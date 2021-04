Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Egy svéd állampolgár anyanyelvhez-fűződő jogaitól indult és a magyar bíróságok függetlenségének megkérdőjelezéséig jutott egy büntetőügy az Európai Bíróságon, amelynek kapcsán a főtanácsnok megállapított az uniós joggal össze nem egyeztethető elemeket.","shortLead":"Egy svéd állampolgár anyanyelvhez-fűződő jogaitól indult és a magyar bíróságok függetlenségének megkérdőjelezéséig...","id":"20210415_Fotanacsnok_a_magyar_birosagi_eljaras_serti_az_unios_jogot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93da999a-6837-4c9d-ba7e-ff52b21dbc84","keywords":null,"link":"/eurologus/20210415_Fotanacsnok_a_magyar_birosagi_eljaras_serti_az_unios_jogot","timestamp":"2021. április. 15. 10:58","title":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka szerint a magyar bírósági eljárás sérti az uniós jogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27293831-cde7-42fc-84ff-56b33aea08d1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 48 éves férfi kialvatlan volt és kábítószert fogyasztott a baleset előtt.","shortLead":"A 48 éves férfi kialvatlan volt és kábítószert fogyasztott a baleset előtt.","id":"20210414_ausztralia_rendor_gazolas_teherauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27293831-cde7-42fc-84ff-56b33aea08d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfe46eb-5807-46d2-a87a-f5689f7a002b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_ausztralia_rendor_gazolas_teherauto","timestamp":"2021. április. 14. 07:07","title":"22 év börtönt kapott a teherautós, aki halálra gázolt négy rendőrt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6855f1-e9a5-4398-acbe-f5c84487bc84","c_author":"Fliegauf Bence","category":"360","description":"Tolerálni kell-e az intoleranciát? Nyitható-e ez az etikai ördöglakat? Vélemény.","shortLead":"Tolerálni kell-e az intoleranciát? Nyitható-e ez az etikai ördöglakat? Vélemény.","id":"20210414_Fliegauf_Bence_Amikor_felveri_a_gaz_a_tarsadalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae6855f1-e9a5-4398-acbe-f5c84487bc84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"001385f8-659c-42d7-9519-ca4f35c0b510","keywords":null,"link":"/360/20210414_Fliegauf_Bence_Amikor_felveri_a_gaz_a_tarsadalmat","timestamp":"2021. április. 14. 15:00","title":"Fliegauf Bence: Amikor felveri a gaz a társadalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c224680-9c9f-4013-a347-f562c260cc2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy letartóztatásnál volt a rendőrökkel a Digidog.","shortLead":"Egy letartóztatásnál volt a rendőrökkel a Digidog.","id":"20210414_New_York_robotkutya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c224680-9c9f-4013-a347-f562c260cc2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7f5b11-9544-46ac-850f-adda889121ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_New_York_robotkutya","timestamp":"2021. április. 14. 19:10","title":"A Black Mirrort emlegették, amikor a rendőrség robotkutyája felbukkant New York utcáin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozatok holtteste a mai napig nem került elő.","shortLead":"Az áldozatok holtteste a mai napig nem került elő.","id":"20210415_Elefogytiglan_fegyhaz_gyilkossag_villanyszerelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d29d2bb-d17a-4388-8610-eece02ba1df5","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Elefogytiglan_fegyhaz_gyilkossag_villanyszerelo","timestamp":"2021. április. 15. 12:02","title":"Élete végéig fegyházba kerülhet a férfi, aki megölt két villanyszerelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56379b06-5835-4754-8562-2ed0e930dda2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk milyen lehet a közel 9 évtized után feltámasztott patinás luxusmárka első újkori modellje.","shortLead":"Mutatjuk milyen lehet a közel 9 évtized után feltámasztott patinás luxusmárka első újkori modellje.","id":"20210415_gigantikus_hutoracs_az_audi_maybachra_adott_valaszan_a_horch_luxusauton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56379b06-5835-4754-8562-2ed0e930dda2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfcfdc5-fc40-4420-bf38-208d80bea5fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_gigantikus_hutoracs_az_audi_maybachra_adott_valaszan_a_horch_luxusauton","timestamp":"2021. április. 15. 06:41","title":"Gigantikus hűtőrács az Audi Maybachra adott válaszán, a Horch luxusautón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbeadf5b-267d-4737-bc1b-9eef3e01e834","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A látogatók előtti is megnyílik az Area Sacra, ahol időszámításunk előtt 44-ben szenátorok egy csoportja halálra késelte Julius Caesart.



","shortLead":"A látogatók előtti is megnyílik az Area Sacra, ahol időszámításunk előtt 44-ben szenátorok egy csoportja halálra...","id":"20210415_Jovore_latogathatova_valik_Julius_Caesar_meggyilkolasanak_helyszine_az_Area_Sacra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbeadf5b-267d-4737-bc1b-9eef3e01e834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedcc6ee-210a-4cfc-85bb-da3ddffdf3c6","keywords":null,"link":"/kultura/20210415_Jovore_latogathatova_valik_Julius_Caesar_meggyilkolasanak_helyszine_az_Area_Sacra","timestamp":"2021. április. 15. 09:18","title":"Nemsokára bejárhatjuk a helyet, ahol megölték Julius Caesart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vírus előfordulása csak az idősebbek között csökken, amit a WHO az oltási kampányoknak tulajdonít.","shortLead":"A vírus előfordulása csak az idősebbek között csökken, amit a WHO az oltási kampányoknak tulajdonít.","id":"20210415_who_europa_koronavirus_jarvanyhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a60646b-a575-44a3-8ec8-8f936faed19e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_who_europa_koronavirus_jarvanyhelyzet","timestamp":"2021. április. 15. 20:18","title":"WHO: Európában percenként 160-an fertőződnek meg a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]