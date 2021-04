Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b0537932-ab8a-489f-8e64-27ade57fd238","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A technológia az összefogással párosul – így mutatta be a Vodafone Magyarország Alapítvány a világszerte több országban elérhető, hazánkban mostantól használható alkalmazást, amely a kapcsolati erőszaktól szenvedők mellett az ő környezetükben élők számára is szolgált hasznos információkkal.","shortLead":"A technológia az összefogással párosul – így mutatta be a Vodafone Magyarország Alapítvány a világszerte több országban...","id":"20210427_vodafone_bright_sky_hu_alkalmazas_letoltes_parkapcsolati_eroszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0537932-ab8a-489f-8e64-27ade57fd238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ceb09db-230c-4537-b247-082ad9882058","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_vodafone_bright_sky_hu_alkalmazas_letoltes_parkapcsolati_eroszak","timestamp":"2021. április. 27. 14:28","title":"A párkapcsolati erőszaktól szenvedőknek segít a Vodafone Bright Sky, és a környezetüknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d928c5b2-f01a-4864-9703-ba3db76b139c","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A gyógyszergyártó az általa erre az évre vállalt 300 millió adagból csak 100 milliót tud teljesíteni – legjobb esetben.","shortLead":"A gyógyszergyártó az általa erre az évre vállalt 300 millió adagból csak 100 milliót tud teljesíteni – legjobb esetben.","id":"20210426_Az_EU_beperli_az_AstraZenecat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d928c5b2-f01a-4864-9703-ba3db76b139c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6a22ab-e240-4c56-8be3-75e075fea5fd","keywords":null,"link":"/eurologus/20210426_Az_EU_beperli_az_AstraZenecat","timestamp":"2021. április. 26. 14:41","title":"Beperli az AstraZenecát az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e1311e-00e0-4ebf-9c66-e2fe7359ae5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a hétvégi mozis díjátadó az online világban körbeutazta a Földet, a csalók sem tétlenkedtek: a legjobb film kategóriában jelölt alkotások álcája alatt terjesztenek kártékony fájlokat. A Kaspersky szakértői több olyan adathalász weboldalt is találtak, amelyek az Oscar-díjra jelölt filmek ingyenes streamelésének lehetőségét kínálják, de ezek valójában a felhasználók hitelesítési adatait lopják el.","shortLead":"Miközben a hétvégi mozis díjátadó az online világban körbeutazta a Földet, a csalók sem tétlenkedtek: a legjobb film...","id":"20210428_oscar_dijas_filmek_letoltese_virus_kaspersky","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67e1311e-00e0-4ebf-9c66-e2fe7359ae5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69881b7-a75c-43d0-b975-c22411728bfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_oscar_dijas_filmek_letoltese_virus_kaspersky","timestamp":"2021. április. 28. 09:03","title":"Megnézné a neten az egyik Oscar-díjas filmet? Rosszul sülhet el a dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól anélkül írhatják át a tartalomgyártók a YouTube-csatornájuk nevét, valamint cserélhetik le a profilképüket, hogy ahhoz frissíteni kellene a Google-fiók adatait.","shortLead":"Mostantól anélkül írhatják át a tartalomgyártók a YouTube-csatornájuk nevét, valamint cserélhetik le a profilképüket...","id":"20210426_youtube_csatorna_neve_profilkep_beallitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e4a7645-4ec8-4ec2-95cf-18d7c1f0c227","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_youtube_csatorna_neve_profilkep_beallitasa","timestamp":"2021. április. 26. 16:03","title":"Megkönnyítette a névváltoztatást a YouTube, már nem kell a Google-fiókot módosítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11d2440-4930-4d01-8ba2-a9a294363f62","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A járvány eddigi legszörnyűbb hulláma terítette be a kontinensnyi országot, mely, már úgy tűnt, túl van a veszélyen, ám most került csak igazán bajba.","shortLead":"A járvány eddigi legszörnyűbb hulláma terítette be a kontinensnyi országot, mely, már úgy tűnt, túl van a veszélyen, ám...","id":"20210428_India_koronavirus_covid_jarvany_masodik_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f11d2440-4930-4d01-8ba2-a9a294363f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a93135-69c5-461b-9fd4-4ed8f9d10793","keywords":null,"link":"/360/20210428_India_koronavirus_covid_jarvany_masodik_hullam","timestamp":"2021. április. 28. 11:00","title":"Az önelégültség, a szűklátókörű politika és az új variáns kényszerítette térdre Indiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ceabf1-f280-4b85-9723-b6a6323794be","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Amerikai Szeizmológiai Társaság (SSA) idei éves találkozóján a Zürichi Műszaki Egyetem munkatársa, Savas Ceylan számolt be az InSight földi csapatának, a The Marsquake Service-nek a marsrengések észlelése során végzett munkájáról, a bolygó szeizmológiai katalógusának készítéséről.","shortLead":"Az Amerikai Szeizmológiai Társaság (SSA) idei éves találkozóján a Zürichi Műszaki Egyetem munkatársa, Savas Ceylan...","id":"20210427_mars_marsrenges_szeizmometer_insight","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8ceabf1-f280-4b85-9723-b6a6323794be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfe8b0a-e7db-4ffd-bf47-4ff8ec6c0999","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_mars_marsrenges_szeizmometer_insight","timestamp":"2021. április. 27. 14:03","title":"Majdnem minden nap reng a Mars, de nem úgy, ahogy gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd2f37f-e3b5-49d6-a382-55a9db9308bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Deutsh Tamás azután írt a jobbikos politikusról, hogy az néhány órával korábban „fideszes hosszú hajú ficsúrnak” nevezte őt.","shortLead":"Deutsh Tamás azután írt a jobbikos politikusról, hogy az néhány órával korábban „fideszes hosszú hajú ficsúrnak”...","id":"20210426_deutsch_tamas_jakab_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bd2f37f-e3b5-49d6-a382-55a9db9308bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6182fc2f-4468-4001-ac78-c9e07a554880","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_deutsch_tamas_jakab_peter","timestamp":"2021. április. 26. 17:55","title":"Deutsch: Van ez a tubusos Piros Arany reklámarc, úgy hívják, hogy Jakab Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai védelmi minisztérium egy alig több mint fél éve működő céget bízott meg olyan feladattal, melynek kiberbiztonsági kockázata nem elhanyagolható.","shortLead":"Az amerikai védelmi minisztérium egy alig több mint fél éve működő céget bízott meg olyan feladattal, melynek...","id":"20210427_pentagon_global_resource_systems_kiberbiztonsag_vedelmi_miniszterium_ip_cim","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e6b4bd-8b0a-41fe-9e42-afb6396e17c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_pentagon_global_resource_systems_kiberbiztonsag_vedelmi_miniszterium_ip_cim","timestamp":"2021. április. 27. 11:03","title":"175 millió IP-címet adott át a Pentagon egy cégnek, és volna itt egy furcsaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]