[{"available":true,"c_guid":"34474bf2-19f2-4141-b939-a12ccbd21180","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi, igencsak ellenállóvá tett androidos telefonnak van egy különlegessége: infravörös éjszakai látást építettek bele.","shortLead":"Az alábbi, igencsak ellenállóvá tett androidos telefonnak van egy különlegessége: infravörös éjszakai látást építettek...","id":"20210406_doogee_s96_pro_infravoros_ejjellato_kamera_telefonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34474bf2-19f2-4141-b939-a12ccbd21180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32003d23-57dc-4cb9-b515-8d2c6d0c119a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_doogee_s96_pro_infravoros_ejjellato_kamera_telefonban","timestamp":"2021. április. 06. 12:03","title":"Ilyen éjjellátó telefon után csak vágyakozhatnak az iPhone-osok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fab9901-1a93-4a24-800c-799c7c127a02","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Litkai Gergely tollából olyan költemények pattantak ki, hogy mindenki rohanni fog az oltópontokra. Húsvét hétfő alkalmából újra megmutatunk egy részletet a Duma Aktuál januári adásából.","shortLead":"Litkai Gergely tollából olyan költemények pattantak ki, hogy mindenki rohanni fog az oltópontokra. Húsvét hétfő...","id":"20210405_Duma_Aktual_Oltoversek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fab9901-1a93-4a24-800c-799c7c127a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a17d0c-28ef-44c8-8b15-65a5ea8d8ef4","keywords":null,"link":"/360/20210405_Duma_Aktual_Oltoversek","timestamp":"2021. április. 05. 11:00","title":"Szabad-e oltani? Oltóversek a Duma Aktuáltól húsvétra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség tisztségviselője egy interjúban a vakcina és a trombózisos esetek összefüggéséről beszélt, a szervezet szerint azonban még nem fejeződött be a mellékhatások vizsgálata. ","shortLead":"Az Európai Gyógyszerügynökség tisztségviselője egy interjúban a vakcina és a trombózisos esetek összefüggéséről...","id":"20210406_Megszolalt_az_EMA_az_AstraZeneca_oltoanyaganak_vizsgalatarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541585eb-2e50-4b38-be3e-f9af5b0fd084","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_Megszolalt_az_EMA_az_AstraZeneca_oltoanyaganak_vizsgalatarol","timestamp":"2021. április. 06. 17:59","title":"Az EMA korrigálta a tisztségviselőjét: még nem bizonyított az AstraZeneca vakcina és a trombózisos esetek közötti összefüggés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub arra hivatkozva küldte el Dárdai Pál vezetőedző munkatársát, hogy a lapnak tett nyilatkozata nem felelt meg az általuk vallott értékeknek.","shortLead":"A klub arra hivatkozva küldte el Dárdai Pál vezetőedző munkatársát, hogy a lapnak tett nyilatkozata nem felelt meg...","id":"20210406_petry_zsolt_elbocsatas_hertha_bsc_magyar_nemzet_gulacsi_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031a0ec1-28bc-4ba9-93ce-5fb8241d05e6","keywords":null,"link":"/sport/20210406_petry_zsolt_elbocsatas_hertha_bsc_magyar_nemzet_gulacsi_peter","timestamp":"2021. április. 06. 13:59","title":"Megvált Petry Zsolttól a Hertha BSC a Magyar Nemzetben megjelent interjúja után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5cef330-6f15-47c6-8723-3ffc2b0c6a83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki legalább egyszer járt a Szigeten, az már látott bulizó holland fiatalokat. Most viszont nemcsak a fesztivál, hanem bármilyen koncert vagy parti csak a képzeletünkben létezhet. Egy holland kisvárosban mégis megvalósult ez az utópia – igaz, csak egy társadalmi kísérlet erejéig. Nincs maszk, nincs távolságtartás: a hollandok úgy táncolnak, mintha a korona már a múlté lenne. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"Aki legalább egyszer járt a Szigeten, az már látott bulizó holland fiatalokat. Most viszont nemcsak a fesztivál, hanem...","id":"20210406_kiserleti_buli_koronavirus_Hollandia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5cef330-6f15-47c6-8723-3ffc2b0c6a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0750cf35-b467-4055-911d-693bd9dd6fc0","keywords":null,"link":"/elet/20210406_kiserleti_buli_koronavirus_Hollandia","timestamp":"2021. április. 06. 10:51","title":"Társadalmi kísérlet Hollandiában: úgy buliztak, mintha nem lenne koronavírus – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöke Ankarában tárgyalt Recep Tayyip Erdoğan török államfővel.","shortLead":"Az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöke Ankarában tárgyalt Recep Tayyip Erdoğan török államfővel.","id":"20210406_Az_emberi_jogokrol_nem_hajlando_az_EU_Torokorszaggal_alkudozni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06958ae5-8ecd-4b83-839d-4d89e7c548d3","keywords":null,"link":"/eurologus/20210406_Az_emberi_jogokrol_nem_hajlando_az_EU_Torokorszaggal_alkudozni","timestamp":"2021. április. 06. 17:35","title":"Az emberi jogokról nem hajlandó az EU Törökországgal alkudozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy újabb uniós pénzügyi terv kötött ki a német alkotmánybíróságon.","shortLead":"Egy újabb uniós pénzügyi terv kötött ki a német alkotmánybíróságon.","id":"20210406_A_nemeteken_bukhat_el_a_750_milliard_euros_unios_mentocsomag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c3ec04-03ba-4bb4-b654-382277818efb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210406_A_nemeteken_bukhat_el_a_750_milliard_euros_unios_mentocsomag","timestamp":"2021. április. 06. 17:28","title":"A németeken bukhat el a 750 milliárd eurós uniós mentőcsomag?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május 15-ig tolták ki a határidőt. Eddig lehet törölni a kifogásolt tartalmakat. A korlátozás csak ezután szűnhet meg.","shortLead":"Május 15-ig tolták ki a határidőt. Eddig lehet törölni a kifogásolt tartalmakat. A korlátozás csak ezután szűnhet meg.","id":"20210405_Nem_blokkolja_de_tovabbra_is_lassitja_a_Twittert_az_orosz_mediahatosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9451ba-8dce-41c5-a865-9f065d6b8b77","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Nem_blokkolja_de_tovabbra_is_lassitja_a_Twittert_az_orosz_mediahatosag","timestamp":"2021. április. 05. 18:22","title":"Nem blokkolja, de továbbra is lassítja a Twittert az orosz médiahatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]