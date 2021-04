Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d52a823-7ecf-4100-8f2b-8d1400ddc278","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több száz ember próbálja magát beoltatni a klinikán.","shortLead":"Több száz ember próbálja magát beoltatni a klinikán.","id":"20210412_sorban_allas_oltas_varosmajor_utca_erklinika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d52a823-7ecf-4100-8f2b-8d1400ddc278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4612d689-3960-4a36-b33c-c38227311265","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_sorban_allas_oltas_varosmajor_utca_erklinika","timestamp":"2021. április. 12. 15:51","title":"Kétszáz méteres sor áll oltásért a Városmajor utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1da89a-9e16-4833-a55c-258ede869f3e","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Nincs bűnözés, nincs betegség, háború, öregedés, nincs szenvedés, nincs birtoklási vágy. Egy amerikai sorozat kísérletet tesz a kilenc évtizede született és azóta klasszikussá vált regényben vizionált világ bemutatására, ahol a születéstől a halálig minden megtervezett, beleértve a boldogságot is.","shortLead":"Nincs bűnözés, nincs betegség, háború, öregedés, nincs szenvedés, nincs birtoklási vágy. Egy amerikai sorozat...","id":"202114__szep_uj_vilag__huxley_laboratoriuma__ujrakondicionalas__nyakunkon_ajolet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d1da89a-9e16-4833-a55c-258ede869f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3272ffd-55ad-427e-99c0-400001d52480","keywords":null,"link":"/360/202114__szep_uj_vilag__huxley_laboratoriuma__ujrakondicionalas__nyakunkon_ajolet","timestamp":"2021. április. 13. 17:00","title":"A biztonságért a szabadságot adják a megfilmesített Szép új világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az edinburgh-i herceg saját képei részben magángyűjtők kollekcióját, részben a királyi művészeti gyűjteményt gazdagítják. ","shortLead":"Az edinburgh-i herceg saját képei részben magángyűjtők kollekcióját, részben a királyi művészeti gyűjteményt...","id":"20210412_Fulop_herceg_sok_sajat_festmenyt_is_hatrahagyott_az_utokorra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921eec0b-c364-402c-a010-698a029693c6","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Fulop_herceg_sok_sajat_festmenyt_is_hatrahagyott_az_utokorra","timestamp":"2021. április. 12. 10:19","title":"Fülöp herceg jó néhány saját festményt is hátrahagyott az utókorra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927a38e1-cd79-49f6-9190-8336e8ee62c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bővíti a Digital Wellbeing nevű androidos szolgáltatását a Google. A keresőcég ezúttal az utcai mobilhasználatot próbálja visszafogni, hogy kevesebb legyen a baleset.","shortLead":"Bővíti a Digital Wellbeing nevű androidos szolgáltatását a Google. A keresőcég ezúttal az utcai mobilhasználatot...","id":"20210412_android_funkcio_heads_up_setalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=927a38e1-cd79-49f6-9190-8336e8ee62c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7402d540-df19-49f1-963e-47e2ea3f3701","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_android_funkcio_heads_up_setalas","timestamp":"2021. április. 12. 13:17","title":"Új androidos funkció jön, ami szólni fog, ha sétálás közben is mobilozunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ffe3a5-4c35-4d99-af5a-83aface14b75","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210413_Marabu_Feknyuz_Kisfiu_kezdodik_az_iskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39ffe3a5-4c35-4d99-af5a-83aface14b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6ce0c3-55bd-4cdc-b793-41d9f9f248ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_Marabu_Feknyuz_Kisfiu_kezdodik_az_iskola","timestamp":"2021. április. 13. 13:31","title":"Marabu Féknyúz: Kisfiú, kezdődik az iskola!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e741eaae-bd3b-4661-9e4e-6654ed2a6ca5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 2 másodperc körüli 0–100-as gyorsulásnak a vártnál jobban megkérik az árát.","shortLead":"A 2 másodperc körüli 0–100-as gyorsulásnak a vártnál jobban megkérik az árát.","id":"20210413_alaposan_megemeltek_az_1100_loeros_csucstesla_model_s_plaid_arat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e741eaae-bd3b-4661-9e4e-6654ed2a6ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2a68a9-f408-4644-aeab-7047553d62f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_alaposan_megemeltek_az_1100_loeros_csucstesla_model_s_plaid_arat","timestamp":"2021. április. 13. 07:59","title":"Alaposan megemelték az 1100+ lóerős csúcs-Tesla árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4374bea6-85e1-4b55-88de-17bf4a7390e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak kedden 13 óráig 30 ezer embert oltottak be.","shortLead":"Csak kedden 13 óráig 30 ezer embert oltottak be.","id":"20210413_Orban_3_millio_beoltott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4374bea6-85e1-4b55-88de-17bf4a7390e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c76810-52b6-4cb1-ad85-0f138f4bb97d","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_Orban_3_millio_beoltott","timestamp":"2021. április. 13. 13:47","title":"Orbán: 3 millió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e49765-5321-4e0b-9a25-374f8e15fd35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orbán Viktor korábbi videósa mellett a Filmintézet támogatja a milliárdos íróakadémia vezetőjét, Orbán János Dénes író-költőt és a közmédián az SZFE átalakítása mellett kiálló, épp előléptetett műsorvezetőt is.","shortLead":"Orbán Viktor korábbi videósa mellett a Filmintézet támogatja a milliárdos íróakadémia vezetőjét, Orbán János Dénes...","id":"20210412_Az_SZFE_uj_rektorhelyettese_es_uj_tanara_is_allami_tamogatast_kap_filmezesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77e49765-5321-4e0b-9a25-374f8e15fd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1a3d9b-6c6c-4e3e-bb70-1b02ebf88a9e","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Az_SZFE_uj_rektorhelyettese_es_uj_tanara_is_allami_tamogatast_kap_filmezesre","timestamp":"2021. április. 12. 17:12","title":"Az SZFE új rektorhelyettese és új tanára is állami támogatást kap filmezésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]