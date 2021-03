„Eljött az idő, hogy megtudjátok, miért költöztem az Egyesült Államokba. Végtelenül megtisztelő, hogy a számos díjjal kitüntetett One Water című dokumentumfilm rendezője, az indiai-amerikai filmrendező, Sanjeev Chatterjee ennyire érdeklődik az életem, munkám, álmom iránt” – tette közzé a Facebook-oldalán Vujity Tvrtko a hírt, miszerint film készül a munkásságáról.

Mint fogalmaz, Sanjeev Chatterjee az Ahonnan az álmok jönnek (Where Dreams Come From) című projektje „a jövőben körém épül, több platformon is”. Részletesen nem fejti ki, hogy miből áll ez a több platformra támaszkodó projekt, csak annyit árul el, hogy „a munkálatok tavaly óta több országban zajlanak, maga a forgatás 2021 januárjában kezdődött, itt, jelenlegi lakhelyemen, Hawaiin.”

A Blikk ugyanakkor idézi a rendező Chatterjee-t, aki azt nyilatkozta a lapnak, hogy a Miami Egyetem kommunikációs szakának professzoraként számos nagyszabású konferenciát és médiaeseményt szervez szerte Amerikában, amelynek ezentúl Vujity Tvrtko is a része lesz.

Sajneev Chatterjee Media For Change nevű, Miamiban működő cége készíti a filmet (és gyárt a mostani filmes projekt mintegy mellékszálaként podcastokat olyan emberekkel, akik megélték az álmaikat).

Chatterjee régóta ismeri Vujity Tvrtkót, Miamiban, az egyetemen találkoztak a 90-es évek közepén egy újságírói program keretében, a riporter ekkor volt kint ösztöndíjjal az Egyesült Államokban. Akkor kerültek közelebbi munkakapcsolatba, amikor az indiai származású rendező az egykori Jugoszláviáról forgatott dokumentumfilmet. A professzor végigkövette a magyar riporter pályafutását, de a filmhez az adta az apropót, hogy Vujity Tvrtko bejelentette, a jövőben új irányba tereli a karrierjét.

Cége honlapján Chatterjee így nyilatkozik: „Azt mondta nekem, hogy eddig a földi pokolról mesélt történeteket, de most a paradicsomot akarja felfedezni”.

Elmondása szerint Vujity Tvrtko azután döntött így, hogy 2019-ben újra felkereste Csernobilt. „Nem akart több olyan sztorit, ami a pokolhoz kapcsolódik. A szándéka és a körülmények összjátéka odáig vezetett, hogy Tvrtko Hawaiira költözött a családjával. Azt mondja, most már »aloha életet él«. Továbbra is keresi, hogyan teljesíthet be egy álmot ebben az életben.”

Még több Élet + Stílus a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: