[{"available":true,"c_guid":"46a8e32a-f8e6-4371-bf14-0586ba85f4b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google még évekkel ezelőtt alkalmazta a Bernanke névre keresztelt projektjét, amivel belenyúlt a hirdetési rendszerének működésébe.","shortLead":"A Google még évekkel ezelőtt alkalmazta a Bernanke névre keresztelt projektjét, amivel belenyúlt a hirdetési...","id":"20210413_google_project_bernanke_hirdetesi_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46a8e32a-f8e6-4371-bf14-0586ba85f4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea54ef2-99ef-4938-b4f9-ac79c26bf0bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_google_project_bernanke_hirdetesi_rendszer","timestamp":"2021. április. 13. 17:03","title":"Titkos projektet futtatott a Google, hogy gyengítse a konkurenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"399754b6-9d04-4135-81a6-6efb39c62039","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"A forgalom tavaly visszaesett, ám a pandémia ellenére szépen gyarapodó szupergazdagok műgyűjtő-szenvedélye a kritikus időkben sem lanyhult. A magyar piac kevésbé tudta kivédeni a negatív hatásokat.","shortLead":"A forgalom tavaly visszaesett, ám a pandémia ellenére szépen gyarapodó szupergazdagok műgyűjtő-szenvedélye a kritikus...","id":"202114__mutargypiac__sokk_es_alkalmazkodas__anagysag_atka__kicsit_faj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=399754b6-9d04-4135-81a6-6efb39c62039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5217417-ff41-4b62-bce5-05ec1af65743","keywords":null,"link":"/360/202114__mutargypiac__sokk_es_alkalmazkodas__anagysag_atka__kicsit_faj","timestamp":"2021. április. 13. 15:00","title":"A világjárványban is ütésállónak bizonyult a nemzetközi műtárgypiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2c85e1-e99d-467a-8395-c83d0e5de1d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alig 1,5 tonnás villanyautó az ígéretek szerint 450 km/h-val is képes száguldani.","shortLead":"Az alig 1,5 tonnás villanyautó az ígéretek szerint 450 km/h-val is képes száguldani.","id":"20210414_2300_loeros_uj_elektromos_hiperauto_nemetorszagbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2c85e1-e99d-467a-8395-c83d0e5de1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374fe902-e8ec-4092-a758-b406437c84d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_2300_loeros_uj_elektromos_hiperauto_nemetorszagbol","timestamp":"2021. április. 14. 17:15","title":"2300 lóerős új elektromos hiperautót terveznek Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1832f05-2087-45f3-b4a5-f703462c493e","c_author":"Eduline","category":"elet","description":"Az egyik legrégebbi brit magániskola csapatát is legyőzték.","shortLead":"Az egyik legrégebbi brit magániskola csapatát is legyőzték.","id":"20210414_nemzetkozi_vitaverseny_donto_magyar_gyozelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1832f05-2087-45f3-b4a5-f703462c493e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8aaac04-46e1-4958-9882-74d708bf76e5","keywords":null,"link":"/elet/20210414_nemzetkozi_vitaverseny_donto_magyar_gyozelem","timestamp":"2021. április. 14. 07:47","title":"Két magyar gimnazista nyerte a legnevesebb nemzetközi vitaverseny döntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4374bea6-85e1-4b55-88de-17bf4a7390e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak kedden 13 óráig 30 ezer embert oltottak be.","shortLead":"Csak kedden 13 óráig 30 ezer embert oltottak be.","id":"20210413_Orban_3_millio_beoltott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4374bea6-85e1-4b55-88de-17bf4a7390e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c76810-52b6-4cb1-ad85-0f138f4bb97d","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_Orban_3_millio_beoltott","timestamp":"2021. április. 13. 13:47","title":"Orbán: 3 millió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elítélt bírósági végrehajtónak adta ki magát.","shortLead":"Az elítélt bírósági végrehajtónak adta ki magát.","id":"20210414_borton_zsarolas_rab","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb7d269-42cb-4dca-9901-c18b1a5b0e45","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_borton_zsarolas_rab","timestamp":"2021. április. 14. 13:49","title":"A börtönből telefonálva zsarolt ki 19 embertől közel 2 millió forintot egy rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"249d0f78-cc1a-4586-87ab-553fcf0a742f","c_author":"Calcium-Sandoz","category":"brandchannel","description":"A téli hónapok minden évben megviselik az ember szervezetét, de a hideg és a hosszú, sötét napok mentális állóképességünket is próbára teszik – az idei télre pedig a járvány miatt ez fokozottan igaz volt. Most azonban, hogy a tavasz már érkezőben, érdemes megtervezni, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy testünket és elménket is formába hozzuk.","shortLead":"A téli hónapok minden évben megviselik az ember szervezetét, de a hideg és a hosszú, sötét napok mentális...","id":"calciumsandoz_20210409_Ellenallo_szervezet_a_teli_alom_utan__igy_hozza_formaba_immunrendszeret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=249d0f78-cc1a-4586-87ab-553fcf0a742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ab9492-b7cc-49d9-8ddc-43930b9ac70b","keywords":null,"link":"/brandchannel/calciumsandoz_20210409_Ellenallo_szervezet_a_teli_alom_utan__igy_hozza_formaba_immunrendszeret","timestamp":"2021. április. 14. 11:30","title":"Ellenálló szervezet a „téli álom” után – így hozza formába immunrendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Calcium-Sandoz","c_partnerlogo":"8889d2a9-4214-4f24-80bc-5693070d2c49","c_partnertag":"Calcium-Sandoz"},{"available":true,"c_guid":"fe8d0764-e61d-4f0f-aa5d-94701dd706dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hetekig tart a művelet, emiatt a 7-8. évfolyamok is csak a gimnazistákkal együtt tudnak visszatérni a jelenléti oktatásba, majd májusban. Alapesetben a 6 és 8 osztályos gimnáziumok 5-8. évfolyamainak is április 19-én kellene kezdeniük. ","shortLead":"Hetekig tart a művelet, emiatt a 7-8. évfolyamok is csak a gimnazistákkal együtt tudnak visszatérni a jelenléti...","id":"20210412_oktatas_apaczai_gyakorlo_gimnazium_fertotlenites_rovarirtas_jelenleti_oktatas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe8d0764-e61d-4f0f-aa5d-94701dd706dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69d3732-5e69-4222-a43e-ee542d6cf8a7","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_oktatas_apaczai_gyakorlo_gimnazium_fertotlenites_rovarirtas_jelenleti_oktatas_koronavirus","timestamp":"2021. április. 12. 18:56","title":"Épp most rendeltek el rovarirtást egy budapesti hatosztályos gimnáziumban, így nem indul hétfőn az oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]