Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A maró hatású sav előbb a kocsi utasterébe, majd az útra folyt. A kiérkezők mentők belélegezték a gázt.","shortLead":"A maró hatású sav előbb a kocsi utasterébe, majd az útra folyt. A kiérkezők mentők belélegezték a gázt.","id":"20210223_saletromsav_mentosok_kecskemet_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744a8c2b-8adf-4c2f-a5f3-3781e0eb581f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_saletromsav_mentosok_kecskemet_vademeles","timestamp":"2021. február. 23. 09:39","title":"Kiömlött salétromsav miatt sérült meg két mentő, a felelős ellen vádat emeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd64226-2fae-48c7-8960-92ddfe64b3d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Természetes fény a második világháborúban, a Szovjetunió megszállt vidékein játszódik, és a magyar katonák mindennapjairól szól.","shortLead":"A Természetes fény a második világháborúban, a Szovjetunió megszállt vidékein játszódik, és a magyar katonák...","id":"20210223_nagy_denes_termszetes_feny_elozetes_trailer_berlinale","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bd64226-2fae-48c7-8960-92ddfe64b3d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6cefad3-5c6c-41c0-bae2-af4cf06afb4a","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_nagy_denes_termszetes_feny_elozetes_trailer_berlinale","timestamp":"2021. február. 23. 10:34","title":"Végre belenézhetünk a Berlinalén versenyző magyar filmbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65d340a-2662-4a48-842f-05f404798722","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Emmi-miniszter szerint genetikai módszerekkel be tudják majd azonosítani a Fehérváron nyugvó magyar királyok csontvázait.","shortLead":"Az Emmi-miniszter szerint genetikai módszerekkel be tudják majd azonosítani a Fehérváron nyugvó magyar királyok...","id":"20210222_osszarium_csontkamra_szekesfehervar_kasler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a65d340a-2662-4a48-842f-05f404798722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f88158a-bdf1-4a66-aadb-177cc6073df8","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_osszarium_csontkamra_szekesfehervar_kasler","timestamp":"2021. február. 22. 16:18","title":"Megnyitották Káslerék a székesfehérvári királyi csontkamrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79685c7-0ec3-4667-bcbe-77e1bcfb4063","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kődarabok hullhatnak a turistaútra, jobb most elkerülni.","shortLead":"Kődarabok hullhatnak a turistaútra, jobb most elkerülni.","id":"20210223_Ram_szakadek_tura_veszely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f79685c7-0ec3-4667-bcbe-77e1bcfb4063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730b499a-782e-4c51-8c2d-6bb41e31095b","keywords":null,"link":"/elet/20210223_Ram_szakadek_tura_veszely","timestamp":"2021. február. 23. 12:57","title":"Figyelmeztet az erdészet, kerüljék el a túrázók a Rám-szakadékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A NAV közel 250 milliót inkasszált Iványi Gáborék számlájáról, feloszlott a Daft Punk. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A NAV közel 250 milliót inkasszált Iványi Gáborék számlájáról, feloszlott a Daft Punk. A hvg360 reggeli...","id":"20210223_Radar360_Felporoghet_a_vakcinalas_nyithatnak_a_furdok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429a4555-c4fd-48eb-864e-d19160e13178","keywords":null,"link":"/360/20210223_Radar360_Felporoghet_a_vakcinalas_nyithatnak_a_furdok","timestamp":"2021. február. 23. 07:40","title":"Radar360: Felpöröghet a vakcinálás, nyithatnak a fürdők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Hungaro DigiTel 75 százalékát tervezi megvásárolni a 4iG.","shortLead":"A Hungaro DigiTel 75 százalékát tervezi megvásárolni a 4iG.","id":"20210223_4ig_tavkozles_digitel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03ed003-8910-4e12-acbf-22cb18d58349","keywords":null,"link":"/kkv/20210223_4ig_tavkozles_digitel","timestamp":"2021. február. 23. 09:46","title":"Belép a 4iG a távközlési piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edaec9c1-5385-4c15-8702-a250b698b46e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megduplázódott az NMHH internetes segítségnyújtó szolgálatához érkezett bejelentések száma tavaly, főleg a gyerekpornográfia és a gyerekekkel szembeni erőszak vált láthatóbbá.","shortLead":"Megduplázódott az NMHH internetes segítségnyújtó szolgálatához érkezett bejelentések száma tavaly, főleg...","id":"20210223_internet_eroszak_gyerekek_adathalaszat_nmhh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edaec9c1-5385-4c15-8702-a250b698b46e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73a4c70-930a-4926-8f00-330bb5237f9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_internet_eroszak_gyerekek_adathalaszat_nmhh","timestamp":"2021. február. 23. 11:33","title":"Egyre látványosabb a neten a gyerekekkel szembeni erőszak a járványügyi korlátozások bevezetése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf41d27a-03bd-41dd-9b1e-668676caac5b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kemény intézkedésektől tart Lengyelországban a média magánkézben lévő része, a hatalom részéről érzékelhető fenyegetés egyben próbakő lesz az EU számára is, hiszen itt alapvető európai értékről: a sajtószabadságról van szó. Így foglalja össze a helyzetet a Financial Times, miután a szerkesztőségek példátlan összefogást tanúsítva, 24 órás tiltakozó akcióval utasították el a szelektíven kivetendő különadót.","shortLead":"Kemény intézkedésektől tart Lengyelországban a média magánkézben lévő része, a hatalom részéről érzékelhető fenyegetés...","id":"20210223_Financial_Times_Orbanizalodik_a_lengyel_sajto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf41d27a-03bd-41dd-9b1e-668676caac5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146fa3b3-bcf0-4528-be93-7fbf5d84d6ed","keywords":null,"link":"/360/20210223_Financial_Times_Orbanizalodik_a_lengyel_sajto","timestamp":"2021. február. 23. 07:17","title":"Financial Times: Orbanizálódik a lengyel sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]