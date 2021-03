Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"207db1c0-120e-4724-8131-bed0c137e218","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szeged és a magyar kézilabda-válogatott átlövőjét nagyon megviseli, hogy újra karanténba kell vonulnia.","shortLead":"A Szeged és a magyar kézilabda-válogatott átlövőjét nagyon megviseli, hogy újra karanténba kell vonulnia.","id":"20210309_kezilabda_valogatott_koronavirus_fertozes_bodo_richard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=207db1c0-120e-4724-8131-bed0c137e218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b39427-1678-4855-840f-9bb62e204b63","keywords":null,"link":"/elet/20210309_kezilabda_valogatott_koronavirus_fertozes_bodo_richard","timestamp":"2021. március. 09. 15:34","title":"„Sírni tudnék” – másodszor is megfertőzte a koronavírus Bodó Richárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7406488e-89b9-4582-a8d3-295af5d79f4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Melinda Gates szerint világszinten csak 2022-ben érhetjük el azt az átoltottsági szintet, amellyel képesek leszünk megfékezni a koronavírus-járványt.","shortLead":"Melinda Gates szerint világszinten csak 2022-ben érhetjük el azt az átoltottsági szintet, amellyel képesek leszünk...","id":"20210310_covid_19_jarvany_koronavirus_mikor_er_veget_bill_gates_melinda_gates_atoltottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7406488e-89b9-4582-a8d3-295af5d79f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d2a827-bf0f-47f6-99da-760ce4f09f25","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_covid_19_jarvany_koronavirus_mikor_er_veget_bill_gates_melinda_gates_atoltottsag","timestamp":"2021. március. 10. 09:03","title":"Új elmélet jött: úgy tűnik, egy évünk még rámegy a járványra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39fd669-9771-4d97-8ef1-77cef4bf54e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahány ház, annyiféle szokás – ez a home office esetében sincs másképp.","shortLead":"Ahány ház, annyiféle szokás – ez a home office esetében sincs másképp.","id":"20210308_home_office_tamogatas_kulfoldi_munka_adozas_rezsikoltseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f39fd669-9771-4d97-8ef1-77cef4bf54e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76735c4-6069-400e-8a09-34928fed51d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210308_home_office_tamogatas_kulfoldi_munka_adozas_rezsikoltseg","timestamp":"2021. március. 08. 11:47","title":"Megnézték, a régióban hol támogatják leginkább a home office-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452bb41c-b2ac-458d-8b65-5a3169ad44db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából 20-25 ember a büfében tartózkodott, ahol alkoholt is ittak.","shortLead":"Nagyjából 20-25 ember a büfében tartózkodott, ahol alkoholt is ittak.","id":"20210308_Nezo_biztonsagi_or_pomazi_focimeccs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=452bb41c-b2ac-458d-8b65-5a3169ad44db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f48cd3-d5de-425a-9a0c-f45a0108b04c","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_Nezo_biztonsagi_or_pomazi_focimeccs","timestamp":"2021. március. 08. 21:59","title":"Ötven nézőből lett biztonsági őr egy pomázi meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6c6576-8a16-4f13-b073-55321017a4d6","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Magyarországra is megérkezett a világ egyik leginspirálóbb társadalmi felelősségvállalási programja. 