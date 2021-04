Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d451f471-3297-4aab-aedf-4827b73e852e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hubble űrteleszkóp ezúttal a Hattyú csillagképben látható Fátyol-ködöt vette górcső alá, az arról készített felvételt nemrég osztotta meg a NASA.","shortLead":"A Hubble űrteleszkóp ezúttal a Hattyú csillagképben látható Fátyol-ködöt vette górcső alá, az arról készített felvételt...","id":"20210406_nasa_hubble_urteleszkop_fatyol_kod_szupernova_robbanas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d451f471-3297-4aab-aedf-4827b73e852e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89f3c99-bbb2-4032-a7d6-663cb149e4e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_nasa_hubble_urteleszkop_fatyol_kod_szupernova_robbanas","timestamp":"2021. április. 06. 11:33","title":"2100 fényévre nézett el a Hubble űrteleszkóp, gyönyörű fotót készített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aec84fb-0002-4f33-b740-d59b7dde38b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az iX legerősebb sportváltozata azok számára lehet jó választás, akik keveslik az alapmodell 500 lóerős teljesítményét.","shortLead":"Az iX legerősebb sportváltozata azok számára lehet jó választás, akik keveslik az alapmodell 500 lóerős teljesítményét.","id":"20210406_mes_sportmodell_johet_a_bmw_ix_uj_elektromos_divatterepjarojabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aec84fb-0002-4f33-b740-d59b7dde38b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841e6751-3db2-4650-b0c1-cbadeeca16db","keywords":null,"link":"/cegauto/20210406_mes_sportmodell_johet_a_bmw_ix_uj_elektromos_divatterepjarojabol","timestamp":"2021. április. 06. 11:21","title":"M-es sportmodell jöhet a BMW új elektromos divatterepjárójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fdef34-efdd-46e4-9e48-1a2ac7b61b19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harmincnál is több új játékkal bővítette kínálatát az Apple Arcade, az Apple már több mint 180 játékot kínál a felhasználóknak.","shortLead":"Harmincnál is több új játékkal bővítette kínálatát az Apple Arcade, az Apple már több mint 180 játékot kínál...","id":"20210406_apple_arcade_uj_jatekok_nba_2k_star_trek_legends_monument_valley","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28fdef34-efdd-46e4-9e48-1a2ac7b61b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c34a7b0-0e08-43b1-bb85-235306a0f0c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_apple_arcade_uj_jatekok_nba_2k_star_trek_legends_monument_valley","timestamp":"2021. április. 06. 09:33","title":"Felpörgeti filléres játékszolgáltatását az Apple, rengeteg új játék jött bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470ccf54-c5f6-4e14-a595-51e82debc0c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A helytelen fűtés miatt magasabb a szálló por mennyisége a levegőben.","shortLead":"A helytelen fűtés miatt magasabb a szálló por mennyisége a levegőben.","id":"20210404_Levego_Budaors_Budapest_belvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=470ccf54-c5f6-4e14-a595-51e82debc0c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb17331-a549-4e83-b051-d54ef45c8b9f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210404_Levego_Budaors_Budapest_belvaros","timestamp":"2021. április. 04. 20:15","title":"Rosszabb a levegő Budaörsön, mint Budapest belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Pfizer-BioNTech vakcinát, illetve a Modernát töltik majd ampullákba. Később a még engedélyezési eljárás alatt álló CureVac oltóanyag gyártása is elindul.","shortLead":"A Pfizer-BioNTech vakcinát, illetve a Modernát töltik majd ampullákba. Később a még engedélyezési eljárás alatt álló...","id":"20210405_Franciaorszagban_is_megkezdik_a_koronavirus_elleni_vakcinak_gyartasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8743cd94-f4f9-4f52-ac4d-32e268ec50f8","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Franciaorszagban_is_megkezdik_a_koronavirus_elleni_vakcinak_gyartasat","timestamp":"2021. április. 05. 16:39","title":"Franciaországban is megkezdik a koronavírus elleni vakcinák gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bfb8298-bed8-4048-96e0-6dd2a383509c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az élelmiszer-termelők és -forgalmazók az utóbbi években egyre többet tesznek az iparág fenntarthatóvá tételéért, ám még sok a tennivaló: a megtermelt élelmiszer egyharmada kárba vész.","shortLead":"Az élelmiszer-termelők és -forgalmazók az utóbbi években egyre többet tesznek az iparág fenntarthatóvá tételéért, ám...","id":"202113__fenntarthato_elelmiszer__pazarlas__rovidebb_ellatasi_lancok__felig_teli_pohar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bfb8298-bed8-4048-96e0-6dd2a383509c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b286b109-a734-480a-b748-06c9f867bb9c","keywords":null,"link":"/360/202113__fenntarthato_elelmiszer__pazarlas__rovidebb_ellatasi_lancok__felig_teli_pohar","timestamp":"2021. április. 06. 15:00","title":"A vásárlók kezében van a megoldás az ipari méretű élelmiszer-pazarlásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4500d4e-57c0-4a8e-83ac-b94e3d55b161","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint kétszáz érintett valamelyik minisztériumot adta meg munkahelyeként. ","shortLead":"Több mint kétszáz érintett valamelyik minisztériumot adta meg munkahelyeként. ","id":"20210404_Magyar_Facebook_adatszivargas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4500d4e-57c0-4a8e-83ac-b94e3d55b161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777660af-f861-4906-a80a-ef61d011ff06","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_Magyar_Facebook_adatszivargas","timestamp":"2021. április. 04. 19:18","title":"Több mint 377 ezer magyar érintett a facebookos adatszivárgásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efa17e1-bd33-420b-a080-2ba8225caa29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Koronavírus elleni oltás vagy a gyógyulást igazoló dokumentum kell ahhoz, hogy külföldiek Mekkába mehessenek zarándoklatra.","shortLead":"Koronavírus elleni oltás vagy a gyógyulást igazoló dokumentum kell ahhoz, hogy külföldiek Mekkába mehessenek...","id":"20210406_mekka_zarandok_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5efa17e1-bd33-420b-a080-2ba8225caa29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458ea127-c7af-4c45-9955-0794113c67b5","keywords":null,"link":"/elet/20210406_mekka_zarandok_koronavirus","timestamp":"2021. április. 06. 13:12","title":"Csak a beoltott zarándokok mehetnek Mekkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]