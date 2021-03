Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3ee7607-9f70-4815-850a-112466724a4a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lengyel kulturális miniszter, Piotr Gliński egy nappal a kezdése előtt felfüggesztett egy filmfesztivált és elbocsátotta állásából a Nemzeti Filmarchívum – Audiovizuális Intézet igazgatóját. Két rövidfilm volt ennek az oka: a magyar film mellett nem tetszett a nők elleni erőszakról szóló film sem a miniszternek.\r

\r

","shortLead":"A lengyel kulturális miniszter, Piotr Gliński egy nappal a kezdése előtt felfüggesztett egy filmfesztivált és...","id":"20210313_A_kis_magyar_vibratorgyarat_bemutato_film_miatt_rugtak_ki_egy_fesztivalszervezot_Lengyelorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3ee7607-9f70-4815-850a-112466724a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b37fe4-0dec-4dc3-a5fe-2b135f24128a","keywords":null,"link":"/elet/20210313_A_kis_magyar_vibratorgyarat_bemutato_film_miatt_rugtak_ki_egy_fesztivalszervezot_Lengyelorszagban","timestamp":"2021. március. 13. 09:31","title":"Botrányt okozott a kis magyar vibrátorgyárat bemutató film Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat életveszélyes sérüléseket szenvedett.\r

","shortLead":"Az áldozat életveszélyes sérüléseket szenvedett.\r

","id":"20210314_koronavirus_covid19_budapest_korhaz_ollo_szurkalas_eletveszelyes_serules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df6ec5a-b781-4818-b5ce-1ab622704a19","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_koronavirus_covid19_budapest_korhaz_ollo_szurkalas_eletveszelyes_serules","timestamp":"2021. március. 14. 06:55","title":"Többször megszúrta betegtársát egy férfi egy fővárosi kórház Covid-osztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd229ca-830f-4733-83ba-e5ccffbb335c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kis tömeg, pörgős motor, kéziváltó, hátsókerék-hajtás. Minden együtt a remek autózáshoz.","shortLead":"Kis tömeg, pörgős motor, kéziváltó, hátsókerék-hajtás. Minden együtt a remek autózáshoz.","id":"20210313_1982be_repit_vissza_ez_a_gyonyoru_elado_szuperritka_alpina_3as_bmw_323","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffd229ca-830f-4733-83ba-e5ccffbb335c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870e6d1d-999f-45b4-bd27-d3bcc0d4cb09","keywords":null,"link":"/cegauto/20210313_1982be_repit_vissza_ez_a_gyonyoru_elado_szuperritka_alpina_3as_bmw_323","timestamp":"2021. március. 13. 06:41","title":"1982-be repít vissza ez a gyönyörű szuperritka eladó Alpina 3-as BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc496dd-d97c-47b5-976a-66315a622dfd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szuperföldnek minősített TOI-1685 b egy olyan csillag környékén helyezkedik el, amely mintegy 122,5 fényévre fekszik tőlünk.","shortLead":"A szuperföldnek minősített TOI-1685 b egy olyan csillag környékén helyezkedik el, amely mintegy 122,5 fényévre fekszik...","id":"20210312_exobolygo_toi_1685_b_tess_urszonda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dc496dd-d97c-47b5-976a-66315a622dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9da98b0-2bda-4d60-bd0b-05a9dfb34d0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_exobolygo_toi_1685_b_tess_urszonda","timestamp":"2021. március. 12. 15:03","title":"Elképesztő sebességgel keringő bolygót találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7e1a53a-6df1-4d67-99ae-d586e06e66c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A GDP 13 százalékát hívhatja le uniós támogatásként a következő hét évben Horvátország.","shortLead":"A GDP 13 százalékát hívhatja le uniós támogatásként a következő hét évben Horvátország.","id":"20210312_Horvatorszag_unios_koltsegvetes_kedvezmenyezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7e1a53a-6df1-4d67-99ae-d586e06e66c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872681a1-ff4b-4c8a-a697-28506326238f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210312_Horvatorszag_unios_koltsegvetes_kedvezmenyezett","timestamp":"2021. március. 12. 13:42","title":"Egyre inkább úgy tűnik, két év múlva már euróval fizethetünk a horvát tengerparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14eb9677-d537-4ca9-b104-3c958a9d8858","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány biológus szerint nem lehet tudni, miféle események várnak a jövőben a Földre, így mielőbb gondoskodni kell a fajok megmentéséről.","shortLead":"Néhány biológus szerint nem lehet tudni, miféle események várnak a jövőben a Földre, így mielőbb gondoskodni kell...","id":"20210312_spermium_sperma_hold_magok_kihalas_fold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14eb9677-d537-4ca9-b104-3c958a9d8858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f0f2081-7993-4070-9291-d30ce60cffaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_spermium_sperma_hold_magok_kihalas_fold","timestamp":"2021. március. 12. 19:13","title":"Tudósok egy csoportja rengeteg spermiumot küldene a Holdra, mert attól félnek, hogy a Földet egyszer katasztrófa éri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c3d18e-a576-4d6d-af6c-6f6338c557e1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A koronavírus még csak most adaptálódik az emberi fajhoz, ezért még viszonylag hosszú időn keresztül megjelenhetnek jobban fertőző mutánsok, amelyek ellen esetleg a jelenlegi oltások sem védenek - mondta a hvg.hu podcastjában, a Fülkében Duda Ernő virológus, immunológus professzor, aki szerint ez 1-2 év alatt fog lecsengeni.","shortLead":"A koronavírus még csak most adaptálódik az emberi fajhoz, ezért még viszonylag hosszú időn keresztül megjelenhetnek...","id":"20210313_Duda_Erno_Az_emberi_hulyeseg_is_kellett_hozza_hogy_ebbol_ekkora_jarvany_legyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44c3d18e-a576-4d6d-af6c-6f6338c557e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79634f44-02ac-44b5-8487-505ac8c2bc0d","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_Duda_Erno_Az_emberi_hulyeseg_is_kellett_hozza_hogy_ebbol_ekkora_jarvany_legyen","timestamp":"2021. március. 13. 13:30","title":"Duda Ernő: Az emberi hülyeség is kellett hozzá, hogy ebből ekkora járvány legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d92970d-0378-40ea-b9a9-ae00cc2148e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche Macanban ott ült a játékos felesége és kisfia is. ","shortLead":"A Porsche Macanban ott ült a játékos felesége és kisfia is. ","id":"20210312_Egy_orosz_profi_jeghokis_Porscheja_zuhant_le_kis_hijan_egy_parkolohaz_harmadik_emelterol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d92970d-0378-40ea-b9a9-ae00cc2148e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37fdfe2c-7f63-4158-9298-01db9db18228","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_Egy_orosz_profi_jeghokis_Porscheja_zuhant_le_kis_hijan_egy_parkolohaz_harmadik_emelterol","timestamp":"2021. március. 12. 12:50","title":"Kis híján lezuhant egy orosz jéghokis Porschéja egy parkolóház harmadik emeletéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]