Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyetlen republikánus képviselő sem szavazta meg a javaslatot.\r

","shortLead":"Egyetlen republikánus képviselő sem szavazta meg a javaslatot.\r

","id":"20210306_Elfogadta_a_szenatus_Biden_19_ezer_milliard_dollaros_mentocsomagjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5296b24-f169-43dc-a8e9-7565dbf3aaaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210306_Elfogadta_a_szenatus_Biden_19_ezer_milliard_dollaros_mentocsomagjat","timestamp":"2021. március. 06. 20:13","title":"Elfogadta a szenátus Biden 1,9 ezer milliárd dolláros mentőcsomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb56349c-311b-45c4-9e61-3d61e59dd14f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Rekordhosszú elektromos hatótávval csábít vásárlásra ez a már nem csak önmagát tölteni képes, hanem külsőleg is tölthető hibrid Toyota divatterepjáró, mely sajnos igen drágán biztosítja azt a bizonyos zöld rendszámos életérzést.","shortLead":"Rekordhosszú elektromos hatótávval csábít vásárlásra ez a már nem csak önmagát tölteni képes, hanem külsőleg is...","id":"20210306_toyota_rav4_hibrid_auto_teszt_menetproba_velemenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb56349c-311b-45c4-9e61-3d61e59dd14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca0324e-caee-4373-8952-33495b837f8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210306_toyota_rav4_hibrid_auto_teszt_menetproba_velemenyek","timestamp":"2021. március. 06. 17:00","title":"Drágán spórolni: teszten az első konnektoros, 21 millió forintos Toyota RAV4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7edd4938-5df5-4f19-b9fb-97a742f00de0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak ki kell nyomtatni és kitölteni, hogy gyorsabb legyen az adminisztráció.","shortLead":"Csak ki kell nyomtatni és kitölteni, hogy gyorsabb legyen az adminisztráció.","id":"20210307_Ha_elore_kitolti_ezt_a_dokumentumot_meggyorsithatja_az_oltasi_folyamatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7edd4938-5df5-4f19-b9fb-97a742f00de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20199be3-d292-4e06-9c22-a0a8910f002c","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Ha_elore_kitolti_ezt_a_dokumentumot_meggyorsithatja_az_oltasi_folyamatot","timestamp":"2021. március. 07. 10:25","title":"Ha előre kitölti ezt a dokumentumot, meggyorsíthatja az oltási folyamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság bízik abban, hogy sikerül együttműködni az Egyesült Államokkal.","shortLead":"Az Európai Bizottság bízik abban, hogy sikerül együttműködni az Egyesült Államokkal.","id":"20210306_Financial_Times_Amerika_AstraZenecavakcinat_EU","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb083513-86c1-4fef-b570-ff1028c3c8ad","keywords":null,"link":"/vilag/20210306_Financial_Times_Amerika_AstraZenecavakcinat_EU","timestamp":"2021. március. 06. 21:47","title":"Financial Times: Amerikából szerezne be AstraZeneca-vakcinát az Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee9354e-0def-4bc2-b0fd-0ae5c6fa6ebf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közben emelkedik a kórházban kezelt betegek száma, a halottaké pedig megközelítette a 100 ezret.","shortLead":"Közben emelkedik a kórházban kezelt betegek száma, a halottaké pedig megközelítette a 100 ezret.","id":"20210307_Olaszorszag_tobb_mint_felet_ismet_zarlat_ala_helyezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cee9354e-0def-4bc2-b0fd-0ae5c6fa6ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083384ba-203d-4cea-9e9e-ddeeaa29cfb8","keywords":null,"link":"/vilag/20210307_Olaszorszag_tobb_mint_felet_ismet_zarlat_ala_helyezik","timestamp":"2021. március. 07. 20:46","title":"Olaszország több mint felét ismét zárlat alá helyezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a51302-d49a-4eed-a122-84d41fbf224c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Általában nem lesznek bírósági tárgyalások a „szigorított védekezés” idején – mondja ki egy szombati kormányrendelet.","shortLead":"Általában nem lesznek bírósági tárgyalások a „szigorított védekezés” idején – mondja ki egy szombati kormányrendelet.","id":"20210306_A_birosagok_munkarendje_is_valtozik_egy_uj_kormanyrendelet_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7a51302-d49a-4eed-a122-84d41fbf224c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0328db56-2b60-4fee-b237-5e90374cb85f","keywords":null,"link":"/itthon/20210306_A_birosagok_munkarendje_is_valtozik_egy_uj_kormanyrendelet_szerint","timestamp":"2021. március. 06. 17:51","title":"A bíróságok munkarendje is változik egy új kormányrendelet szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8314b83a-0578-48c5-9a49-ca4c3d6d6de6","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A legtöbb prémiumgyártó szépen fokozatosan minden modelljét felvezeti konnektoros hibridként is. Nincs ezzel másként a Mercedes a Kecskeméten készülő CLA esetében sem, amelynek ráadásul a kombi, vagyis Shooting Brake változatát próbálhattuk ki elsőként.","shortLead":"A legtöbb prémiumgyártó szépen fokozatosan minden modelljét felvezeti konnektoros hibridként is. Nincs ezzel másként...","id":"20210307_Mercedes_CLA_Shooting_Brake_plugin_teszt_nem_csak_azert_jo_mert_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8314b83a-0578-48c5-9a49-ca4c3d6d6de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d758fb91-d81b-4105-9536-e42833c02ed6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_Mercedes_CLA_Shooting_Brake_plugin_teszt_nem_csak_azert_jo_mert_magyar","timestamp":"2021. március. 07. 12:30","title":"Mercedes CLA Shooting Brake plugin teszt: nem csak attól jó, mert magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7688fc-b32f-4fa9-90e1-2ef62f6cdc19","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dézsi Csaba András szerint Forgács Péternek tájékozódnia kellett volna az igazgatói pályázat eredményéről.","shortLead":"Dézsi Csaba András szerint Forgács Péternek tájékozódnia kellett volna az igazgatói pályázat eredményéről.","id":"20210306_Dezsi_Csaba_Andras_Facebook_szinhaz_igazgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d7688fc-b32f-4fa9-90e1-2ef62f6cdc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b83a24-3a15-42f9-8df7-eb892cda55e7","keywords":null,"link":"/kultura/20210306_Dezsi_Csaba_Andras_Facebook_szinhaz_igazgato","timestamp":"2021. március. 06. 18:54","title":"Győr polgármestere a Facebookon oktatta ki a tíz év után kirúgott színházigazgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]