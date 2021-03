Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem kerültek sorra a check-in pultoknál az utasok, így a repülőtéren hagyták őket.","shortLead":"Nem kerültek sorra a check-in pultoknál az utasok, így a repülőtéren hagyták őket.","id":"20210308_london_Wizz_Air_luton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce91b371-203d-4e79-bb5c-003988b0e9a9","keywords":null,"link":"/kkv/20210308_london_Wizz_Air_luton","timestamp":"2021. március. 08. 17:58","title":"Több tucat budapesti utasát Londonban hagyta a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbc0002-1981-4c7f-b844-87826bd1a43e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy érzékelték a hétvégén, hogy nem tartották be a járványügyi előírásokat.","shortLead":"Úgy érzékelték a hétvégén, hogy nem tartották be a járványügyi előírásokat.","id":"20210308_velence_korzo_balaton_lezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dbc0002-1981-4c7f-b844-87826bd1a43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77be50e7-794d-410c-807c-7a75f2cfbd9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210308_velence_korzo_balaton_lezaras","timestamp":"2021. március. 08. 16:24","title":"Rengetegen voltak a hétvégén a Velencei-tónál, most azt kérik, inkább ne nyissanak ki a büfék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a77f7f-339e-4393-a147-0eaa1d6f8595","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy másik neves parlamenti képviselő is érintett az ügyben.","shortLead":"Egy másik neves parlamenti képviselő is érintett az ügyben.","id":"20210308_nemetorszag_politikus_kepviselo_koronavirus_jarvany_maszk_szerzodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74a77f7f-339e-4393-a147-0eaa1d6f8595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51dcf35c-c240-4e91-9076-95dd9beedd3c","keywords":null,"link":"/vilag/20210308_nemetorszag_politikus_kepviselo_koronavirus_jarvany_maszk_szerzodes","timestamp":"2021. március. 08. 13:07","title":"Lemond egy német politikus, akinek a cége több százezer eurót kaszált maszkbeszerzéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef52332-0716-4760-a66c-2aad7cda9f87","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Hat évi mérlegelés után, egyhangú döntéssel megsemmisítette az Alkotmánybíróság a büntető eljárási törvénynek azt a pontját, ami szerint az életfogytiglani börtönnel fenyegetett vádlott korlátlan ideig maradhat előzetes letartóztatásban.\r

","shortLead":"Hat évi mérlegelés után, egyhangú döntéssel megsemmisítette az Alkotmánybíróság a büntető eljárási törvénynek azt...","id":"20210309_alkotmanybirosagi_dontes_elozetes_buncselekmenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef52332-0716-4760-a66c-2aad7cda9f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3df92f-321c-4b12-be4a-fb0638a4ede5","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_alkotmanybirosagi_dontes_elozetes_buncselekmenyek","timestamp":"2021. március. 09. 20:25","title":"Döntött az Alkotmánybíróság: a legsúlyosabb bűncselekmények vádlottait se lehet a végtelenségig előzetesben tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9bbdf18-9fa1-4cbc-a711-54cb4c14d6ad","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Unió Bíróságához fog fellebbezni a katalán népszavazás megszervezéséért perbe fogott Carles Puigdemont volt katalán elnök, aki megkérdőjelezi a spanyol igazságszolgáltatás függetlenségét.","shortLead":"Az Európai Unió Bíróságához fog fellebbezni a katalán népszavazás megszervezéséért perbe fogott Carles Puigdemont volt...","id":"20210309_Az_EP_Puigdemont_mentelmi_jog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9bbdf18-9fa1-4cbc-a711-54cb4c14d6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7495a8da-da6e-4d29-9d33-6f2652b90d53","keywords":null,"link":"/eurologus/20210309_Az_EP_Puigdemont_mentelmi_jog","timestamp":"2021. március. 09. 13:18","title":"Felfüggesztette Puigdemont katalán függetlenségi vezető mentelmi jogát az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39fd669-9771-4d97-8ef1-77cef4bf54e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahány ház, annyiféle szokás – ez a home office esetében sincs másképp.","shortLead":"Ahány ház, annyiféle szokás – ez a home office esetében sincs másképp.","id":"20210308_home_office_tamogatas_kulfoldi_munka_adozas_rezsikoltseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f39fd669-9771-4d97-8ef1-77cef4bf54e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76735c4-6069-400e-8a09-34928fed51d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210308_home_office_tamogatas_kulfoldi_munka_adozas_rezsikoltseg","timestamp":"2021. március. 08. 11:47","title":"Megnézték, a régióban hol támogatják leginkább a home office-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a75481-008b-459a-bc12-980368f06f06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Továbbra sem kell a megújítás miatt kormányablakokba menni.","shortLead":"Továbbra sem kell a megújítás miatt kormányablakokba menni.","id":"20210308_Most_nem_kell_izgulni_a_lejaro_jogositvanyok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4a75481-008b-459a-bc12-980368f06f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f19bd7ae-79db-4cfb-a7d3-64b8657f31d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_Most_nem_kell_izgulni_a_lejaro_jogositvanyok_miatt","timestamp":"2021. március. 08. 09:44","title":"Továbbra sem kell izgulni a lejáró jogosítványok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"942997df-2211-4dfa-acd9-65fb3f3d0870","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Évtizedeken keresztül a titkosszolgálatoknál dolgozott, a Gyurcsány-kormány alatt ért a csúcsra, majd néhány év nyugdíjas élet után Kásler Miklós közelében bukkant fel tanácsadóként, de meg nem erősített hírek szerint ma már a miniszter kabinetfőnöke, aki egyfajta összekötő lehet az Emmi és az egészségügyi területet meghódító belügyi körök között.","shortLead":"Évtizedeken keresztül a titkosszolgálatoknál dolgozott, a Gyurcsány-kormány alatt ért a csúcsra, majd néhány év...","id":"20210309_Az_extitkosszolga_aki_most_Kasler_mellett_szolgal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=942997df-2211-4dfa-acd9-65fb3f3d0870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00fd0045-d749-4bdf-b3ab-10a39fbdd7f8","keywords":null,"link":"/360/20210309_Az_extitkosszolga_aki_most_Kasler_mellett_szolgal","timestamp":"2021. március. 09. 06:30","title":"Az extitkosszolga, aki most Kásler mellett szolgál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]