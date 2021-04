Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ arra figyelmeztet: továbbra is fontos az elővigyázatosság.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ arra figyelmeztet: továbbra is fontos az elővigyázatosság.","id":"20210426_koronavirus_jarvany_szennyviz_nnk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dec1e23-19ef-4403-8c6f-4727a8659c77","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_koronavirus_jarvany_szennyviz_nnk","timestamp":"2021. április. 26. 18:13","title":"Egyre kevesebb van a koronavírus örökítőanyagából a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sosem dolgozott még mesterként tehetségkutatóban, most kipróbálja.","shortLead":"Sosem dolgozott még mesterként tehetségkutatóban, most kipróbálja.","id":"20210426_Kiderult_milyen_tevemusorban_ter_vissza_Majka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6f8c6e-2bce-4976-bdc7-309b49423195","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Kiderult_milyen_tevemusorban_ter_vissza_Majka","timestamp":"2021. április. 26. 13:04","title":"Kiderült, milyen tévéműsorban tér vissza Majka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7780c5fe-19ea-485c-8745-93fc76bb75b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A QazVac nevű oltóanyagot először az egészségügyi miniszter kapta meg.","shortLead":"A QazVac nevű oltóanyagot először az egészségügyi miniszter kapta meg.","id":"20210426_kazahsztan_qazvac_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7780c5fe-19ea-485c-8745-93fc76bb75b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa5a7e3-b865-4a06-9f92-bff97595fbe4","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_kazahsztan_qazvac_vakcina","timestamp":"2021. április. 26. 12:45","title":"Kazahsztán saját fejlesztésű vakcinával kezdett oltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig nagyon magas a halálozási arány Magyarországon.","shortLead":"Még mindig nagyon magas a halálozási arány Magyarországon.","id":"20210425_205_koronavirusos_beteg_hunyt_el_vasarnapra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e6a784-d306-4258-ba7f-6dda1ea4be01","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_205_koronavirusos_beteg_hunyt_el_vasarnapra","timestamp":"2021. április. 25. 09:32","title":"205 koronavírusos beteg hunyt el vasárnapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

","id":"20210425_nasa_mars_helikopter_hasznalt_laptop_mennyit_er_apple_ipad_pro_m1_siri_14_chrome_kiemeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb63a747-57e3-4105-a575-8ec077d50d36","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_nasa_mars_helikopter_hasznalt_laptop_mennyit_er_apple_ipad_pro_m1_siri_14_chrome_kiemeles","timestamp":"2021. április. 25. 12:00","title":"Ez történt: Felszállt a Marson a helikopter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b20f4d-723b-450e-8b71-ced127ee6079","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Minden korábbinál részletesebb felmérés készült arról, hogy miként ütötte meg a munkaerőpiacot és a cégeket az, amikor tavaly ilyenkor leállt a magyar gazdaság. A cégek bevétele nagyobbat zuhant egy tavasz alatt, mint 2008–2009-ben 12 hónap alatt, az értelmiséget kivéve alig terjedt el a home office, és kis cégek tömege vált zombivá. Innen nézve máris világos, hogy amikor naponta 200 körül áldozatot követel a járvány, miért sokkal nagyobb a lazaság, mint amikor tízen sem haltak meg egy nap.","shortLead":"Minden korábbinál részletesebb felmérés készült arról, hogy miként ütötte meg a munkaerőpiacot és a cégeket az, amikor...","id":"20210426_valsag_jarvany_munkanelkuli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41b20f4d-723b-450e-8b71-ced127ee6079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148039dd-e6bf-4206-aced-5a72a8979a15","keywords":null,"link":"/kkv/20210426_valsag_jarvany_munkanelkuli","timestamp":"2021. április. 26. 17:30","title":"Az első hullám tanulságai jól mutatják, miért nem kockáztatta meg a kormány az újabb lezárást ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2089dc-8382-4980-96c2-d6d53c7b85e8","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"1986. április 26-át az egész világ megérezte: ekkor robbant fel a csernobili atomerőmű, melynek utóhatásait ma is nyögjük. Képgalériában mutatjuk be, hogy a katasztrófa után 35 évvel mit is láthatna az, aki a környékre látogat. ","shortLead":"1986. április 26-át az egész világ megérezte: ekkor robbant fel a csernobili atomerőmű, melynek utóhatásait ma is...","id":"20210426_csernobil_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab2089dc-8382-4980-96c2-d6d53c7b85e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886169ee-56e6-4907-84ff-8a07b4e522cb","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210426_csernobil_2021","timestamp":"2021. április. 26. 18:30","title":"Így néz ki ma Csernobil környéke - Nagyítás fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétoldali tüdőgyulladása volt, húsvét környékén hagyhatta el a kórházat.","shortLead":"Kétoldali tüdőgyulladása volt, húsvét környékén hagyhatta el a kórházat.","id":"20210425_A_memkent_vilaghiruve_valt_Arato_Andras_is_korhazban_volt_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2993a6-a771-40c5-8e2a-7511514100a1","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_A_memkent_vilaghiruve_valt_Arato_Andras_is_korhazban_volt_koronavirus_miatt","timestamp":"2021. április. 25. 08:37","title":"A mémként világhírűvé vált Arató András is kórházban volt koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]