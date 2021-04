Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5da074b9-294b-45bc-af08-53b7c56060fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs javuló járványügyi adatokról számolt be, a pedagógusok oltása befejeződött, a heti Moderna-szállítmány megérkezett, a Pfizeré kedden fog befutni.","shortLead":"Az operatív törzs javuló járványügyi adatokról számolt be, a pedagógusok oltása befejeződött, a heti...","id":"20210419_Muller_oltas_immunvalasz_jarvanyugy_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5da074b9-294b-45bc-af08-53b7c56060fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8021985-31c8-4f98-b85f-72d8c21e8217","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_Muller_oltas_immunvalasz_jarvanyugy_adatok","timestamp":"2021. április. 19. 13:11","title":"Müller Cecília: Kicsit csökkent a nyomás az egészségügyön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat szerint vitaminkúrát rendeltek el a bebörtönzött ellenzéki politikusnál. ","shortLead":"Az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat szerint vitaminkúrát rendeltek el a bebörtönzött ellenzéki...","id":"20210419_navalnij_rabkorhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135dae73-cb84-4f9e-b215-63b82515c8bd","keywords":null,"link":"/vilag/20210419_navalnij_rabkorhaz","timestamp":"2021. április. 19. 12:45","title":"Rabkórházba szállítják át Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e66827c0-35a9-4463-84e9-7df799bf05f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Vagyis egészen pontosan a gombák föld alatti gyökérhálózatából készül a különleges alapanyag.","shortLead":"Vagyis egészen pontosan a gombák föld alatti gyökérhálózatából készül a különleges alapanyag.","id":"20210419_Gombabol_keszult_cipovel_Adidas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e66827c0-35a9-4463-84e9-7df799bf05f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb545ec8-95c5-4f40-b092-69c848f636ed","keywords":null,"link":"/zhvg/20210419_Gombabol_keszult_cipovel_Adidas","timestamp":"2021. április. 19. 16:21","title":"Gombából készít cipőt az Adidas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1ae935-c2bb-472b-9b74-9516330a80fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült az előzetes a filmhez, amely elvileg megnyitja az idei cannes-i filmfesztivált, már ha tényleg meg tudják rendezni júliusban.","shortLead":"Elkészült az előzetes a filmhez, amely elvileg megnyitja az idei cannes-i filmfesztivált, már ha tényleg meg tudják...","id":"20210419_leos_carax_annette_elozetes_trailer_cannes_nyitofilm_adam_driver_marion_cotillard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c1ae935-c2bb-472b-9b74-9516330a80fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e10c85f-ab6f-4ee9-90ff-5b11fb3abe06","keywords":null,"link":"/kultura/20210419_leos_carax_annette_elozetes_trailer_cannes_nyitofilm_adam_driver_marion_cotillard","timestamp":"2021. április. 19. 15:58","title":"Ez lehet a következő nagy filmes szenzáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e0bb2a-6574-49e4-af88-e3e3b1065451","c_author":"Balla István-Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Amikor az iskolanyitásról beszélünk, szinte mindig a tanárok és a szülők helyzetén keresztül próbáljuk bemutatni a helyzetet. Mi most kollégáink gyerekeit kérdeztük, hogy örülnek-e az iskolanyitásnak, mi a véleményük az online oktatásról, de azt is megtudtuk, mi zajlik ilyenkor a „fejük kis csücskében”. Videó. ","shortLead":"Amikor az iskolanyitásról beszélünk, szinte mindig a tanárok és a szülők helyzetén keresztül próbáljuk bemutatni...","id":"20210419_altalanos_iskola_koronavirus_gyerek_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1e0bb2a-6574-49e4-af88-e3e3b1065451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38037fc7-d178-491f-8375-9edb2dba6c91","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_altalanos_iskola_koronavirus_gyerek_video","timestamp":"2021. április. 19. 06:30","title":"\"Én mennék, de anyukám nem enged\" – gyerekek vallanak az iskolanyitásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d6d55b-fc57-4056-894e-96148f441577","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az 1971-ben polgárháborúban fogant, lesajnált Banglades Dél-Ázsia fontos gazdasági erejévé vált. A diktatórikus elhajlás ellenére a világ 8. legnépesebb országának stratégiai jelentősége is óriásit nőtt. ","shortLead":"Az 1971-ben polgárháborúban fogant, lesajnált Banglades Dél-Ázsia fontos gazdasági erejévé vált. A diktatórikus...","id":"202115__banglades_50_eves__rohamos_fejlodes__geopolitika__tigrisugras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39d6d55b-fc57-4056-894e-96148f441577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052f2b4c-a187-4cdc-958c-e4ef0825416c","keywords":null,"link":"/360/202115__banglades_50_eves__rohamos_fejlodes__geopolitika__tigrisugras","timestamp":"2021. április. 18. 16:00","title":"A nők vitték sikerre az 50 éves Bangladest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4bf677c-7a93-47b3-a7d0-cbd179f241b4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az magyar női kézilabda-válogatott 41-12-re legyőzte Olaszországot Érden, így ott lesz a vb-n.","shortLead":"Az magyar női kézilabda-válogatott 41-12-re legyőzte Olaszországot Érden, így ott lesz a vb-n.","id":"20210418_Kijutott_a_vilagbajnoksagra_a_noi_kezilabda_valogatott_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4bf677c-7a93-47b3-a7d0-cbd179f241b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58c3c66-e449-4b94-b204-ffc7d238e193","keywords":null,"link":"/sport/20210418_Kijutott_a_vilagbajnoksagra_a_noi_kezilabda_valogatott_","timestamp":"2021. április. 18. 14:48","title":"Kijutott a világbajnokságra a női kézilabda-válogatott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31417fe-e4fb-48c0-99c9-4192401ea65a","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A kezelésben minden nap számít és az oltást is komolyan kell venni, mondja a Facebook-aktivitása révén közismertté vált hétgyermekes gyöngyösi háziorvos, aki pártolja a vakcinaválasztás jogát. Sokoldalú ember, például forgatókönyv- és drámaírást tanul.","shortLead":"A kezelésben minden nap számít és az oltást is komolyan kell venni, mondja a Facebook-aktivitása révén közismertté vált...","id":"202115_mango_gabriella","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d31417fe-e4fb-48c0-99c9-4192401ea65a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415164e9-b41d-4e8b-af87-fe9b73d733d8","keywords":null,"link":"/360/202115_mango_gabriella","timestamp":"2021. április. 20. 07:00","title":"Mangó Gabriella háziorvos: Belejöttek a betegek a „Facebook-rendelő” használatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]