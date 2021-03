Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae4f73d2-2620-48dd-8914-a684da4fd727","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Március 14-e a matematika egyik leghíresebb számának, a π (pí) számnak az ünnepe.","shortLead":"Március 14-e a matematika egyik leghíresebb számának, a π (pí) számnak az ünnepe.","id":"20210314_pi_nap_marcius_14","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae4f73d2-2620-48dd-8914-a684da4fd727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436ee771-340c-4dbe-b6f5-987820ac0f8a","keywords":null,"link":"/elet/20210314_pi_nap_marcius_14","timestamp":"2021. március. 14. 13:46","title":"Ezt a napot a Covid sem veheti el tőlünk: ma van a nemzetközi pí-nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3dada9-e059-4672-9908-3aa75f9c6513","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szalag került a Lánchíd oroszlánjainak szájába, a pécsi Dzsámira és az ország több városának köztereire és szobraira március 15-én, az egyetemi modellváltások elleni tiltakozásként.","shortLead":"Szalag került a Lánchíd oroszlánjainak szájába, a pécsi Dzsámira és az ország több városának köztereire és szobraira...","id":"20210315_Felszalagozta_a_Lanchidat_a_szegedi_Domot_es_tobb_szobrot_az_egyetemi_autonomiaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f3dada9-e059-4672-9908-3aa75f9c6513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d5f7ea-e6ba-4621-82f9-0bf41967938c","keywords":null,"link":"/elet/20210315_Felszalagozta_a_Lanchidat_a_szegedi_Domot_es_tobb_szobrot_az_egyetemi_autonomiaert","timestamp":"2021. március. 15. 13:09","title":"Felszalagozták a Lánchidat, a szegedi Dómot és több szobrot az egyetemi autonómiáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hétmilliós országban eddig a hivatalos adatok szerint 4694 ember életét követelte a koronavírus-fertőzés.","shortLead":"A hétmilliós országban eddig a hivatalos adatok szerint 4694 ember életét követelte a koronavírus-fertőzés.","id":"20210314_koronavirus_jarvany_vakcina_vedooltas_szerbia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640e983a-d690-4260-b0d8-21fb011075b1","keywords":null,"link":"/vilag/20210314_koronavirus_jarvany_vakcina_vedooltas_szerbia","timestamp":"2021. március. 14. 11:34","title":"Szerbiában hamarosan beoltják a kétmilliomodik embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d4e302-b387-4b75-845e-4c223edfe7f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fiatal nő elrablásával és meggyilkolásával egy londoni rendőrt gyanúsítanak.","shortLead":"A fiatal nő elrablásával és meggyilkolásával egy londoni rendőrt gyanúsítanak.","id":"20210314_sarah_everard_gyilkossag_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42d4e302-b387-4b75-845e-4c223edfe7f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7329c0e-02c8-4636-820f-9e4d554e4142","keywords":null,"link":"/vilag/20210314_sarah_everard_gyilkossag_tuntetes","timestamp":"2021. március. 14. 10:38","title":"Rendőrök oszlatták fel a megemlékezést, amelyet a meggyilkolt Sarah Everard miatt tartottak Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b73c09-ed78-4e88-8daf-849d84b7aa63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közterületen most maszkot kell viselni, így fagyit enni sem szabad.","shortLead":"Közterületen most maszkot kell viselni, így fagyit enni sem szabad.","id":"20210314_rendorseg_arcmaszk_kozterulet_fagyi_balatonfured","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63b73c09-ed78-4e88-8daf-849d84b7aa63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a034b9-ac55-4653-9e82-8d2d3176923d","keywords":null,"link":"/elet/20210314_rendorseg_arcmaszk_kozterulet_fagyi_balatonfured","timestamp":"2021. március. 14. 10:50","title":"150 ezres büntetést is kioszthat köztéri fagyizásért a rendőrség Balatonfüreden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e045e877-3ac6-4239-81a2-c0e4e8be1508","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 27 esztendős modell a volán mögött ülve osztotta meg a hírt.","shortLead":"A 27 esztendős modell a volán mögött ülve osztotta meg a hírt.","id":"20210314_palvin_barbara_tesla_jogositvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e045e877-3ac6-4239-81a2-c0e4e8be1508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5975975c-416e-4c27-8784-126105c9e652","keywords":null,"link":"/cegauto/20210314_palvin_barbara_tesla_jogositvany","timestamp":"2021. március. 14. 09:50","title":"Palvin Barbara megszerezte a jogsiját, és egy Teslát választott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d2391f-764c-4765-bf61-0818e10fe1fb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ellenzéki tüntetők vettek körül örmény kormányépületeket a kormányfő lemondását követelve","shortLead":"Ellenzéki tüntetők vettek körül örmény kormányépületeket a kormányfő lemondását követelve","id":"20210313_Az_ormeny_miniszterelnok_lemondasat_kovetelik_az_elvesztett_karabahi_teruletek_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66d2391f-764c-4765-bf61-0818e10fe1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68473a09-9cb6-4e11-8f52-9776dd0de75f","keywords":null,"link":"/vilag/20210313_Az_ormeny_miniszterelnok_lemondasat_kovetelik_az_elvesztett_karabahi_teruletek_miatt","timestamp":"2021. március. 13. 21:50","title":"Az örmény miniszterelnök lemondását követelik az elvesztett karabahi területek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Halálos baleset történt a 4-es úton vasárnap reggel.","shortLead":"Halálos baleset történt a 4-es úton vasárnap reggel.","id":"20210314_karambol_nyirtura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5dc734-4fdd-47d2-a968-a73bd985530f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210314_karambol_nyirtura","timestamp":"2021. március. 14. 08:18","title":"Hárman meghaltak egy Nyírturánál történt karambolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]