinak nem volt jegye, ezért megkérték, hogy szálljon le a szerelvényről. Ez feldühítette őt.","shortLead":"Az ukrán férfinak nem volt jegye, ezért megkérték, hogy szálljon le a szerelvényről. Ez feldühítette őt.","id":"20210217_kalauz_mozdonyvezeto_vasut_vonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475768a5-4e41-4809-9fc2-5518b9ad8031","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_kalauz_mozdonyvezeto_vasut_vonat","timestamp":"2021. február. 17. 20:15","title":"A kalauzra, a mozdonyvezetőre és egy utasra is rátámadt egy férfi a nyíregyházi vonaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Keddig 56 millió adag vakcinát adtak be az országban az amerikai járványügyi központ adatai szerint.","shortLead":"Keddig 56 millió adag vakcinát adtak be az országban az amerikai járványügyi központ adatai szerint.","id":"20210218_oltas_koronavirus_Egyesult_Allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f782c25-0680-4027-b296-e8dfef0b2665","keywords":null,"link":"/vilag/20210218_oltas_koronavirus_Egyesult_Allamok","timestamp":"2021. február. 18. 05:17","title":"Naponta 1,7 millió embert oltanak be koronavírus ellen az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1210cdf0-d90d-40da-b831-58089ca19244","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatalmas kerekekkel és sportosra hangolt futóművel támad az Enyaq Sportline iV.","shortLead":"Hatalmas kerekekkel és sportosra hangolt futóművel támad az Enyaq Sportline iV.","id":"20210218_sportosabb_lett_a_skoda_hatsokerekhajtasu_villanyautoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1210cdf0-d90d-40da-b831-58089ca19244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0f760d-16f5-4e8e-bafe-2014f21ef68d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_sportosabb_lett_a_skoda_hatsokerekhajtasu_villanyautoja","timestamp":"2021. február. 18. 06:41","title":"Sportosabb lett a Skoda hátsókerék-hajtású villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]