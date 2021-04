Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e95f8fb8-334d-4f19-a775-e65dc4e13c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Spot előzőleg Csernobilban is szétnézett, most a harcmezőn próbálgatják a francia alakulatok. A különleges tréningről képek készültek.","shortLead":"Spot előzőleg Csernobilban is szétnézett, most a harcmezőn próbálgatják a francia alakulatok. A különleges tréningről...","id":"20210408_boston_dynamics_spot_robotkutya_francia_hadsereg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e95f8fb8-334d-4f19-a775-e65dc4e13c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aca788a-9e3c-41e5-b14f-4b4bf34fa85b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_boston_dynamics_spot_robotkutya_francia_hadsereg","timestamp":"2021. április. 08. 14:12","title":"A Boston Dynamics robotkutyája együtt gyakorlatozott a francia hadsereggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9d2e05-c18b-41ae-b88c-ac773fd1eb73","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A KSH adatai szerint februárban sem lehetett turizmusról beszélni.","shortLead":"A KSH adatai szerint februárban sem lehetett turizmusról beszélni.","id":"20210407_vendegejszaja_kulfoldi_Magyarorszag_februar_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d9d2e05-c18b-41ae-b88c-ac773fd1eb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ef3f42-e010-490e-88ff-e0f6d1ae69b0","keywords":null,"link":"/kkv/20210407_vendegejszaja_kulfoldi_Magyarorszag_februar_ksh","timestamp":"2021. április. 07. 09:57","title":"Húszezernél is kevesebb külföldi jött Magyarországra februárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3829e913-d2cc-4062-b1c5-39385249a53e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balliberális lejáratókampány újra akcióba lendült a Híradó szerint, miután egy újságíró kérdéseket mert feltenni e-mailben.","shortLead":"A balliberális lejáratókampány újra akcióba lendült a Híradó szerint, miután egy újságíró kérdéseket mert feltenni...","id":"20210408_osztrak_ujsagiro_kerdesek_m1_hirado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3829e913-d2cc-4062-b1c5-39385249a53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f031b7be-8a46-4e49-85f4-8283f4a0d984","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_osztrak_ujsagiro_kerdesek_m1_hirado","timestamp":"2021. április. 08. 09:47","title":"„Kérdésekkel provokált” – állítja egy osztrák újságíróról a köztévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csecsemőnél oxigénhiányos állapot alakult ki, egy nappal az eset után hunyt el.\r

","shortLead":"A csecsemőnél oxigénhiányos állapot alakult ki, egy nappal az eset után hunyt el.\r

","id":"20210407_Feszer_ujszulott_gyermek_Nagykanizsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7209d861-a012-40d7-9994-c5640971365c","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Feszer_ujszulott_gyermek_Nagykanizsa","timestamp":"2021. április. 07. 11:34","title":"Fészerbe dobta újszülött gyermekét egy nagykanizsai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67c11bb-7c87-46e2-af3d-1dd083897edf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A saját egyesülete környékén sok a teendője - válaszolta Király Gábor, amikor felkérték a Hertha Berlin kapusedzőjének.","shortLead":"A saját egyesülete környékén sok a teendője - válaszolta Király Gábor, amikor felkérték a Hertha Berlin kapusedzőjének.","id":"20210407_Kiraly_Gabort_megkerestek_hogy_legyen_a_Hertha_kapusedzoje_de_nem_vallalta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a67c11bb-7c87-46e2-af3d-1dd083897edf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00fe4e47-e2b0-4049-a936-c3630c35235c","keywords":null,"link":"/sport/20210407_Kiraly_Gabort_megkerestek_hogy_legyen_a_Hertha_kapusedzoje_de_nem_vallalta","timestamp":"2021. április. 07. 20:10","title":"Király Gábort megkeresték, hogy legyen a Hertha kapusedzője, de nem vállalta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f730146-f0be-4c1e-80e6-e6861ade60fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alapváltozathoz képes a hangja az igazi tuning. ","shortLead":"Az alapváltozathoz képes a hangja az igazi tuning. ","id":"20210407_Audi_RS_Q8_Capristo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f730146-f0be-4c1e-80e6-e6861ade60fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b059c22-26cb-44e4-b50f-f15c7dc24017","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_Audi_RS_Q8_Capristo","timestamp":"2021. április. 08. 04:37","title":"A hangja is dörgedelmes lett a 700 lóerősre húzott Audi RS Q8-nak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2b3891-74cf-4601-af98-b1acc62ce0b4","c_author":"Soós Károly Attila","category":"360","description":"A közgazdasági Nobel-emlékdíjjal is kitüntetett kanadai tudós, a New York-i Columbia University professzor és számos egyetem tiszteletbeli professzora 88 éves volt.","shortLead":"A közgazdasági Nobel-emlékdíjjal is kitüntetett kanadai tudós, a New York-i Columbia University professzor és számos...","id":"20210408_Meghalt_Robert_Mundell_az_euro_egyik_atyja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d2b3891-74cf-4601-af98-b1acc62ce0b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"999d7bff-9125-49bc-b0e7-d2b669105151","keywords":null,"link":"/360/20210408_Meghalt_Robert_Mundell_az_euro_egyik_atyja","timestamp":"2021. április. 08. 17:30","title":"Meghalt Robert Mundell, az euró elméleti \"atyja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A teniszezőnek az enyhe fej- és torokfájáson, illetve a fáradékonyságon kívül nincsenek tünetei.","shortLead":"A teniszezőnek az enyhe fej- és torokfájáson, illetve a fáradékonyságon kívül nincsenek tünetei.","id":"20210408_Babos_Timea_koronavirusos_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc24b3d1-b039-446f-ac25-3d7f51daf2ed","keywords":null,"link":"/sport/20210408_Babos_Timea_koronavirusos_lett","timestamp":"2021. április. 08. 18:22","title":"Babos Tímeának félbe kell hagynia egy tornát a koronavírus-fertőzése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]