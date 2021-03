Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5426e9c-9fad-40af-93e5-29ce0953c8b0","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Öt évvel az migráció megfékezése érdekében kötött egyezség után az uniós állam- és kormányfők ismét az EU és Törökország viszonyának jövőjéről tárgyalnak, de nagy kérdés, mi valósul meg azokból az ígéretekből, amit 2016 óta sem teljesített az EU.","shortLead":"Öt évvel az migráció megfékezése érdekében kötött egyezség után az uniós állam- és kormányfők ismét az EU és...","id":"20210324_EU_torok_kapcsolatok_unios_csucs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5426e9c-9fad-40af-93e5-29ce0953c8b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07deb38a-a969-45d2-b2a5-ba6f0c57d999","keywords":null,"link":"/eurologus/20210324_EU_torok_kapcsolatok_unios_csucs","timestamp":"2021. március. 24. 17:00","title":"Az uniós vezetők megint mindent megígérnek majd a törököknek, kérdés, Erdogannak ez elég-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c379586-0905-4f0d-aa88-7c6d91b6f96d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy nappal a cáfolat után jelentette be az 54 éves Mike Tyson, hogy mégis újra összecsap egyik legnagyobb riválisával. ","shortLead":"Egy nappal a cáfolat után jelentette be az 54 éves Mike Tyson, hogy mégis újra összecsap egyik legnagyobb riválisával. ","id":"20210324_mike_tyson_evander_holyfield_meccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c379586-0905-4f0d-aa88-7c6d91b6f96d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d6bd16-6bec-4cbe-ae53-15fa5115b7b8","keywords":null,"link":"/sport/20210324_mike_tyson_evander_holyfield_meccs","timestamp":"2021. március. 24. 15:55","title":"Mégis összecsap egymással harmadszorra Holyfield és Tyson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729a8955-8036-4253-a344-30d063e10ad7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóság elutasította a Momentum feljelentését, mivel a szabálysértést még a védelmi intézkedések második üteméről szóló kormányrendelet életbe lépése előtt követték el a kaszinóban.","shortLead":"A hatóság elutasította a Momentum feljelentését, mivel a szabálysértést még a védelmi intézkedések második üteméről...","id":"20210324_Eljaras_rendorseg_kaszinok_jarvanyugyi_szabalyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=729a8955-8036-4253-a344-30d063e10ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735db403-a36f-4810-aeeb-acd2d4a97589","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_Eljaras_rendorseg_kaszinok_jarvanyugyi_szabalyok","timestamp":"2021. március. 24. 16:38","title":"Nem indít eljárást a rendőrség a Las Vegas Casino ellen a járványügyi szabályok megsértése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f089693-efd3-431b-bb34-7d82e542dfa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben a belügyminiszter irányítása alá kerültek a kórházak, a miniszterhez közeli üzleti körök erősödnek a biztonsági és egészségügyi szektorban. ","shortLead":"Miközben a belügyminiszter irányítása alá kerültek a kórházak, a miniszterhez közeli üzleti körök erősödnek...","id":"20210324_Pinter_Sandor_bizalmasai_jarvanyhelyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f089693-efd3-431b-bb34-7d82e542dfa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c4ca2e-5d3a-477b-9f1f-c2f68b513a30","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Pinter_Sandor_bizalmasai_jarvanyhelyzet","timestamp":"2021. március. 24. 16:19","title":"Pintér Sándor utasít, a bizalmasai pedig tarolnak a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3460f09-1116-4dce-8d2f-5ad6c63404fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendszerváltás környékén játszódó sorozatot készít az HBO Europe. A besúgó egy krimibe ágyazott felnövéstörténet lesz, többek között Szőke Abigélt, Szász Júliát, Váradi Gergelyt és Thuróczy Szabolcsot láthatjuk majd a főbb szerepekben. ","shortLead":"A rendszerváltás környékén játszódó sorozatot készít az HBO Europe. A besúgó egy krimibe ágyazott felnövéstörténet...","id":"20210325_Szerelem_buli_es_arulas_a_demokratikus_ellenzekben__uj_magyar_sorozatot_forgat_az_HBO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3460f09-1116-4dce-8d2f-5ad6c63404fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989be6d6-95d9-42ae-b405-202732917f94","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Szerelem_buli_es_arulas_a_demokratikus_ellenzekben__uj_magyar_sorozatot_forgat_az_HBO","timestamp":"2021. március. 25. 10:01","title":"Szerelem, buli és árulás a demokratikus ellenzékben – új magyar sorozatot forgat az HBO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a01298ee-be73-451b-82cb-10b0f68b1594","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az űrszemét eltávolítására létrehozott eszközt is pályára állított a hétfőn útnak indult Szojuz űrhajó.","shortLead":"Az űrszemét eltávolítására létrehozott eszközt is pályára állított a hétfőn útnak indult Szojuz űrhajó.","id":"20210324_szojuz_urszemet_eltavolitasa_astroscale_elsa_d","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a01298ee-be73-451b-82cb-10b0f68b1594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc182e1-6391-4fc5-b71c-8dccfbcee79e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_szojuz_urszemet_eltavolitasa_astroscale_elsa_d","timestamp":"2021. március. 24. 12:33","title":"Macska-egér játékba kezd az űrben egy 175 kilós és egy 17 kilós gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa80a63-1d5f-434e-9393-5c5b00e15335","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szövetségi elnök, Báthori Gergő szerint a mostani helyzetben nem szerencsés ez a szófordulat.","shortLead":"A szövetségi elnök, Báthori Gergő szerint a mostani helyzetben nem szerencsés ez a szófordulat.","id":"20210324_rezidensek_inas_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9aa80a63-1d5f-434e-9393-5c5b00e15335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"913729bd-02c1-4788-9c57-0f80bad7b0e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_rezidensek_inas_orban_viktor","timestamp":"2021. március. 24. 07:34","title":"A Magyar Rezidens Szövetség elnöke szerint Orbán inasozása kiverte a biztosítékot a rezidenseknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A PF-07321332 nevű gyógyszerjelölt megakadályozza a vírus szaporodását a sejtekben, és a HIV vagy a hepatitisz C ellen is hatékony.","shortLead":"A PF-07321332 nevű gyógyszerjelölt megakadályozza a vírus szaporodását a sejtekben, és a HIV vagy a hepatitisz C ellen...","id":"20210323_Pfizer_szajon_at_szedheto_koronavirus_elleni_gyogyszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f06f89-325e-48d9-8ad3-ab17cb4bed47","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_Pfizer_szajon_at_szedheto_koronavirus_elleni_gyogyszer","timestamp":"2021. március. 23. 18:33","title":"A Pfizer elkezdte tesztelni a szájon át szedhető koronavírus elleni gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]