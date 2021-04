Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03d13bf2-eb1e-4e73-9da0-2680ed2638fc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Jövő héten éjjelente fagyni fog, kedd napközben lesz a leghidegebb.","shortLead":"Jövő héten éjjelente fagyni fog, kedd napközben lesz a leghidegebb.","id":"20210404_Havazott_Kekesteton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03d13bf2-eb1e-4e73-9da0-2680ed2638fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7c5300-eb55-4a47-baa6-fadf5fc248a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Havazott_Kekesteton","timestamp":"2021. április. 04. 12:26","title":"Havazott Kékestetőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bhad Bhabie 6 óra alatt lett milliomos.","shortLead":"Bhad Bhabie 6 óra alatt lett milliomos.","id":"20210404_Bhad_Bhabie_rapper_OnlyFans","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca5a2d7-45aa-476d-96e8-495ec388cfb7","keywords":null,"link":"/elet/20210404_Bhad_Bhabie_rapper_OnlyFans","timestamp":"2021. április. 04. 12:25","title":"Órák alatt keresett egymillió dollárt egy 18 éves rapper az OnlyFans-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91edcea-dd3c-431a-9196-a607cbce2ffd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nemcsak az alkotáshoz, a nagy dolgok véghezviteléhez, de magához az élethez is kell, hogy önmagunkba zárva lehessünk, hogy ott szabadságra lelhessünk. De vajon nem csapjuk-e be önmagunkat önmagunkkal odabent? ","shortLead":"Nemcsak az alkotáshoz, a nagy dolgok véghezviteléhez, de magához az élethez is kell, hogy önmagunkba zárva lehessünk...","id":"20210404_Dragoman_Gyorgy_Az_onmagunk_kore_rajzolt_kor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e91edcea-dd3c-431a-9196-a607cbce2ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2ef4aa-d50c-4b3e-9077-f57afc35cb12","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210404_Dragoman_Gyorgy_Az_onmagunk_kore_rajzolt_kor","timestamp":"2021. április. 04. 20:15","title":"Dragomán György: Az önmagunk köré rajzolt kör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Még azt sem tudni, mikor tetőzik a járvány, de Orbán Viktor döntése értelmében ha törik, ha szakad, két hét múlva nyitnak az iskolák. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete határozottan ellenzi a szerintük idő előtti nyitást, a nemrég Orbán Viktorral is tárgyaló, családokkal foglalkozó civil szervezetek nem foglalnak egyértelműen állást a kérdésben. Ha a tanárok be is lesznek oltva addigra, a szülők jelentős része nem.","shortLead":"Még azt sem tudni, mikor tetőzik a járvány, de Orbán Viktor döntése értelmében ha törik, ha szakad, két hét múlva...","id":"20210405_Okos_vagy_vakmeroen_veszelyes_lepese_aprilis_19en_megnyitni_az_iskolakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff495a5-3c4e-4d29-ad27-e754c31749a5","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_Okos_vagy_vakmeroen_veszelyes_lepese_aprilis_19en_megnyitni_az_iskolakat","timestamp":"2021. április. 05. 17:00","title":"Okos vagy vakmerően veszélyes lépés április 19-én megnyitni az iskolákat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újabb részletek derültek ki a hajnali kórháztűzről.","shortLead":"Újabb részletek derültek ki a hajnali kórháztűzről.","id":"20210404_A_Covidosztalyon_utott_ki_tuz_a_hatvani_korhazban_azt_igerik_nem_okoz_tartos_fennakadast_az_ellatasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e76c944-c493-4b35-9c16-ead8aed8f9e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_A_Covidosztalyon_utott_ki_tuz_a_hatvani_korhazban_azt_igerik_nem_okoz_tartos_fennakadast_az_ellatasban","timestamp":"2021. április. 04. 15:35","title":"A Covid-osztályon ütött ki tűz a hatvani kórházban, miután a Telex szerint egy beteg rágyújtott a kórteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210404_Valaszolt_az_Emmi_a_hivatasuk_miatt_nem_oltjak_hamarabb_a_lelkeszeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9632c0-cc6c-42ea-95ce-e52a75895806","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Valaszolt_az_Emmi_a_hivatasuk_miatt_nem_oltjak_hamarabb_a_lelkeszeket","timestamp":"2021. április. 04. 17:35","title":"Válaszolt az Emmi: a hivatásuk miatt nem oltják hamarabb a lelkészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Van ország, amelyik nyit, van, amelyik szigorít a korlátozásokon. Jöhet a negyedik hullám? Putyin örök. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Van ország, amelyik nyit, van, amelyik szigorít a korlátozásokon. Jöhet a negyedik hullám? Putyin örök. Ez a hvg360...","id":"20210406_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11df1e0-f1bf-4567-9fc7-8c99af15c71e","keywords":null,"link":"/360/20210406_Radar360","timestamp":"2021. április. 06. 08:00","title":"Radar360: Csiki-csuki Európában a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megpróbálta befolyásolni a médiát, egyebek mellett.","shortLead":"Megpróbálta befolyásolni a médiát, egyebek mellett.","id":"20210405_Megkezdodott_a_bizonyitas_Netanjahu_korrupcios_pereben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff71a20-d67c-4be5-b35b-9b7505b8453e","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Megkezdodott_a_bizonyitas_Netanjahu_korrupcios_pereben","timestamp":"2021. április. 05. 12:48","title":"Megkezdődött a bizonyítás Netanjahu korrupciós perében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]