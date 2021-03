Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A hvg.hu kérdésére közölte ezt a kormány.","shortLead":"A hvg.hu kérdésére közölte ezt a kormány.","id":"20210304_A_kaszinok_sem_maradhatnak_nyitva_a_kovetkezo_hetekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e0fee0-0d9c-4638-bbd0-0d62af2b592e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_A_kaszinok_sem_maradhatnak_nyitva_a_kovetkezo_hetekben","timestamp":"2021. március. 04. 15:23","title":"A kaszinók sem maradhatnak nyitva a következő hetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"537e00c6-1b89-4720-aada-38ed0fcb1897","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál Lavo nevű cég egy olyan, hidrogénen alapuló technológiát készített, ami más rendszereknél biztonságosabb megoldást kínálhat az otthoni energiatárolásra.","shortLead":"Az ausztrál Lavo nevű cég egy olyan, hidrogénen alapuló technológiát készített, ami más rendszereknél biztonságosabb...","id":"20210305_akkumulator_rendszer_aram_zoldenergia_hidrogen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=537e00c6-1b89-4720-aada-38ed0fcb1897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3ddf0f-87da-445c-b703-c494765226c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_akkumulator_rendszer_aram_zoldenergia_hidrogen","timestamp":"2021. március. 05. 08:03","title":"Napokig képes ellátni a házat árammal egy újfajta akkumulátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője, Gyurcsány Ferenc felesége azt írta, lázas és fáj a feje.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője, Gyurcsány Ferenc felesége azt írta, lázas és fáj a feje.","id":"20210305_dobrev_klara_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5bf9e7-0244-4ca2-8522-b4665b49632f","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_dobrev_klara_koronavirus","timestamp":"2021. március. 05. 14:55","title":"Dobrev Klára koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2d8b56-65b1-4daa-8368-f4ba32c5371b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív koronavírus-fertőzöttek száma 111 006 főre emelkedett.","shortLead":"Az aktív koronavírus-fertőzöttek száma 111 006 főre emelkedett.","id":"20210306_7_ezernel_tobb_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_146_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee2d8b56-65b1-4daa-8368-f4ba32c5371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cad5260-9501-475d-a406-8b972728cbaf","keywords":null,"link":"/itthon/20210306_7_ezernel_tobb_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_146_beteg","timestamp":"2021. március. 06. 08:44","title":"7 ezernél több új fertőzöttet találtak, elhunyt 146 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25677d2c-5ebf-479f-9e96-c26a194dd291","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japánok szedánja az első sorozatgyártású autó, amely megkapta a 3-as szintű önvezető besorolást.","shortLead":"A japánok szedánja az első sorozatgyártású autó, amely megkapta a 3-as szintű önvezető besorolást.","id":"20210305_Honda_Legendben_menet_kozben_sofornek_filmnezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25677d2c-5ebf-479f-9e96-c26a194dd291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d3434c-59f2-4848-a4d7-eae53f2dbbc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_Honda_Legendben_menet_kozben_sofornek_filmnezes","timestamp":"2021. március. 05. 10:51","title":"Az új Honda Legendben már legálisan tévézhet menet közben a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc02433-42e8-4344-ab33-cd69c745d451","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A gin kóstolása meglehetősen eltér más alkoholtartalmú italokétól. Cikkükben - Aaron Knoll Ginn című könyve alapján - a helyes ginkóstolás lépéseit mutatjuk be.","shortLead":"A gin kóstolása meglehetősen eltér más alkoholtartalmú italokétól. Cikkükben - Aaron Knoll Ginn című könyve alapján...","id":"20210304_gin_kostolasa_gyakorlati_utmutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcc02433-42e8-4344-ab33-cd69c745d451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5506e8a5-a249-4784-a14d-2d08ae210770","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210304_gin_kostolasa_gyakorlati_utmutato","timestamp":"2021. március. 04. 19:15","title":"Hogyan kóstoljunk gint? - elméleti és gyakorlati útmutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"74 ezer embert oltottak volna be a hétvégén, ezt meg nem határozott időpontra halasztották el. Az üzenetekbe egy bocsánatkérés is belefért. ","shortLead":"74 ezer embert oltottak volna be a hétvégén, ezt meg nem határozott időpontra halasztották el. Az üzenetekbe...","id":"20210305_sms_oltas_astrazeneca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15babb61-f282-4bf7-aa3e-bc824033bc22","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_sms_oltas_astrazeneca","timestamp":"2021. március. 05. 14:37","title":"Kiküldték a hétvégi AstraZeneca oltásokat lemondó sms-eket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cc2edb-a49f-4cea-9c17-10612b32e1c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autós portál szerint a március 8-án életbe lépő korlátozások az autójavító cégekre nem vonatkoznak.","shortLead":"Az autós portál szerint a március 8-án életbe lépő korlátozások az autójavító cégekre nem vonatkoznak.","id":"20210305_Vezesshu_Az_autoszervizek_nyitva_lesznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2cc2edb-a49f-4cea-9c17-10612b32e1c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf31d64-746d-462f-b8fe-a56526653fbf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_Vezesshu_Az_autoszervizek_nyitva_lesznek","timestamp":"2021. március. 05. 14:49","title":"Vezess.hu: Az autószervizek nyitva maradhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]