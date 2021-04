Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96d2609c-3218-432b-81d8-efdaf0b97d11","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rendelet jövő hét vasárnap lép életbe.","shortLead":"A rendelet jövő hét vasárnap lép életbe.","id":"20210416_A_Szepkartya_barmelyik_alszamlajarol_lehet_kolteni_az_ev_vegeig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96d2609c-3218-432b-81d8-efdaf0b97d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3040709b-9637-4e53-81a5-348ae486f4f0","keywords":null,"link":"/kkv/20210416_A_Szepkartya_barmelyik_alszamlajarol_lehet_kolteni_az_ev_vegeig","timestamp":"2021. április. 16. 09:52","title":"Fontos változás a SZÉP-kártyáknál: bármelyik alszámláról fizethetünk bármilyen célra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Havi nagyjából kilencvenmillió forintba kerül a kormány által tavaly felesleges mennyiségben összevásárolt lélegeztetőgépek raktározása – derítette ki a HVG. ","shortLead":"Havi nagyjából kilencvenmillió forintba kerül a kormány által tavaly felesleges mennyiségben összevásárolt...","id":"20210416_lelegeztetogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9002d5b0-d730-4823-bfc0-5c187cdae43f","keywords":null,"link":"/360/20210416_lelegeztetogep","timestamp":"2021. április. 16. 06:30","title":"Horror összegeket fizet a kormány a több ezer nem használt lélegeztetőgép tárolására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb115e1-bf06-4b48-9cbf-fb4fde69ff70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebooknál nemcsak a moderátorok dolgoznak azon, hogy a közösségi oldalról lekerüljenek a káros, a felhasználói feltételeket sértő tartalmak. Ezen ügyködik a cég által létrehozott algoritmus is, ám időről-időre kiderül, hogy azért volna még mit tanulnia.","shortLead":"A Facebooknál nemcsak a moderátorok dolgoznak azon, hogy a közösségi oldalról lekerüljenek a káros, a felhasználói...","id":"20210415_facebook_ville_de_bitche_moderalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebb115e1-bf06-4b48-9cbf-fb4fde69ff70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5b30c9-a69d-4c0a-be59-33906f34d0ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_facebook_ville_de_bitche_moderalas","timestamp":"2021. április. 15. 09:33","title":"Letiltotta a francia Bitche város oldalát a Facebook, mert káromkodásnak hitte a nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bemutatták a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve című tervezetet, amelyben leírták, mi mindenre szánná a kormány azt a pénzt, amit az EU válságkezelő programjából kap az ország. Átnéztük a listát, mi mindenre menne el a közel hatezer milliárd forint 2021 és 2026 között.","shortLead":"Bemutatták a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve című tervezetet, amelyben leírták, mi mindenre...","id":"20210415_eu_valsagkezeles_helyreallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c238afd4-f50a-4181-bd91-beed20e4fc2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210415_eu_valsagkezeles_helyreallitas","timestamp":"2021. április. 15. 16:05","title":"Így költené el a kormány a válságkezelésre érkező hatezer milliárd forint EU-pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő családja szerint mostanra felülkerekedett a víruson, ám továbbra is gépi lélegeztetésre szorul.","shortLead":"A képviselő családja szerint mostanra felülkerekedett a víruson, ám továbbra is gépi lélegeztetésre szorul.","id":"20210415_lelegeztetogep_banyai_gabor_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6673e50c-a996-4fee-8373-2f04143ed1cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_lelegeztetogep_banyai_gabor_koronavirus","timestamp":"2021. április. 15. 18:08","title":"Ötven napja van lélegeztetőgépen Bányai Gábor fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f020f4-9461-48a3-b009-766851245e39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm még 2014-ben mutatta be a Snapdragon 801-es processzort, amit az akkori androidos mobilokba szántak. Most kiderült, ugyanilyen dolgozik az Ingenuity-ben is.","shortLead":"A Qualcomm még 2014-ben mutatta be a Snapdragon 801-es processzort, amit az akkori androidos mobilokba szántak. Most...","id":"20210414_nasa_ingenuity_qualcomm_snapdragon_801_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66f020f4-9461-48a3-b009-766851245e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1704a137-9933-4fa1-a3e5-490b3f461499","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_nasa_ingenuity_qualcomm_snapdragon_801_processzor","timestamp":"2021. április. 14. 19:03","title":"Ugyanaz a processzor dolgozik a NASA marsi helikopterében, mint a régi androidos mobilokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e56302b-4a79-48cc-baeb-c759eeec1274","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarország továbbra is a legutolsók között van az unión belül a korrupció szintjét tekintve. Tavalyhoz képest csupán annyi a változás, hogy Bulgária egy helyet lépett előre, így a magyar, a román és a bolgár kormány együtt „büszkélkedhet” a sereghajtó címmel. Ezt a Transparency International most nyilvánosságra hozott jelentése tartalmazza.\r

\r

","shortLead":"Magyarország továbbra is a legutolsók között van az unión belül a korrupció szintjét tekintve. Tavalyhoz képest csupán...","id":"20210415_Elemzes_Jarvanyszeru_a_korrupcio_a_vilagban_Magyarorszag_sereghajto_az_EUban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e56302b-4a79-48cc-baeb-c759eeec1274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83384422-4b9c-4227-8ef8-d5c53c23e9bd","keywords":null,"link":"/360/20210415_Elemzes_Jarvanyszeru_a_korrupcio_a_vilagban_Magyarorszag_sereghajto_az_EUban","timestamp":"2021. április. 15. 07:24","title":"Elemzés: Járványszerű a korrupció a világban, Magyarország sereghajtó az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d51d6e-ae78-45fc-829d-204ab9fa3f7c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A hókirálynőről szóló ismert mesében olvashatunk a torzító tükörről, amit egy gonosz manó készített: a szép dolgokat elcsúfítva, a haszontalanokat felnagyítva verte vissza. Sajnos a tükör egyszer eltörött, millió parányi szilánkra esve szét, s ha valakinek a szemébe vagy a szívébe fúródott egy darabka, az onnantól kezdve a dolgoknak csak a fonákját látta.



","shortLead":"A hókirálynőről szóló ismert mesében olvashatunk a torzító tükörről, amit egy gonosz manó készített: a szép dolgokat...","id":"20210415_On_is_elvarasok_csapdajaban_vergodik_Van_remeny_a_szabadulasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83d51d6e-ae78-45fc-829d-204ab9fa3f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befc60be-7b57-43b7-bb96-02ba5e15b772","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210415_On_is_elvarasok_csapdajaban_vergodik_Van_remeny_a_szabadulasra","timestamp":"2021. április. 15. 13:30","title":"Ön is elvárások csapdájában vergődik? Van remény a szabadulásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]