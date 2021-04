Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16fc1097-c7f2-4320-a1da-22ee0541b36c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A háziorvosoknak szeretnének segíteni, hogy mire figyeljenek oda. ","shortLead":"A háziorvosoknak szeretnének segíteni, hogy mire figyeljenek oda. ","id":"20210405_Koronaviruson_atesettek_utogondozasahoz_adott_ki_ajanlast_a_Koranyi_Intezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16fc1097-c7f2-4320-a1da-22ee0541b36c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9d04e2-9a18-4391-b931-ce277520b211","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_Koronaviruson_atesettek_utogondozasahoz_adott_ki_ajanlast_a_Koranyi_Intezet","timestamp":"2021. április. 05. 14:30","title":"Koronavíruson átesettek utógondozásához adott ki ajánlást a Korányi Intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május 15-ig tolták ki a határidőt. Eddig lehet törölni a kifogásolt tartalmakat. A korlátozás csak ezután szűnhet meg.","shortLead":"Május 15-ig tolták ki a határidőt. Eddig lehet törölni a kifogásolt tartalmakat. A korlátozás csak ezután szűnhet meg.","id":"20210405_Nem_blokkolja_de_tovabbra_is_lassitja_a_Twittert_az_orosz_mediahatosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9451ba-8dce-41c5-a865-9f065d6b8b77","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Nem_blokkolja_de_tovabbra_is_lassitja_a_Twittert_az_orosz_mediahatosag","timestamp":"2021. április. 05. 18:22","title":"Nem blokkolja, de továbbra is lassítja a Twittert az orosz médiahatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem értik, hogy egy világjárvány közepén miért van szükség kapkodó sietségre ebben a kérdésben. ","shortLead":"Nem értik, hogy egy világjárvány közepén miért van szükség kapkodó sietségre ebben a kérdésben. ","id":"20210405_A_kockazat_oriasi__a_felsooktatasi_modellvaltas_visszavonasat_kerik_az_MTA_koztestuleti_tagjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d970bfb-1bce-43b4-a60e-a9f9b9f19043","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_A_kockazat_oriasi__a_felsooktatasi_modellvaltas_visszavonasat_kerik_az_MTA_koztestuleti_tagjai","timestamp":"2021. április. 05. 18:35","title":"\"A kockázat óriási\" - a felsőoktatási modellváltás visszavonását kérik az MTA köztestületi tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbc1920-11fb-4699-9f56-d55cdcc40e8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két törzsőrmester ért elsőként a helyszínre.","shortLead":"A két törzsőrmester ért elsőként a helyszínre.","id":"20210406_rendorok_eletmentes_szent_margit_korhaz_tuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bbc1920-11fb-4699-9f56-d55cdcc40e8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b52616-0203-4aeb-8c8f-d0d850e175c7","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_rendorok_eletmentes_szent_margit_korhaz_tuz","timestamp":"2021. április. 06. 09:33","title":"Rendőrök mentettek ki egy beteget a Szent Margit Kórház lángoló kórterméből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f45fb8-7ae8-4f86-9090-f457936b6186","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi tiszti főorvos szerint nyáron még nem szabadna megtartani a tömegrendezvényeket.","shortLead":"A korábbi tiszti főorvos szerint nyáron még nem szabadna megtartani a tömegrendezvényeket.","id":"20210404_Falus_Ferenc_koronavirus_maszk_nyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37f45fb8-7ae8-4f86-9090-f457936b6186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8007b03-1d7f-411a-afc7-4ee89c7c229b","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Falus_Ferenc_koronavirus_maszk_nyar","timestamp":"2021. április. 04. 15:51","title":"Falus Ferenc: A nyarat maszkban, távolságtartásra ügyelve kell végigcsinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab648be6-830c-4086-bd57-9ba91ca092c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kikiáltási árát nézve is több tízmillió forintot ér az a Leica márkájú kamera, amely júniusban kerül kalapács alá. Az eszköz a volt Apple-tervező, Jony Ive keze nyomát viseli.","shortLead":"A kikiáltási árát nézve is több tízmillió forintot ér az a Leica márkájú kamera, amely júniusban kerül kalapács alá...","id":"20210405_licit_arveres_kamera_leica_jony_ive","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab648be6-830c-4086-bd57-9ba91ca092c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d68934-ab78-4f5e-ab46-69df83db76eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_licit_arveres_kamera_leica_jony_ive","timestamp":"2021. április. 05. 16:03","title":"Különleges licit kezdődik: elárverezik a kamerát, amelyen Jony Ive is dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Van ország, amelyik nyit, van, amelyik szigorít a korlátozásokon. Jöhet a negyedik hullám? Putyin örök. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Van ország, amelyik nyit, van, amelyik szigorít a korlátozásokon. Jöhet a negyedik hullám? Putyin örök. Ez a hvg360...","id":"20210406_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11df1e0-f1bf-4567-9fc7-8c99af15c71e","keywords":null,"link":"/360/20210406_Radar360","timestamp":"2021. április. 06. 08:00","title":"Radar360: Csiki-csuki Európában a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d791fa28-0c8d-4523-8b3f-ad404094328a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canon érintőpanelre cserélné az objektívek forgatható elemeit, hogy azzal állítsuk be a megfelelő élességet és zoomot.","shortLead":"A Canon érintőpanelre cserélné az objektívek forgatható elemeit, hogy azzal állítsuk be a megfelelő élességet és zoomot.","id":"20210405_canon_szabadalmi_terv_objektiv_fokuszgyuru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d791fa28-0c8d-4523-8b3f-ad404094328a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79061503-70aa-4310-8ba9-2e2184bf766d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_canon_szabadalmi_terv_objektiv_fokuszgyuru","timestamp":"2021. április. 05. 10:03","title":"Megreformálná az objektíveket a Canon; ha bejön, nagyon más lesz fotózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]