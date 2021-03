Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63933507-2698-4475-a6e1-bb0484971ccc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy hosszú folyamat fejeződött be, a Fidesznek nincs helye az európai kereszténydemokraták között, írják a mértékadó német és osztrák lapok.","shortLead":"Egy hosszú folyamat fejeződött be, a Fidesznek nincs helye az európai kereszténydemokraták között, írják a mértékadó...","id":"20210304_Igy_latja_a_nemzetkozi_sajto_a_Neppart_es_a_Fidesz_szakitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63933507-2698-4475-a6e1-bb0484971ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f708136-6214-45d1-bd47-8bead3eaeedf","keywords":null,"link":"/360/20210304_Igy_latja_a_nemzetkozi_sajto_a_Neppart_es_a_Fidesz_szakitasat","timestamp":"2021. március. 04. 07:40","title":"Így látja a nemzetközi sajtó a Néppárt és a Fidesz szakítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Naprakész táblázatot osztottak meg a koronavirus.gov.hu-n.","shortLead":"Naprakész táblázatot osztottak meg a koronavirus.gov.hu-n.","id":"20210303_oltoanyag_vakcina_magyarorszag_pfizer_moderna_astrazeneca_sinopharm_szputnyik_v","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ec323b-6f68-4a59-8a32-d9b0ce4d36f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_oltoanyag_vakcina_magyarorszag_pfizer_moderna_astrazeneca_sinopharm_szputnyik_v","timestamp":"2021. március. 03. 12:00","title":"Mennyi oltóanyag érkezett már az országba? Itt megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutyarablás óta először szólalt meg a kórházba került férfi.","shortLead":"A kutyarablás óta először szólalt meg a kórházba került férfi.","id":"20210302_Lady_Gaga_kutyasetaltatoja_halalkozeli_elmenyrol_beszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1dd2791-490b-4905-870c-d51f330cfff0","keywords":null,"link":"/elet/20210302_Lady_Gaga_kutyasetaltatoja_halalkozeli_elmenyrol_beszel","timestamp":"2021. március. 02. 16:02","title":"Lady Gaga kutyasétáltatója halálközeli élményről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1015aac-694c-419f-ab60-368e9341604d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrégiben frissítette az Amazon a mobilalkalmazásokhoz használt logóját, az újdonság azonban sokaknál kiverte a biztosítékot.","shortLead":"Nemrégiben frissítette az Amazon a mobilalkalmazásokhoz használt logóját, az újdonság azonban sokaknál kiverte...","id":"20210303_amazon_logovaltas_hitler_felhasznaloi_felhaborodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1015aac-694c-419f-ab60-368e9341604d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a1c73b-eb4a-4690-9690-cb4ec2356977","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_amazon_logovaltas_hitler_felhasznaloi_felhaborodas","timestamp":"2021. március. 03. 12:33","title":"Hitlert vélték felfedezni az Amazon új logójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcb0d19b-7bf1-4496-a126-71ef02622c57","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Az önkormányzatok folyamatosan összesítik, hány vállalkozás kért fizetési könnyítést a NAV-tól. ","shortLead":"Az önkormányzatok folyamatosan összesítik, hány vállalkozás kért fizetési könnyítést a NAV-tól. ","id":"20210304_adobevetel_hipa_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcb0d19b-7bf1-4496-a126-71ef02622c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da705cd-ab1e-416c-9257-49c14cfd1247","keywords":null,"link":"/kkv/20210304_adobevetel_hipa_onkormanyzat","timestamp":"2021. március. 04. 06:15","title":"500 ezertől több milliárd forintig veszítettek az önkormányzatok a hipa felezésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55965db-d511-4df4-a884-8098468be991","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly december végén volt utoljára annyira sok koronavírus miatti haláleset egy nap alatt, mint most. A kórházban ápoltak száma is rohamosan nő.","shortLead":"Tavaly december végén volt utoljára annyira sok koronavírus miatti haláleset egy nap alatt, mint most. A kórházban...","id":"20210304_covid_jarvany_szamok_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b55965db-d511-4df4-a884-8098468be991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294d8583-b7f6-4411-9bb5-585734c1b7dd","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_covid_jarvany_szamok_koronavirus","timestamp":"2021. március. 04. 08:55","title":"Szerdán 4211 új fertőzött volt, csütörtökön már 6278, 152 ember elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bae1548-23b4-41e4-88dc-887c30595e93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2020-ban, Szikszón találtak három nyávogó kismacskát, de meglepően vadak voltak: kiderült, hogy vadmacskákról van szó. Most szabadon engedték mindhármat a Bükkben.","shortLead":"2020-ban, Szikszón találtak három nyávogó kismacskát, de meglepően vadak voltak: kiderült, hogy vadmacskákról van szó...","id":"20210304_Tul_vadnak_tuntek_a_kiscicak_szabadon_engedtek_a_tavaly_talalt_vadmacskakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bae1548-23b4-41e4-88dc-887c30595e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1058ef46-8553-48ac-b955-bef7639eccb3","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Tul_vadnak_tuntek_a_kiscicak_szabadon_engedtek_a_tavaly_talalt_vadmacskakat","timestamp":"2021. március. 04. 08:58","title":"Túl vadnak tűntek a kiscicák: szabadon engedték a tavaly talált vadmacskákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21584b42-b80f-4ddc-bef2-8e1ec1a96ce8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már csak egy évre szerződne az önkormányzat a Sziget Kft.-vel, és dupla pénzt kérne. A polgármester sportrendezvényeket látna szívesebben – például a Balaton-átevezést.","shortLead":"Már csak egy évre szerződne az önkormányzat a Sziget Kft.-vel, és dupla pénzt kérne. A polgármester sportrendezvényeket...","id":"20210302_zamardi_balaton_sound_balatonatevezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21584b42-b80f-4ddc-bef2-8e1ec1a96ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46f1964-60e1-4dd9-a921-2241762004cd","keywords":null,"link":"/elet/20210302_zamardi_balaton_sound_balatonatevezes","timestamp":"2021. március. 02. 17:35","title":"Szabadulna Zamárdi a Balaton Sound fesztiváltól, evezős buli lehet helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]