[{"available":true,"c_guid":"b4a9f5f0-4a83-46e2-bbbe-1c991b279644","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szerdai esőtől megáradt patakok mosták ki a szennyezést a Miszbányához közeli bányából.","shortLead":"A szerdai esőtől megáradt patakok mosták ki a szennyezést a Miszbányához közeli bányából.","id":"20210218_szamos_szennyezes_maramarosi_banya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4a9f5f0-4a83-46e2-bbbe-1c991b279644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f129d1ce-7d4b-4ba1-925f-b46f2183ac75","keywords":null,"link":"/zhvg/20210218_szamos_szennyezes_maramarosi_banya","timestamp":"2021. február. 18. 15:23","title":"Bezárt román bányából kerültek nehézfémek a Szamosba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Követni sem lehet lassan, hányféle vakcina készült már a koronavírus ellen. Most Kuba is bejelentkezett eggyel.","shortLead":"Követni sem lehet lassan, hányféle vakcina készült már a koronavírus ellen. Most Kuba is bejelentkezett eggyel.","id":"20210218_kuba_koronavirus_vakcina_sovereign_2_turizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193741f9-0485-47e6-a95e-ff905929b3c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_kuba_koronavirus_vakcina_sovereign_2_turizmus","timestamp":"2021. február. 18. 19:29","title":"Kuba megcsinálta a maga koronavírus-vakcináját, amellyel az odalátogató külföldieket is oltanák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ukrán férfinak nem volt jegye, ezért megkérték, hogy szálljon le a szerelvényről. Ez feldühítette őt.","shortLead":"Az ukrán férfinak nem volt jegye, ezért megkérték, hogy szálljon le a szerelvényről. Ez feldühítette őt.","id":"20210217_kalauz_mozdonyvezeto_vasut_vonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475768a5-4e41-4809-9fc2-5518b9ad8031","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_kalauz_mozdonyvezeto_vasut_vonat","timestamp":"2021. február. 17. 20:15","title":"A kalauzra, a mozdonyvezetőre és egy utasra is rátámadt egy férfi a nyíregyházi vonaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b359a1-0b8e-45f6-9dac-742815893277","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon piszkálja az Intel csőrét az Apple házon belül készült processzora. Egy ideig hallgatott, majd referenciaértékekkel, illetve újabban már hirdetéssel, fizetett promócióval is támadja az M1 lapkakészletet.","shortLead":"Nagyon piszkálja az Intel csőrét az Apple házon belül készült processzora. Egy ideig hallgatott, majd...","id":"20210218_intel_hirdetes_apple_m1_lapka_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2b359a1-0b8e-45f6-9dac-742815893277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39af9fa7-4954-4972-ae59-c26b1796eb49","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_intel_hirdetes_apple_m1_lapka_ellen","timestamp":"2021. február. 18. 14:03","title":"Már fizetett hirdetésben is támadja az Intel az Apple M1 lapkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ae4995-a8c5-40e1-b199-1752d2f07b25","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az elutasítottság ellenére a kormány nem tekinti prioritásnak az orosz és a kínai vakcinák iránti bizalmatlanság csökkentését – írja a HVG hetilap.","shortLead":"Az elutasítottság ellenére a kormány nem tekinti prioritásnak az orosz és a kínai vakcinák iránti bizalmatlanság...","id":"20210217_vakcina_oltasi_kedv_Magyarorszg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46ae4995-a8c5-40e1-b199-1752d2f07b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f497bfce-1520-4d71-97bf-c7249b6359e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_vakcina_oltasi_kedv_Magyarorszg","timestamp":"2021. február. 17. 13:26","title":"A kormány sem számított rá, hogy ennyien utasítanák vissza az oltást Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c883ad81-2284-4716-8422-edee2e0a1856","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország tiszti főorvos szerint tulajdonképpen elmaradt idén az influenzajárvány. A kínai vakcinák dokumentációja azonban megérkezett.","shortLead":"Az ország tiszti főorvos szerint tulajdonképpen elmaradt idén az influenzajárvány. A kínai vakcinák dokumentációja...","id":"20210217_Muller_Cecilia_koronavirus_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c883ad81-2284-4716-8422-edee2e0a1856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524e4257-0619-4d67-9a71-97c5d4b594cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_Muller_Cecilia_koronavirus_operativ_torzs","timestamp":"2021. február. 17. 12:41","title":"Müller Cecília: Elindult itthon az angol mutáns közösségi terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa499e7-43ae-4b9c-b23e-423674085294","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Súlyos betegséggel küzdött. 39 éves volt.","shortLead":"Súlyos betegséggel küzdött. 39 éves volt.","id":"20210218_Elhunyt_Hegedus_Marta_fotos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fa499e7-43ae-4b9c-b23e-423674085294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e71d6f-e23b-4143-98f9-37eb4bc7bb3b","keywords":null,"link":"/kultura/20210218_Elhunyt_Hegedus_Marta_fotos","timestamp":"2021. február. 18. 10:58","title":"Elhunyt Hegedűs Márta fotóriporter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654c0c4b-f26f-4ce8-a815-775b8f92bf10","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A törvény alapján szabtak ki több tízmillió forintos bírságot a Szabad Európa/Szabadság rádióra Oroszországban. A hatalom azzal érvel: Washington sem tesz másként.","shortLead":"A törvény alapján szabtak ki több tízmillió forintos bírságot a Szabad Európa/Szabadság rádióra Oroszországban...","id":"20210217_Moszkva_szigoritja_a_kulfoldi_ugynok_torvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=654c0c4b-f26f-4ce8-a815-775b8f92bf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26d10e7-d7fe-4e9e-b99d-ba973a7cec2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_Moszkva_szigoritja_a_kulfoldi_ugynok_torvenyt","timestamp":"2021. február. 17. 12:27","title":"Moszkva szigorítja a \"külföldi ügynök\"-törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]