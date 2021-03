Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1bc9271-28fe-49cf-8bc2-762c11fc8b15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért leginkább intézeti véradásokat szervez a következő időszakban. ","shortLead":"Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért leginkább intézeti véradásokat szervez a következő időszakban. ","id":"20210306_Veradasok_maradnak_el_a_lezarasok_miatt_alig_talalnak_mar_donort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1bc9271-28fe-49cf-8bc2-762c11fc8b15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4d7190-0975-4e72-b82c-43017b825450","keywords":null,"link":"/elet/20210306_Veradasok_maradnak_el_a_lezarasok_miatt_alig_talalnak_mar_donort","timestamp":"2021. március. 06. 10:19","title":"Véradások maradnak el a lezárások miatt, alig találnak már donort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0e6958-4bf8-4b0c-8f6f-5ae8a8d3bdc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BBC meteorológusa szerint nem paranormális jelenségről van szó, a repülő hajó valójában csak egy optikai csalódás.","shortLead":"A BBC meteorológusa szerint nem paranormális jelenségről van szó, a repülő hajó valójában csak egy optikai csalódás.","id":"20210305_repulo_hajo_anglia_optikai_csalodas_illuzio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b0e6958-4bf8-4b0c-8f6f-5ae8a8d3bdc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea46ac36-e3e3-4983-bc72-f919557d215e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_repulo_hajo_anglia_optikai_csalodas_illuzio","timestamp":"2021. március. 05. 13:33","title":"\"Repülő\" hajót fényképeztek Anglia partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae1e4b6-9ec4-4adc-b4b9-b6261f6ab5e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik legnagyobb érvágásnak tűnt a Huawei ellen hozott szankciók közül a Google alkalmazásboltja használatának letiltása. Éppen ezért turbózza fel saját letöltőhelyét a kínai gyártó.","shortLead":"Az egyik legnagyobb érvágásnak tűnt a Huawei ellen hozott szankciók közül a Google alkalmazásboltja használatának...","id":"20210305_huawei_appgallery_alkalmazasok_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aae1e4b6-9ec4-4adc-b4b9-b6261f6ab5e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773bd37c-788b-4d53-81ec-923ef6c538d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_huawei_appgallery_alkalmazasok_statisztika","timestamp":"2021. március. 05. 10:03","title":"Cseppet sem zavarja a Huaweit, hogy nincs Play áruház a telefonjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be33871-85d4-42b7-a5a4-9a847e7f2176","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szijjártó Péter szavai miatt kérnek tőle magyarázatot.","shortLead":"Szijjártó Péter szavai miatt kérnek tőle magyarázatot.","id":"20210304_szlovakia_magyar_nagykovet_szijjarto_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3be33871-85d4-42b7-a5a4-9a847e7f2176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbaf94a-2198-4f5b-bad6-ffe953018029","keywords":null,"link":"/vilag/20210304_szlovakia_magyar_nagykovet_szijjarto_peter","timestamp":"2021. március. 04. 19:43","title":"Szlovákia bekérette a pozsonyi magyar nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84e85e5-63af-47fe-9cdf-7ed3f86b6193","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor reggeli rádióinterjújában beszélt arról, hogy rövid időre le kellett állítani az oltások szervezését, de ő nem beszélt arról, hogy elmaradna az egész kampány.","shortLead":"Orbán Viktor reggeli rádióinterjújában beszélt arról, hogy rövid időre le kellett állítani az oltások szervezését, de ő...","id":"20210305_tomeges_oltas_technikai_hiba_koronainfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f84e85e5-63af-47fe-9cdf-7ed3f86b6193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc52206c-e4b7-4a3e-8d67-d162d042811d","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_tomeges_oltas_technikai_hiba_koronainfo","timestamp":"2021. március. 05. 09:33","title":"Megírta a kormányzati oldal, hogy technikai hibák miatt elmarad a hétvégi tömeges oltás, majd eltüntették a bejelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba","c_author":"HVG","category":"360","description":"Meglévő honlapja mellé egy újat is létrehoz az állami százmilliókkal kitömött Fidesz-párti szervezet.","shortLead":"Meglévő honlapja mellé egy újat is létrehoz az állami százmilliókkal kitömött Fidesz-párti szervezet.","id":"202109_kovess_minket_2022_valasztasrahangolva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162dd071-b1f2-4b81-9570-edcede154a0e","keywords":null,"link":"/360/202109_kovess_minket_2022_valasztasrahangolva","timestamp":"2021. március. 06. 11:15","title":"A CÖF új cége nevével is a 2022-es választásra hangolódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633462e0-5a46-40b5-a075-0b3bbd968330","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Bárkit királyként fogadnak a svájci privátbankokban, az viszont érthetetlen, hogy Kósa Lajos következmények nélkül társult a messziről bűzlő, számára haszonnal kecsegtető sztorihoz.","shortLead":"Bárkit királyként fogadnak a svájci privátbankokban, az viszont érthetetlen, hogy Kósa Lajos következmények nélkül...","id":"202109__kosa_ajandeka_svajci_eleganci_a_alomgazdagsag__hiteltelenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=633462e0-5a46-40b5-a075-0b3bbd968330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1878cc91-1785-4367-8fcf-685105046740","keywords":null,"link":"/360/202109__kosa_ajandeka_svajci_eleganci_a_alomgazdagsag__hiteltelenek","timestamp":"2021. március. 05. 15:00","title":"Kósa annyira akarhatta az „örökös” pénzét, hogy nem vette észre az őrültségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483f2a15-c94f-407a-a0f0-f5937fb48814","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megjelent a Magyar Közlöny várva várt száma, így végre egészen pontosan megmondhatjuk, hogy mi is zár be hétfőtől. ","shortLead":"Megjelent a Magyar Közlöny várva várt száma, így végre egészen pontosan megmondhatjuk, hogy mi is zár be hétfőtől. ","id":"20210305_nyitvatartas_kerdes_felelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=483f2a15-c94f-407a-a0f0-f5937fb48814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a978951-e95a-4d10-8b44-252c0cbcc600","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210305_nyitvatartas_kerdes_felelet","timestamp":"2021. március. 05. 16:24","title":"Megjelent a rendelet: így vásárolhatunk és intézhetjük ügyeinket hétfőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]