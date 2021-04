Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f9a8ab01-c970-4919-8071-65dc44370e43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Napokig eltarthat, amíg döntenek az esküdtek. Az ügy bírája a tárgyalási nap végén arra kérte őket, hogy alaposan gondolják át, amit láttak és hallottak, és ne vonjanak le következtetéseket személyes szimpátia vagy ellenszenv alapján. ","shortLead":"Napokig eltarthat, amíg döntenek az esküdtek. Az ügy bírája a tárgyalási nap végén arra kérte őket, hogy alaposan...","id":"20210420_george_floyd_targyalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9a8ab01-c970-4919-8071-65dc44370e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4ae0de-9779-4de9-a378-5f06e308f8d3","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_george_floyd_targyalas","timestamp":"2021. április. 20. 06:05","title":"A záróbeszédekkel folytatódott a Floyd-ügy tárgyalása, elkezdődött az esküdtek tanácskozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927960eb-3e53-46a3-b258-ec4c111fec39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két, kevésbé népszerű alkalmazást fog kihagyni a Microsoft a következő Windows-frissítésből. Akinek mégis szüksége lenne bármelyikre, az továbbra is elérheti, de már magának kell telepítenie.","shortLead":"Két, kevésbé népszerű alkalmazást fog kihagyni a Microsoft a következő Windows-frissítésből. Akinek mégis szüksége...","id":"20210420_paint_3d_viewer_telepitese_windows_10","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=927960eb-3e53-46a3-b258-ec4c111fec39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f544c51-5bc7-4fd9-bb6b-86c08559f05e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_paint_3d_viewer_telepitese_windows_10","timestamp":"2021. április. 20. 15:03","title":"Kivesznek két programot a Windowsból – ha szüksége van rájuk, kézzel kell majd telepítenie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f004e3da-76d2-46f5-96a2-390a040601b3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Na, de ha elforgatjuk a képernyőt, úgy már talán látszik a hatalmas növekedés. Hadházi László levezeti, mekkora igény van valójában a magyar krumplikutatásra Üzbegisztánban. Magyar narancs, chilei cseresznye és az átlőtt lábú kolorádóbogár. ","shortLead":"Na, de ha elforgatjuk a képernyőt, úgy már talán látszik a hatalmas növekedés. Hadházi László levezeti, mekkora igény...","id":"20210419_Duma_Aktual_Uzbeg_krumplikutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f004e3da-76d2-46f5-96a2-390a040601b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9b8248-a196-4014-aed7-e0b609889c40","keywords":null,"link":"/360/20210419_Duma_Aktual_Uzbeg_krumplikutato","timestamp":"2021. április. 19. 19:00","title":"Duma Aktuál: Ki se fér a monitorra, úgy kilőtt az üzbég krumplifogyasztás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a4d2e4-5561-4e3f-99e1-c81f835cf098","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"A Fidesz már azelőtt megszerezte a szolnoki Szigligeti Színházat, hogy Orbán Viktort másodszor is megválasztották volna. A lelkesen jobboldali Balázs Péter tizennégy év után most viszont leköszönt; az új háromfős igazgatóság tagjaival, Barabás Botond színésszel, Csiszár Imre rendezővel és Turczi István költővel beszélgettünk színházról és politikáról.","shortLead":"A Fidesz már azelőtt megszerezte a szolnoki Szigligeti Színházat, hogy Orbán Viktort másodszor is megválasztották...","id":"20210419_szolnoki_szigligeti_szinhaz_uj_igazgato_balazs_peter_barabas_botond_csiszar_imre_turczi_istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41a4d2e4-5561-4e3f-99e1-c81f835cf098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0edd153a-ad7c-479f-be3f-1b0a754d467f","keywords":null,"link":"/kultura/20210419_szolnoki_szigligeti_szinhaz_uj_igazgato_balazs_peter_barabas_botond_csiszar_imre_turczi_istvan","timestamp":"2021. április. 