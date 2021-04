Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tervek szerint ha egy 18 éven felüli egy 70 éven felülivel érkezik, mindkettejüket beoltják.","shortLead":"A tervek szerint ha egy 18 éven felüli egy 70 éven felülivel érkezik, mindkettejüket beoltják.","id":"20210424_szlovakia_oltas_oregek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7b776e-cc4b-4c63-849c-2c111d5b6920","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_szlovakia_oltas_oregek","timestamp":"2021. április. 24. 15:55","title":"Azonnali oltást ígér azoknak a szlovák kormány, akik idős embert visznek el oltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e2d558-9094-47b3-8ded-202dccd46cf1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok és a NATO helyi lépéseket hajt végre a csapatai Afganisztánból történő kivonásának folyamata keretében. A távozás dátumát május 1-én jelentik be.","shortLead":"Az Egyesült Államok és a NATO helyi lépéseket hajt végre a csapatai Afganisztánból történő kivonásának folyamata...","id":"20210425_Megkezdodott_az_amerikai_es_NATOkatonak_kivonasanak_folyamata_Afganisztanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7e2d558-9094-47b3-8ded-202dccd46cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e37208f-8bef-404f-ab83-53a67e96188e","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Megkezdodott_az_amerikai_es_NATOkatonak_kivonasanak_folyamata_Afganisztanban","timestamp":"2021. április. 25. 21:46","title":"Megkezdődött az amerikai és NATO-katonák kivonásának folyamata Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac40aa0-b554-45bf-aa74-f5bb974c8eaa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden amerikai elnök szombaton hivatalosan népirtásnak minősítette az Oszmán Birodalom által az örmények ellen 1915-ben elkövetett atrocitásokat, válaszul bekérették az amerikai nagykövetet. ","shortLead":"Joe Biden amerikai elnök szombaton hivatalosan népirtásnak minősítette az Oszmán Birodalom által az örmények ellen...","id":"20210425_Az_Egyesult_Allamok_nem_ismeri_a_tortenelmet_mert_nincs_tortenelme__vagott_vissza_a_torok_belugyminiszter_Bidennek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ac40aa0-b554-45bf-aa74-f5bb974c8eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24591ad1-0420-4f1b-a441-1258aaaa5781","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Az_Egyesult_Allamok_nem_ismeri_a_tortenelmet_mert_nincs_tortenelme__vagott_vissza_a_torok_belugyminiszter_Bidennek","timestamp":"2021. április. 25. 13:31","title":"\"Az Egyesült Államok nem ismeri a történelmet, mert nincs történelme\" - vágott vissza a török belügyminiszter Bidennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3214af-e69d-478b-8bab-1ac08ca9cf4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Etna lejtőin, az elegáns Taormina és a szicíliai keleti part strandjai közelében fekvő város bőséges házakat árul: nagyjából 900 elhagyott házat árulnak egy kávé áráért - írja a CNN. A legtöbb a város legrégebbi részein található. Körülbelül a fele romos, és jelképes 1 eurós áron adják el. A többi jobb állapotban van, és olcsón, 4000-5000 eurótól kezdődően értékesítik őket.","shortLead":"Az Etna lejtőin, az elegáns Taormina és a szicíliai keleti part strandjai közelében fekvő város bőséges házakat árul...","id":"20210425_Egy_euroert_is_lehet_hazat_venni_az_Etna_lejtoin_de_fel_is_kell_ujitani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d3214af-e69d-478b-8bab-1ac08ca9cf4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23008784-0638-4ccc-9b72-96abaccc8f16","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210425_Egy_euroert_is_lehet_hazat_venni_az_Etna_lejtoin_de_fel_is_kell_ujitani","timestamp":"2021. április. 25. 13:56","title":"Egy euróért is lehet házat venni az Etna lejtőin, de fel is kell újítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6982dca8-2cf8-4650-acd8-97d32bf83ae3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó mostantól újabb változatban is kínálja a típus plugin hibrid hajtásláncát. ","shortLead":"A francia gyártó mostantól újabb változatban is kínálja a típus plugin hibrid hajtásláncát. ","id":"20210426_itt_a_zold_rendszamos_uj_5ajtos_renault_megane","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6982dca8-2cf8-4650-acd8-97d32bf83ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4483e9-1770-4b12-ba1f-b26e1360f321","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_itt_a_zold_rendszamos_uj_5ajtos_renault_megane","timestamp":"2021. április. 26. 11:21","title":"Itt a zöld rendszámos, 5-ajtós új Renault Megane","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d682af25-655c-4b05-b01d-b543a991732c","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Rekonstruálás – ezzel a műfaji megjelöléssel publikált újabb könyvet a vajdasági Lovas Ildikó a soktehetségű, mégis önmaga és környezete ellen fordult Csáth Gézáról, akinek a dédunokája illusztrálta a kötetet.","shortLead":"Rekonstruálás – ezzel a műfaji megjelöléssel publikált újabb könyvet a vajdasági Lovas Ildikó a soktehetségű, mégis...","id":"202116__lovas_ildiko_iro__melylelektanrol_vagyodasrol__gyilkossag_indul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d682af25-655c-4b05-b01d-b543a991732c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93567451-5ccd-48cc-aa44-f829e37d9e79","keywords":null,"link":"/360/202116__lovas_ildiko_iro__melylelektanrol_vagyodasrol__gyilkossag_indul","timestamp":"2021. április. 26. 13:00","title":"\"Csáth Géza mindent tudott az életről, ez ijesztő és magával ragadó\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27dc0afd-4525-4278-b0eb-2d66801b24ac","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Amerikában próbál befektetőket találni startupjukhoz András. Közben Antal otthon a családjára is koncentrál, jelnyelvet tanulnak, hogy könnyebben tudjanak kislányukkal kommunikálni. De sikerre tudják vinni az appot, mielőtt elfogy a pénzük? Angyali üzlet harmadik, befejező rész.","shortLead":"Amerikában próbál befektetőket találni startupjukhoz András. Közben Antal otthon a családjára is koncentrál, jelnyelvet...","id":"20210424_Doku360_Angyali_uzlet_harmadik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27dc0afd-4525-4278-b0eb-2d66801b24ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d579b75-9eea-45aa-b222-cae78e9b9d06","keywords":null,"link":"/360/20210424_Doku360_Angyali_uzlet_harmadik_resz","timestamp":"2021. április. 24. 19:00","title":"Doku360: 18 millió forint forog kockán, hogy egy 50 ezres fejlesztés elkészül-e ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Éjjel fél 12-kor jelentkezünk a percről percre tudósításunkkal a járvány miatt rendkívüli gáláról.","shortLead":"Éjjel fél 12-kor jelentkezünk a percről percre tudósításunkkal a járvány miatt rendkívüli gáláról.","id":"20210425_Es_a_gyoztes__hamarosan_atadjak_az_Oscardijakat_kovesse_velunk_eloben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df34167-f7d5-4228-9a1f-e6413b9b7540","keywords":null,"link":"/kultura/20210425_Es_a_gyoztes__hamarosan_atadjak_az_Oscardijakat_kovesse_velunk_eloben","timestamp":"2021. április. 25. 22:09","title":"És a győztes... - hamarosan átadják az Oscar-díjakat, kövesse velünk élőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]