[{"available":true,"c_guid":"f29a282b-ff5e-4298-8817-7aacf36160a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétfői zárás előtt nagy sorokra kell számítani.","shortLead":"A hétfői zárás előtt nagy sorokra kell számítani.","id":"20210306_Az_IKEA_uzeni_hogy_nem_engednek_be_egyszerre_mindenkit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f29a282b-ff5e-4298-8817-7aacf36160a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f464b5-7b1c-4c14-a942-83af228491d3","keywords":null,"link":"/elet/20210306_Az_IKEA_uzeni_hogy_nem_engednek_be_egyszerre_mindenkit","timestamp":"2021. március. 06. 12:56","title":"Az IKEA üzeni, hogy nem engednek be egyszerre mindenkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b285335b-3cae-4a6e-8426-d54fa9e497c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Máris reagálnak a boltok az újonnan megjelent rendeletre.","shortLead":"Máris reagálnak a boltok az újonnan megjelent rendeletre.","id":"20210305_Bezar_a_MediaMarkt_az_eMag_es_az_Edigital_is_de_a_hetvegen_meg_rohamra_keszulnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b285335b-3cae-4a6e-8426-d54fa9e497c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8481b571-4629-48bc-a0ca-9cc668c77a79","keywords":null,"link":"/kkv/20210305_Bezar_a_MediaMarkt_az_eMag_es_az_Edigital_is_de_a_hetvegen_meg_rohamra_keszulnek","timestamp":"2021. március. 05. 18:19","title":"Bezárnak a MediaMarkt, az eMag és az Edigital üzletei is, de a hétvégén még rohamra készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03e5e2d-42e4-456c-8117-4bedd80a5de3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az emberi erőforrások minisztere szerint ki kell alakítani egy olyan országos rendszert, ami alkalmas a további járványok elleni védekezésre.","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere szerint ki kell alakítani egy olyan országos rendszert, ami alkalmas a további...","id":"20210306_Kasler_szobeli_irasbeli_erettsegi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c03e5e2d-42e4-456c-8117-4bedd80a5de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccec6ad1-61ef-4da5-826b-1e4914c6592f","keywords":null,"link":"/kultura/20210306_Kasler_szobeli_irasbeli_erettsegi","timestamp":"2021. március. 06. 08:57","title":"Kásler: A terv szerint a szóbeli és az írásbeli érettségit is megtartjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb04bab8-02e2-4bac-aa57-b99a86a52cf2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az oltandók a 1818 telefonszámon és emailen is kérhetik a pontatlanul regisztrált adatuk javítását.\r

\r

","shortLead":"Az oltandók a 1818 telefonszámon és emailen is kérhetik a pontatlanul regisztrált adatuk javítását.\r

\r

","id":"20210306_oltas_hibabejelento_telefonszama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb04bab8-02e2-4bac-aa57-b99a86a52cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec404e37-2bb2-4c18-867b-ed8ad0670f0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_oltas_hibabejelento_telefonszama","timestamp":"2021. március. 06. 12:43","title":"Egy nap után kiderült az oltási rendszer hibabejelentő telefonszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2880250-5670-4e83-bcc3-ba65e2a22f99","c_author":"Seres László","category":"360","description":"A mai Jobbikban nem csak (volt) Hitler-fan sofőrt találunk, hanem ott vannak a párt egykoron antiszemita szólamokat hangoztató, politikai értelemben vett sofőrjei is. Lehet-e „pragmatikus” módon együttműködni a Jobbikkal, amíg ez a párt nem képes az azonnali sofőrváltásra? Vélemény. \r

\r

\r

","shortLead":"A mai Jobbikban nem csak (volt) Hitler-fan sofőrt találunk, hanem ott vannak a párt egykoron antiszemita szólamokat...","id":"202109_a_jobbik_soforjei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2880250-5670-4e83-bcc3-ba65e2a22f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b253e1-cad0-479b-a8b6-1ea887e23c14","keywords":null,"link":"/360/202109_a_jobbik_soforjei","timestamp":"2021. március. 06. 11:00","title":"Seres László: A Jobbik sofőrjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1f7591-1e30-4665-b6ec-833cd748da3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A politikus szerint épp azért szakítottak a frakcióval, hogy véget vessenek az évek óta függő helyzetnek. ","shortLead":"A politikus szerint épp azért szakítottak a frakcióval, hogy véget vessenek az évek óta függő helyzetnek. ","id":"20210306_Gulyas_A_Fidesz_nepparti_tagsaga_mar_csupan_technikai_kerdes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c1f7591-1e30-4665-b6ec-833cd748da3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ca6318-289b-4da2-b64c-59fc1c3aa487","keywords":null,"link":"/itthon/20210306_Gulyas_A_Fidesz_nepparti_tagsaga_mar_csupan_technikai_kerdes","timestamp":"2021. március. 06. 14:35","title":"Gulyás: A Fidesz néppárti tagsága már csupán technikai kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826ff3f7-c968-43cc-847b-a9c4c8d06ebb","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Bergamói helyzet állhat elő a cseheknél, ha nem válnak be a legszigorúbb lezárások – de mindez megelőzhető lett volna.","shortLead":"Bergamói helyzet állhat elő a cseheknél, ha nem válnak be a legszigorúbb lezárások – de mindez megelőzhető lett volna.","id":"20210305_A_kormany_rossz_donteseinek_sorozata_kellett_ahhoz_hogy_Csehorszag_az_EU_legjobban_fertozott_orszaga_legyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=826ff3f7-c968-43cc-847b-a9c4c8d06ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f461055-7a2e-4aa5-a6a7-b21065944f3e","keywords":null,"link":"/vilag/20210305_A_kormany_rossz_donteseinek_sorozata_kellett_ahhoz_hogy_Csehorszag_az_EU_legjobban_fertozott_orszaga_legyen","timestamp":"2021. március. 05. 18:15","title":"A kormány rossz döntéseinek sorozata kellett ahhoz, hogy Csehország az EU legjobban fertőzött országa legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad3bcf7-92d4-4b74-a5ec-ad28cd5afeb1","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2018. augusztus 14-én omlott le a genovai Morandi-autópályahíd, 43 áldozatot követelve. A helyén felépült, Renzi Piano tervezte San Giorgio-hidat - amelyet már tavaly augusztusban átadtak - most belülről is megmutatták az újságíróknak. ","shortLead":"2018. augusztus 14-én omlott le a genovai Morandi-autópályahíd, 43 áldozatot követelve. A helyén felépült, Renzi Piano...","id":"20210306_Igy_nez_ki_a_harom_eve_leomlott_genovai_hid_utodja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ad3bcf7-92d4-4b74-a5ec-ad28cd5afeb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7089cdd0-6479-4792-b916-7d24f83d9b47","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210306_Igy_nez_ki_a_harom_eve_leomlott_genovai_hid_utodja","timestamp":"2021. március. 06. 07:55","title":"Így néz ki belülről a leomlott genovai híd utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]