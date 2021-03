Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1721ce0e-f70b-4562-b4ff-44bf7a48816a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Van-e valami kapaszkodó, ami miatt hitelesebb a nyugati, mint a keleti vakcina? Lehet-e hinni egy a keleti és nyugati oltóanyagokat egyszerre kritizáló oknyomozó portálnak, ha azt Bill Gates alapítványa is támogatja?","shortLead":"Van-e valami kapaszkodó, ami miatt hitelesebb a nyugati, mint a keleti vakcina? Lehet-e hinni egy a keleti és nyugati...","id":"202111_amerikaiorosz_zurhaboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1721ce0e-f70b-4562-b4ff-44bf7a48816a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4038e8cb-5265-4888-bcde-8b7901c5daa9","keywords":null,"link":"/360/202111_amerikaiorosz_zurhaboru","timestamp":"2021. március. 20. 08:15","title":"Tényleg jól jár Bill Gates a vakcinabiznisszel, vagy ezt is csak az oroszok találták ki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1c0fe4-e785-448e-a953-e16a5a31dc0f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Eddig sem volt leányálom spárgát gyűjteni Németországban napi 10–12 órában, de a koronavírus-járvány miatt minden még nehezebb lett.","shortLead":"Eddig sem volt leányálom spárgát gyűjteni Németországban napi 10–12 órában, de a koronavírus-járvány miatt minden még...","id":"20210319_Szigorubb_szabalyok_alapjan_dolgoznak_a_keleteuropai_vendegmunkasok_a_spargafoldeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f1c0fe4-e785-448e-a953-e16a5a31dc0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87b52de-52c1-4aa8-8db3-225e5bf4bc66","keywords":null,"link":"/kkv/20210319_Szigorubb_szabalyok_alapjan_dolgoznak_a_keleteuropai_vendegmunkasok_a_spargafoldeken","timestamp":"2021. március. 19. 15:22","title":"Szigorúbb szabályok alapján dolgoznak a kelet-európai vendégmunkások a spárgaföldeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b562c43d-4ece-4c3a-b4bb-3c9b89fc9f3d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mintegy ezer nagyfelbontású fotót és egy hosszú videót készített az Antarktiszról közelmúltban leszakadt A74 jéghegy víz alatti térségéről a Polarstern német kutatóhajó, körbehajózva a gigantikus jégtömböt, amelynek környezete a felvételek tanúsága szerint hemzseg az állatoktól – közölte a bremerhaveni Alfred Wegener Intézet (AWI).","shortLead":"Mintegy ezer nagyfelbontású fotót és egy hosszú videót készített az Antarktiszról közelmúltban leszakadt A74 jéghegy...","id":"20210320_antarktisz_a74_jeghegy_kornyezete_allatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b562c43d-4ece-4c3a-b4bb-3c9b89fc9f3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdee1d9c-bfe8-4751-a613-1cbae2c19166","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_antarktisz_a74_jeghegy_kornyezete_allatok","timestamp":"2021. március. 20. 10:03","title":"Hemzseg a csodás állatoktól az Antarktiszról leszakadt A74 jéghegy környezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kamara egy kérelem benyújtásával 50 százalékkal csökkentheti a tagdíjakat. Azt kérik, hogy az érintettek ezt a pénzt adják a közösbe, amely más vállalkozásokat segíthet.","shortLead":"A kamara egy kérelem benyújtásával 50 százalékkal csökkentheti a tagdíjakat. Azt kérik, hogy az érintettek ezt a pénzt...","id":"20210319_bkik_tagdij_cegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8c7af1-c825-4357-9e25-206d6cb8c940","keywords":null,"link":"/kkv/20210319_bkik_tagdij_cegek","timestamp":"2021. március. 19. 14:18","title":"A BKIK elengedi a tagdíj felét, amit aztán fel lehet ajánlani a bajba került cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cab4308-4271-49db-8660-c39df17d3665","c_author":"","category":"elet","description":"Az első magyar nő, aki tagja lett a neves grémiumnak, és szavazhat a nemzetközi Emmy-jelöltekre. ","shortLead":"Az első magyar nő, aki tagja lett a neves grémiumnak, és szavazhat a nemzetközi Emmy-jelöltekre. ","id":"20210320_A_nemzetkozi_teves_akademia_tagjava_valasztottak_az_Emmydijas_Gera_Marinat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cab4308-4271-49db-8660-c39df17d3665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fface9f5-26f5-4df2-b022-ed438b4fcf82","keywords":null,"link":"/elet/20210320_A_nemzetkozi_teves_akademia_tagjava_valasztottak_az_Emmydijas_Gera_Marinat","timestamp":"2021. március. 20. 17:31","title":"A nemzetközi tévés akadémia tagjává választották az Emmy-díjas Gera Marinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93120ca1-284f-40dd-b373-1e795ebdf0ba","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"A legfrissebb számok rendkívül színes képet mutatnak a luxusszegmens válságállóságáról. Bizonyos kulturális jelenségeknek is szerepük lehet abban, hogy miként keveredhet ki a drága divatholmik világa a pandémia időszakából. ","shortLead":"A legfrissebb számok rendkívül színes képet mutatnak a luxusszegmens válságállóságáról. Bizonyos kulturális...","id":"202111__bosszukoltes__minimalizmus__luxussszegyen__valsagalloe_aluxus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93120ca1-284f-40dd-b373-1e795ebdf0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68975cee-3b25-4c0e-828f-1b32d8ea7d41","keywords":null,"link":"/360/202111__bosszukoltes__minimalizmus__luxussszegyen__valsagalloe_aluxus","timestamp":"2021. március. 19. 17:00","title":"Luxusszégyen és bosszúköltés: ezek is a járvány mellékhatásai lehetnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88976b76-81c8-4f9e-8c9b-ea14dcdaa826","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Terveznek egy felnőtteknek szánt animációs sorozatot is a Trónok harca nyomán.","shortLead":"Terveznek egy felnőtteknek szánt animációs sorozatot is a Trónok harca nyomán.","id":"20210319_Hianyzott_mar_egy_kis_Tronok_harca_Harom_elozmenysorozat_is_jon_hozza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88976b76-81c8-4f9e-8c9b-ea14dcdaa826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33f8943-7054-4dec-aa13-86ddaa5fa333","keywords":null,"link":"/elet/20210319_Hianyzott_mar_egy_kis_Tronok_harca_Harom_elozmenysorozat_is_jon_hozza","timestamp":"2021. március. 19. 14:05","title":"Hiányzott már egy kis Trónok harca? Három előzménysorozat is jön hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747aaa21-5bcf-4731-a8c3-e453784ffa63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kubatov Gábor, aki a Fidesz pártigazgatója és az FTC elnöke is egyben, elismerte, hogy egyik kollégája hitványozta le Hadházy Ákost a klub nevében a Facebookon. De most pótolta a mulasztását Kubatov, aki a saját oldalán, a saját nevében hitványozta le a független képviselőt. ","shortLead":"Kubatov Gábor, aki a Fidesz pártigazgatója és az FTC elnöke is egyben, elismerte, hogy egyik kollégája hitványozta le...","id":"20210320_Kubatov_elismerte_hogy_egy_kollegaja_hitvanyozta_le_Hadhazyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=747aaa21-5bcf-4731-a8c3-e453784ffa63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab935c46-c035-48e6-b478-39b4b02125a8","keywords":null,"link":"/itthon/20210320_Kubatov_elismerte_hogy_egy_kollegaja_hitvanyozta_le_Hadhazyt","timestamp":"2021. március. 20. 13:00","title":"Kubatov elismerte, hogy egy kollégája hitványozta le Hadházyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]