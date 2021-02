Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d428676-24a1-42be-a332-7eb02cf0ec16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google is ünnepli a legújabb NASA-eszköz sikerét.","shortLead":"A Google is ünnepli a legújabb NASA-eszköz sikerét.","id":"20210219_nasa_perseverance_marsjaro_mars_google","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d428676-24a1-42be-a332-7eb02cf0ec16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2aacaf1-8517-4c0e-b259-b5a08eada7fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_nasa_perseverance_marsjaro_mars_google","timestamp":"2021. február. 19. 10:03","title":"Van egy perce? Keressen rá a Perseverance szóra a Google-ön, meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890d3b64-3588-4838-a383-47b118f5646a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem csak Samantha karaktere fog hiányozni az idei ráadásból.","shortLead":"Nem csak Samantha karaktere fog hiányozni az idei ráadásból.","id":"20210220_Mr_Big_nelkul_jon_az_uj_Szex_es_New_York","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=890d3b64-3588-4838-a383-47b118f5646a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2750053-9241-4270-872b-1feb83c97d82","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Mr_Big_nelkul_jon_az_uj_Szex_es_New_York","timestamp":"2021. február. 20. 15:33","title":"Mr. Big nélkül jön az új Szex és New York","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd78610-a4d7-4384-a70f-6850614d4437","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A decemberi teszteléshez képest kétszeres a pozitív esetek száma a mostani szűrésen.","shortLead":"A decemberi teszteléshez képest kétszeres a pozitív esetek száma a mostani szűrésen.","id":"20210220_Karacsony_Gergely_A_budapesti_szamok_igazoljak_a_harmadik_hullamot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cd78610-a4d7-4384-a70f-6850614d4437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b676c9-24f9-4efc-99e1-96f68f7e0d78","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Karacsony_Gergely_A_budapesti_szamok_igazoljak_a_harmadik_hullamot","timestamp":"2021. február. 20. 12:25","title":"Karácsony Gergely: A budapesti számok igazolják a harmadik hullámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33235eb8-8c05-48b8-92de-088bc19bb921","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hét emberre átterjedt Dél-Oroszországban az A(H5N8) típusú új madárinfluenza - jelentette ki Anna Popova tisztifőorvos, az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) vezetője moszkvai sajtótájékoztatóján.



","shortLead":"A pécsi önkormányzat lakossági ötletpályázatot írt ki a Misina-tető fejlesztésére, a győztes pályamű alapján már el is...","id":"20210220_A_pecsiek_megszavaztak_Turakozpont_epulhet_a_Misinatetore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3444a7c0-4d3f-4554-bfa7-17541f46e6c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc27d56-1649-4e11-90d3-543678e0d6d9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210220_A_pecsiek_megszavaztak_Turakozpont_epulhet_a_Misinatetore","timestamp":"2021. február. 20. 10:52","title":"A pécsiek megszavazták: Túraközpont épülhet a Misina-tetőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0066b18f-7f5e-475d-8734-ab7d12709b9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az EQC divatterepjáró esetében lefelé és felfelé nyitott a német gyártó. ","shortLead":"Az EQC divatterepjáró esetében lefelé és felfelé nyitott a német gyártó. ","id":"20210219_a_Mercedes_elso_igazi_villanyautoja_uj_alapmodellt_es_amg_Line_valtozatott_kapott_eqc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0066b18f-7f5e-475d-8734-ab7d12709b9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed35199d-4ac4-48f5-bd2f-fd6c18040a37","keywords":null,"link":"/cegauto/20210219_a_Mercedes_elso_igazi_villanyautoja_uj_alapmodellt_es_amg_Line_valtozatott_kapott_eqc","timestamp":"2021. február. 19. 09:21","title":"A Mercedes első igazi villanyautója új alapmodellt és AMG Line változatot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2141858-31eb-4c38-921a-eb49da83b27f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább két ember meghalt Mianmarban, amikor a rendőrök Mandalay városában szombaton belelőttek a katonai puccs ellen tiltakozó tömegbe.","shortLead":"Legalább két ember meghalt Mianmarban, amikor a rendőrök Mandalay városában szombaton belelőttek a katonai puccs ellen...","id":"20210220_Mar_eles_loszerrel_lonek_a_mianmari_puccsistak__tobben_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2141858-31eb-4c38-921a-eb49da83b27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faca436b-1856-4bca-b345-d29f63f63a1c","keywords":null,"link":"/vilag/20210220_Mar_eles_loszerrel_lonek_a_mianmari_puccsistak__tobben_meghaltak","timestamp":"2021. február. 20. 14:24","title":"Már éles lőszerrel lőnek a mianmari puccsisták – többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bd9fd0-49f0-444b-b3c9-dbd6269ee856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Semmi baj, ha valakit zavarna a csuklóján lévő pulzusmérő. Az alábbi eszközt ugyanis szinte bárhol rögzíteni lehet a testen.","shortLead":"Semmi baj, ha valakit zavarna a csuklóján lévő pulzusmérő. Az alábbi eszközt ugyanis szinte bárhol rögzíteni lehet...","id":"20210219_polar_verity_sense_optikai_pulzusmero_hevederrel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86bd9fd0-49f0-444b-b3c9-dbd6269ee856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd54cd9e-b1ec-4e67-a6c2-87fc2d82ac73","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_polar_verity_sense_optikai_pulzusmero_hevederrel","timestamp":"2021. február. 19. 13:03","title":"Zavarja a fitneszkarkötő? Máshogy is lehet pulzust mérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]