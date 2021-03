Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"911fdcbc-a09f-410d-a204-903ec9ac1333","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, egyik nagy riválisa, a Samsung is hozzájárulhat a Huawei megmentéséhez, a legújabb hírek szerint ugyanis a dél-koreaiak is gyártanak majd Kirin lapkakészletet a kínai tech-óriásnak.","shortLead":"Úgy tűnik, egyik nagy riválisa, a Samsung is hozzájárulhat a Huawei megmentéséhez, a legújabb hírek szerint ugyanis...","id":"20210327_huawei_kirin_5nm_lapkakeszlet_processzor_samsung","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=911fdcbc-a09f-410d-a204-903ec9ac1333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4109163d-9e9e-47e8-88f5-969fcff6abc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210327_huawei_kirin_5nm_lapkakeszlet_processzor_samsung","timestamp":"2021. március. 27. 18:03","title":"Erre kevesen fogadtak volna: Huawei Kirin chipek gyártásába foghat a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d3cf86-c2bf-4485-98be-a6226d44aaf6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel négy évtizeden át volt üzemük az angliai Swindonban.","shortLead":"Közel négy évtizeden át volt üzemük az angliai Swindonban.","id":"20210329_eladas_europai_gyar_Honda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4d3cf86-c2bf-4485-98be-a6226d44aaf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a88f1e-7586-4242-916d-76e1a4e0c84c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_eladas_europai_gyar_Honda","timestamp":"2021. március. 29. 09:09","title":"Eladta egyetlen európai gyárát a Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Ha bármilyen munkáltatói igazolással érkezünk, akkor az egész családot várják a hosszú hétvégére – mondták munkatársunknak balatoni szállásadók, akik egyszerű turistákat a jogszabály értelmében nem fogadhatnak. Az igazi, legális szezonkezdést azért a legtöbben inkább a pünkösdi hétvégére lövik be, miközben a kisebb szálláshelyek hiába várják, hogy kárpótlást kapjanak a kiesett foglalásokért.","shortLead":"Ha bármilyen munkáltatói igazolással érkezünk, akkor az egész családot várják a hosszú hétvégére – mondták...","id":"20210329_balaton_hosszu_hetvege_szallasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7cca693-c62a-4494-9d8f-eb84df6b984d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_balaton_hosszu_hetvege_szallasok","timestamp":"2021. március. 29. 11:30","title":"Trükközve már húsvét hétvégére is kínálnak szállást a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A buszok felszereltsége megegyezik egy oltópontéval; a regisztráció és az oltás utáni megfigyelés sátrakban történik, míg a vakcinát a buszon kapják meg az emberek.","shortLead":"A buszok felszereltsége megegyezik egy oltópontéval; a regisztráció és az oltás utáni megfigyelés sátrakban történik...","id":"20210327_Megkezdtek_a_munkat_a_honvedseg_oltobuszai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b273a961-b5b7-48c9-9661-d2106ddaa9fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Megkezdtek_a_munkat_a_honvedseg_oltobuszai","timestamp":"2021. március. 27. 13:17","title":"Megkezdték a munkát a honvédség oltóbuszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7437bb6-bff7-4f26-84a4-681f3282b837","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező továbbra is azt állítja, hogy ártatlan. ","shortLead":"A rendező továbbra is azt állítja, hogy ártatlan. ","id":"20210329_Woody_Allen_Dylan_Farrow_interju_cbs_soonyi_previn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7437bb6-bff7-4f26-84a4-681f3282b837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e22cba54-52b3-4526-acef-97d88171316f","keywords":null,"link":"/elet/20210329_Woody_Allen_Dylan_Farrow_interju_cbs_soonyi_previn","timestamp":"2021. március. 29. 12:08","title":"Woody Allen tévéinterjúban reagált újra Dylan Farrow molesztálási vádjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ade601c-79ec-453b-b9b3-45382327ac54","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Red Bull pilótája mind a három szabadedzést megnyerte a szezonnyitó bahreini hétvégén.","shortLead":"A Red Bull pilótája mind a három szabadedzést megnyerte a szezonnyitó bahreini hétvégén.","id":"20210327_Max_Verstappen_nagyon_belehuzott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ade601c-79ec-453b-b9b3-45382327ac54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421cd74f-8c4a-4a4c-8098-c3277915734e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_Max_Verstappen_nagyon_belehuzott","timestamp":"2021. március. 27. 14:48","title":"Max Verstappen nagyon belehúzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"389e0a30-34a2-419a-ab89-811813445936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt azután hozta létre a Nemzeti Szerverbiztosítási Alapkezelőt, hogy a csütörtökön elindított, vakcinaregisztráció ellenőrzésére szolgáló kormányzati tájékoztató oldal sokáig szinte elérhetetlen volt.","shortLead":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt azután hozta létre a Nemzeti Szerverbiztosítási Alapkezelőt, hogy a csütörtökön...","id":"20210329_koronavirus_vedooltas_regisztracio_mkkp_nemzeti_szerverbiztositasi_alapkezelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=389e0a30-34a2-419a-ab89-811813445936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e6a3a4-7ba6-4f94-b778-4b51bd30b672","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_koronavirus_vedooltas_regisztracio_mkkp_nemzeti_szerverbiztositasi_alapkezelo","timestamp":"2021. március. 29. 08:33","title":"Hiánypótló weboldalt készített a Kétfarkú Kutya Párt a kormányzati tájékoztató oldalakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f75ca8-1894-40c5-8b25-4fbe7b578d1d","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210328_Marabu_Feknyuz_A_dinamikus_alkalmatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28f75ca8-1894-40c5-8b25-4fbe7b578d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78e2c201-09b5-4266-8bd3-ba0220114763","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Marabu_Feknyuz_A_dinamikus_alkalmatlan","timestamp":"2021. március. 28. 10:21","title":"Marabu Féknyúz: A dinamikus alkalmatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]