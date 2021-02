Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ritkán teszik közzé, hogy mennyi a mediánbér, most azonban az LMP társelnöke kikérte az adatokat.","shortLead":"Ritkán teszik közzé, hogy mennyi a mediánbér, most azonban az LMP társelnöke kikérte az adatokat.","id":"20210223_median_atlag_kereset_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc2961f-a418-48f6-8228-c3f2fa0c8e4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_median_atlag_kereset_fizetes","timestamp":"2021. február. 23. 13:11","title":"75 ezer forinttal alacsonyabb a mediánbér az átlagnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8885aabd-d33a-4120-8bec-ca25a454eb21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A traumatológiai, az általános sebészeti, a szülészet-nőgyógyászat és az urológia szakorvosai jelezték, hogy nem írják alá az új szerződést. Debrecenben viszont sikerült rendezni a vitás kérdéseket.","shortLead":"A traumatológiai, az általános sebészeti, a szülészet-nőgyógyászat és az urológia szakorvosai jelezték, hogy nem írják...","id":"20210223_Traumatologiai_ellatas_Nyiregyhaza_egeszsegugyi_uj_szolgalati_jogviszony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8885aabd-d33a-4120-8bec-ca25a454eb21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7806bbce-449b-414b-83f7-e46758df539f","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_Traumatologiai_ellatas_Nyiregyhaza_egeszsegugyi_uj_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2021. február. 23. 18:25","title":"Nemet mondtak a szerződésre, több osztályon is megszűnhet az ellátás a nyíregyházi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e0c91f-24a0-4bda-9d50-7f8a052777cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó népszerű kompakt terepjárója kétüléses változatban kerül újra forgalomba.","shortLead":"A japán gyártó népszerű kompakt terepjárója kétüléses változatban kerül újra forgalomba.","id":"20210225_visszatert_magyarorszagra_a_suzuki_jimny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24e0c91f-24a0-4bda-9d50-7f8a052777cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e844b2f2-9ff9-4b2d-822d-0db28f9b5747","keywords":null,"link":"/cegauto/20210225_visszatert_magyarorszagra_a_suzuki_jimny","timestamp":"2021. február. 25. 06:41","title":"Visszatért Magyarországra a Suzuki Jimny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf73d00-1d76-48e9-b765-9a64fb229c98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feljelentő szerint Kriza Ákos temetésén ötvennél többen voltak, a miniszterelnök pedig nem viselt maszkot.","shortLead":"A feljelentő szerint Kriza Ákos temetésén ötvennél többen voltak, a miniszterelnök pedig nem viselt maszkot.","id":"20210223_orban_viktor_feljelentes_temetes_kriza_akos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cf73d00-1d76-48e9-b765-9a64fb229c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3208d05b-e8a4-48be-ba52-67dabd9867dc","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_orban_viktor_feljelentes_temetes_kriza_akos","timestamp":"2021. február. 23. 18:37","title":"Feljelentették Orbánt a volt miskolci polgármester temetése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad0a979-28fe-4611-bc42-b0521007d3ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak az az örömteli a legújabb NASA-videóban, hogy jó minőségű, hanem az is, hogy 360 fokban készült.","shortLead":"Nemcsak az az örömteli a legújabb NASA-videóban, hogy jó minőségű, hanem az is, hogy 360 fokban készült.","id":"20210223_marsjaro_perseverance_360_fokos_video_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ad0a979-28fe-4611-bc42-b0521007d3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8760d5ee-619e-406f-a4e6-831b7ee97a63","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_marsjaro_perseverance_360_fokos_video_nasa","timestamp":"2021. február. 23. 14:03","title":"4K-ban nézhet körül a Marsnak azon a részén, ahol a Perseverance landolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dddc01-6cef-4490-bbdd-58779488edc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden tizedik háziorvosi praxis betöltetlen az országban, van olyan település, ahol 7 orvos hiányzik. ","shortLead":"Minden tizedik háziorvosi praxis betöltetlen az országban, van olyan település, ahol 7 orvos hiányzik. ","id":"20210225_gki_haziorvos_praxis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2dddc01-6cef-4490-bbdd-58779488edc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007aa8b3-46e1-4c05-834d-2c4f0e5e3eea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_gki_haziorvos_praxis","timestamp":"2021. február. 25. 07:20","title":"Hiába változtat a kormány, ezzel aligha oldja meg a háziorvoshiányt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583e0f22-48b9-4bde-a8c5-db1257200ff8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"David Solomon és több nagy befektetési bank vezetője is csak arra vár, hogy beoltsák a dolgozóikat, és már rendelnek is vissza mindenkit az irodába.","shortLead":"David Solomon és több nagy befektetési bank vezetője is csak arra vár, hogy beoltsák a dolgozóikat, és már rendelnek is...","id":"20210225_goldman_sachs_home_office","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=583e0f22-48b9-4bde-a8c5-db1257200ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ada2fa9-e8c5-4d6c-8064-860c5f0f99f4","keywords":null,"link":"/kkv/20210225_goldman_sachs_home_office","timestamp":"2021. február. 25. 10:15","title":"A Goldman Sachs vezetője \"javításra váró aberrációnak\" nevezte az otthoni munkavégzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram a jövőben aktívan is kiveszi a részét abból, hogy az evészavarral küzdő felhasználók megfelelő segítséget kapjanak. Az újdonság egyelőre csak néhány országban elérhető.","shortLead":"Az Instagram a jövőben aktívan is kiveszi a részét abból, hogy az evészavarral küzdő felhasználók megfelelő segítséget...","id":"20210223_instagram_eveszavar_segitseg_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f90e8e-a574-40d7-be04-fb366ec7cea9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_instagram_eveszavar_segitseg_tamogatas","timestamp":"2021. február. 23. 15:03","title":"Segítő kezet nyújt az Instagram az evészavarokkal küzdőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]