[{"available":true,"c_guid":"e5419ebc-62d6-4dad-bf00-af18a779bdf9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Van élet a politika után is, bővül Clintonék könyvtára.","shortLead":"Van élet a politika után is, bővül Clintonék könyvtára.","id":"20210224_Hillary_Clinton_konyvet_ir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5419ebc-62d6-4dad-bf00-af18a779bdf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561131be-b91e-4564-80fa-32d254ba5854","keywords":null,"link":"/elet/20210224_Hillary_Clinton_konyvet_ir","timestamp":"2021. február. 24. 08:55","title":"Hillary Clinton könyvet ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0598900c-4d59-4a24-aab5-866da0191aaa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dragomán György megvédte a kötelező olvasmányokkal kapcsolatos véleményéért hevesen támadott író-költőt.



","shortLead":"Dragomán György megvédte a kötelező olvasmányokkal kapcsolatos véleményéért hevesen támadott író-költőt.



","id":"20210224_Dragoman_Toth_Kriszta_szivugye_az_olvaso_gyerekek_nevelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0598900c-4d59-4a24-aab5-866da0191aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4a17df-c6d9-4162-becc-78e35c95fc30","keywords":null,"link":"/elet/20210224_Dragoman_Toth_Kriszta_szivugye_az_olvaso_gyerekek_nevelese","timestamp":"2021. február. 24. 13:05","title":"Dragomán: Tóth Krisztina szívügye az olvasó gyerekek nevelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3f3391-67fe-4064-b142-d5b1759722f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportosra hangolt El-Born 500 kilométer körüli hatótávval kecsegtet.","shortLead":"A sportosra hangolt El-Born 500 kilométer körüli hatótávval kecsegtet.","id":"20210224_trabant_szulohely_seat_villanyauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b3f3391-67fe-4064-b142-d5b1759722f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30fa50d-02a7-40d7-a77d-be2917679f38","keywords":null,"link":"/cegauto/20210224_trabant_szulohely_seat_villanyauto","timestamp":"2021. február. 24. 11:21","title":"A Trabantok szülőhelyén készül a Seat első igazi villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b151922-236b-4696-a191-0e27973c6fad","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Belső negatív élményeink elfogadása nem egyszerű feladat, ám nélkülözhetetlen ahhoz, hogy hosszú távon jól érezzük magunkat a bőrünkben.","shortLead":"Belső negatív élményeink elfogadása nem egyszerű feladat, ám nélkülözhetetlen ahhoz, hogy hosszú távon jól érezzük...","id":"20210224_Hogyan_eljunk_egyutt_a_fajdalmas_erzeseinkkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b151922-236b-4696-a191-0e27973c6fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123c0341-9f1c-46f0-8c68-03dbc4f0a5e4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210224_Hogyan_eljunk_egyutt_a_fajdalmas_erzeseinkkel","timestamp":"2021. február. 24. 18:30","title":"Hogyan éljünk együtt a fájdalmas érzéseinkkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b77c76-d805-4a15-b481-6e0cd863da9a","c_author":"Csatlós Hanna – Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Először szerepel magyar ötlet a márciusi Berlinale alprogramjában, a világ egyik legrangosabb sorozatterv-seregszemléjén. Krigler Gábor, az HBO korábbi kreatív producere immár saját cégével vesz részt az eseményen, amelyen egy nyolcvanas években, a Balatonnál játszódó történelmi thrillerrel mutatkoznak be. Mi szülte a sorozat ötletét, és miért Enyedi Ildikót kérték fel a rendezésre? Hogyan hatott a járvány a sorozatgyártásra, kipukkad-e valaha a sorozatlufi, és mi a helyzet a Bridgertonnal? Interjú Krigler Gáborral, és Krigler-Tóth Emőkével, a Joyrider alapítóival. ","shortLead":"Először szerepel magyar ötlet a márciusi Berlinale alprogramjában, a világ egyik legrangosabb...","id":"20210223_Balaton_Brigad_Berlinale_Krigler_Gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69b77c76-d805-4a15-b481-6e0cd863da9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ae1419-4a8e-4c7f-8165-2e9f5f18ec8a","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_Balaton_Brigad_Berlinale_Krigler_Gabor","timestamp":"2021. február. 23. 20:00","title":"„Az érdekelt, hogy a Stasi-ügynök fejében legyünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A titkosszolgálatoknak mondott beszédében hidegháborús stílusban kérte fel arra az FSZB dolgozóit, hogy legyenek nagyon éberek és védjék meg a Szputnyik V vakcinát a hiteltelenítő kampánytól.","shortLead":"A titkosszolgálatoknak mondott beszédében hidegháborús stílusban kérte fel arra az FSZB dolgozóit, hogy legyenek nagyon...","id":"20210225_Vlagyimir_Putyin_nyugat_fszb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4619ca14-b895-4411-b454-721514eddec7","keywords":null,"link":"/vilag/20210225_Vlagyimir_Putyin_nyugat_fszb","timestamp":"2021. február. 25. 08:06","title":"Vlagyimir Putyin szerint a Nyugat ellenőrzés alá akarja vonni Oroszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25019d8d-ed08-4d36-9b62-b53f7b55303e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ítélet szerint Eyad A. a szíriai titkosszolgálat munkatársaként 2011 szeptemberében Damaszkuszban részt vett harminc tüntető elfogásában és megkínzásában.","shortLead":"Az ítélet szerint Eyad A. a szíriai titkosszolgálat munkatársaként 2011 szeptemberében Damaszkuszban részt vett harminc...","id":"20210224_itelet_nemetorszag_polgarhaboru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25019d8d-ed08-4d36-9b62-b53f7b55303e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bdb0f2-f40f-4b1f-8bb6-a76d984c5d6e","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_itelet_nemetorszag_polgarhaboru","timestamp":"2021. február. 24. 14:50","title":"Megszületett az első ítélet Németországban a szíriai polgárháborúban elkövetett bűncselekmények miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c297d9d3-ffb7-4e21-b97d-e70397c134c3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eddiginél sokkal szigorúbb szabályokat vezetnek be Lengyelországban a hétvégétől.","shortLead":"Az eddiginél sokkal szigorúbb szabályokat vezetnek be Lengyelországban a hétvégétől.","id":"20210224_oltas_lengyelorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c297d9d3-ffb7-4e21-b97d-e70397c134c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb8c626-62b5-4f06-980b-b788391d40bb","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_oltas_lengyelorszag","timestamp":"2021. február. 24. 18:41","title":"Karanténba küldik a lengyelek azokat, akik EU-s engedély nélküli oltás után utaznak oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]