Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e32321af-625d-4ffe-946a-dbbe93af85ac","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Csak úgy tudunk spórolni idén a húsvéti nagybevásárlással, ha kevesebbet veszünk: az inflációt meghaladó élelmiszer-drágulás jelentősen érezteti a hatását az ünnepi ételeknél. Azoknak, akik még nem szembesültek az árakkal, kiszámoltuk, mire számítsanak. ","shortLead":"Csak úgy tudunk spórolni idén a húsvéti nagybevásárlással, ha kevesebbet veszünk: az inflációt meghaladó...","id":"20210401_Nemcsak_maganyos_de_draga_is_lesz_az_idei_husvet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e32321af-625d-4ffe-946a-dbbe93af85ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e58a48-665e-40ff-84eb-956632aa5eb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_Nemcsak_maganyos_de_draga_is_lesz_az_idei_husvet","timestamp":"2021. április. 01. 06:30","title":"Nemcsak magányos, de drága is lesz az idei húsvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551788df-b47e-498d-95a7-5d3044880e45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hétvégi nyitás elúszott, de még megvan az esély egy erős nyári szezonra.","shortLead":"A hétvégi nyitás elúszott, de még megvan az esély egy erős nyári szezonra.","id":"20210401_Szalloda_nyitas_husvet_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=551788df-b47e-498d-95a7-5d3044880e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11fddd0-9096-4f13-a247-3b0c5999043a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_Szalloda_nyitas_husvet_koronavirus","timestamp":"2021. április. 01. 10:55","title":"Négymilliárd forintot buknak a szállodák a húsvéti forgalom kiesése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d46f0d9-39d6-4eab-ad26-0a0af1e8b58c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ezen a nyáron 31 ezer hektár égett le, szemben a tavalyi 5,5 millió hektárral.","shortLead":"Ezen a nyáron 31 ezer hektár égett le, szemben a tavalyi 5,5 millió hektárral.","id":"20210331_ausztralia_bozottuz_keves","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d46f0d9-39d6-4eab-ad26-0a0af1e8b58c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9021d22-4b7d-4628-a61d-ed4ae124f58a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210331_ausztralia_bozottuz_keves","timestamp":"2021. március. 31. 21:08","title":"Tíz éve nem volt olyan kevés bozóttűz Ausztráliában, mint ebben a szezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b9296c-81fd-45d4-967d-b457d75db438","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy év kormányzás után mondott le a szlovák miniszterelnök, a Szputnyik V vakcina beszerzése körüli koalíciós botrányba bukott bele.","shortLead":"Egy év kormányzás után mondott le a szlovák miniszterelnök, a Szputnyik V vakcina beszerzése körüli koalíciós botrányba...","id":"20210330__Igor_Matovic_lemondas_Eduard_Heger_kormanyalakitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6b9296c-81fd-45d4-967d-b457d75db438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"120a772e-3198-46f8-b4c5-ce6d5e927798","keywords":null,"link":"/vilag/20210330__Igor_Matovic_lemondas_Eduard_Heger_kormanyalakitas","timestamp":"2021. március. 30. 18:38","title":"Elfogadta Igor Matovic lemondását és Eduard Hegert bízta meg kormányalakítással a szlovák államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f3cc95c-9ed5-4982-a01f-54f487fea14b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint a veterán szocialista politikus kiemelt ellátásban részesül.","shortLead":"A Blikk szerint a veterán szocialista politikus kiemelt ellátásban részesül.","id":"20210331_idosotthon_kovacs_laszlo_mszp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f3cc95c-9ed5-4982-a01f-54f487fea14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4dbd09-7b2e-4429-96f7-3b8b42ada633","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_idosotthon_kovacs_laszlo_mszp","timestamp":"2021. március. 31. 07:41","title":"Idősotthonba került a volt külügyminiszter, Kovács László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ba7d5f0-eab6-465c-9e5c-25afda42f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"5000 eurót kapott volna, ha nem érik tetten. A történtek miatt két orosz diplomatát is kiutasított az olasz külügyminisztérium. Az utóbbi időben egymást érik a hasolnló lelepleződések.","shortLead":"5000 eurót kapott volna, ha nem érik tetten. A történtek miatt két orosz diplomatát is kiutasított az olasz...","id":"20210331_olasz_kapitany_kemkedes_orosz_diplomatak_kiutasitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ba7d5f0-eab6-465c-9e5c-25afda42f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345ef579-df7c-4af1-82a0-2aa4a217ae2b","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_olasz_kapitany_kemkedes_orosz_diplomatak_kiutasitasa","timestamp":"2021. március. 31. 16:29","title":"Oroszországnak kémkedő tengerésztisztet fogtak el Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A terhes modell szerint nem eldöntendő kérdés, hogy be kell-e oltania magát koronavírus ellen, és bízik az orvostudományban.","shortLead":"A terhes modell szerint nem eldöntendő kérdés, hogy be kell-e oltania magát koronavírus ellen, és bízik...","id":"20210401_Mihalik_Eniko_Beoltatom_magam_mert_feltem_a_babamat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cedf67-7f89-4b20-99fd-d2cb508367fb","keywords":null,"link":"/elet/20210401_Mihalik_Eniko_Beoltatom_magam_mert_feltem_a_babamat","timestamp":"2021. április. 01. 10:13","title":"Mihalik Enikő: Beoltatom magam, mert féltem a babámat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai járványügy legfrissebb, márciusi jelentése megerősíti, amit már sokszor hallhattunk: azt, hogy egyetlen vakcina is képes csökkenteni a súlyos megbetegedés kockázatát.","shortLead":"Az amerikai járványügy legfrissebb, márciusi jelentése megerősíti, amit már sokszor hallhattunk: azt, hogy egyetlen...","id":"20210331_oltas_vakcina_megbetegedes_tunetek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5fefb2-f0c5-424a-8d89-6a6cc473c7ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_oltas_vakcina_megbetegedes_tunetek_koronavirus","timestamp":"2021. március. 31. 12:07","title":"Az eddigi eredmények alapján a vakcinák valóban működnek, és megvédik a szervezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]