19. 17:10","title":"Igazgatóváltás Balázs Péter színházában: „Itt nem politikai ügyről van szó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e9db63-f472-48bf-8d88-d5455526ccd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatoknak enyhe tüneteik vannak. Vélhetően egy gondozótól kapták el a fertőzést.","shortLead":"Az állatoknak enyhe tüneteik vannak. Vélhetően egy gondozótól kapták el a fertőzést.","id":"20210419_Koronavirusos_vidra_georgai_allatkert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7e9db63-f472-48bf-8d88-d5455526ccd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85edd793-b6c7-40ee-886c-c41b963cabd9","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Koronavirusos_vidra_georgai_allatkert","timestamp":"2021. április. 19. 17:49","title":"Koronavírusosak lettek a vidrák egy amerikai állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc01ada7-64d1-49cc-b545-9dcb857c3d58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szeptembertől színészosztályt vezető Szarvas úgy véli, sokan azért mennek az egyetemre, mert ők ott fognak tanítani.","shortLead":"A szeptembertől színészosztályt vezető Szarvas úgy véli, sokan azért mennek az egyetemre, mert ők ott fognak tanítani.","id":"20210419_Szarvas_Jozsef_En_azt_varom_hogy_tortenjen_valami_szemelyes_ugy_az_egyetemen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc01ada7-64d1-49cc-b545-9dcb857c3d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eba0963-b575-4d49-8e86-d7ccd024aec8","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Szarvas_Jozsef_En_azt_varom_hogy_tortenjen_valami_szemelyes_ugy_az_egyetemen","timestamp":"2021. április. 19. 11:28","title":"Szarvas József: “Én azt várom, hogy történjen valami személyes ügy az egyetemen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b17acb-abde-43c1-80fa-f8de78bd685d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még akkora kihívás az európai futball vezetői előtt, mint most, amikor tizenkét nagy klub vezetői bejelentették, hogy saját bajnokságot hoznak létre. De elmennek-e a szakadárok a falig, és hagyják, hogy az UEFA kizárja a részt vevő játékosokat a válogatottból, a klubokat pedig a saját hazájuk bajnokságából? Vagy csak minden eddiginél komolyabban szemléltetik, hogy nagyobb beleszólást akarnak a pénzügyekbe? Jönnének-e közvetítési bevételek, ha minden évben csak ugyanaz a pár elitcsapat játszana egymással, és mi várhatna egy kisebb liga, például a magyar bajnokság szurkolóira így?","shortLead":"Soha nem volt még akkora kihívás az európai futball vezetői előtt, mint most, amikor tizenkét nagy klub vezetői...","id":"20210419_foci_szuperliga_kiszakadas_bl_uefa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05b17acb-abde-43c1-80fa-f8de78bd685d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2cf028d-a9ad-4ba1-8882-4f0d502f1ddf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210419_foci_szuperliga_kiszakadas_bl_uefa","timestamp":"2021. április. 19. 14:30","title":"Minden idők egyik legnagyobb zsarolását látjuk, vagy a futball teljes reformját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b17763-4509-47d0-ab23-c232c1b3e1f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Saját nevükön érkeztek diplomáciai útlevéllel. Feltehetően a robbantás előkészítésében vettek részt négy további társukkal.","shortLead":"Saját nevükön érkeztek diplomáciai útlevéllel. Feltehetően a robbantás előkészítésében vettek részt négy további...","id":"20210421_orosz_ugynokok_gru_praga_budapest_becs_vrbetice_robbantas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3b17763-4509-47d0-ab23-c232c1b3e1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb7e0ad-ad85-4761-a872-badffc3a96c8","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_orosz_ugynokok_gru_praga_budapest_becs_vrbetice_robbantas","timestamp":"2021. április. 21. 08:11","title":"Budapesten át utazhatott két orosz ügynök a csehországi robbantáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]