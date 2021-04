Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b7f2b59d-858d-4589-b7d6-9119303786be","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A nyitás önmagában nem elég segítség a fővárosi vendéglátóhelyeknek, plusz támogatás nélkül sokan fognak elvérezni – figyelmeztet Nagy Elek, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) elnöke. A főváros politikai állásfoglalást kért a kamarától, az együttműködés ezért megszakadt, de egy Karácsony-találkozó után most újraindult. Parragh László országos elnök vezetési módszere rossz, a kamarai hozzájárulás újraosztásának tervével is megkerülte a kamarákat. Interjú.","shortLead":"A nyitás önmagában nem elég segítség a fővárosi vendéglátóhelyeknek, plusz támogatás nélkül sokan fognak elvérezni –...","id":"20210426_Nagy_Elek_interju_bkik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7f2b59d-858d-4589-b7d6-9119303786be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4722125a-973c-4bcd-ad96-2892dc517430","keywords":null,"link":"/kkv/20210426_Nagy_Elek_interju_bkik","timestamp":"2021. április. 26. 11:05","title":"Nagy Elek: A főváros azt kérte, ítéljük el a kormány lépését, majd leállította az egyeztetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1943e5bc-aefc-4b00-9b26-5bca3b0200eb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"2,6 százalékkal többet költöttek a világon katonai célokra 2020-ban, mint az előző évben – írja a Deutsche Welle.","shortLead":"2,6 százalékkal többet költöttek a világon katonai célokra 2020-ban, mint az előző évben – írja a Deutsche Welle.","id":"20210427_Hiaba_a_vilagvalsag_a_hadseregekre_tobb_penz_jutott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1943e5bc-aefc-4b00-9b26-5bca3b0200eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4100d43-4686-4b23-a48a-e42d2c6796c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_Hiaba_a_vilagvalsag_a_hadseregekre_tobb_penz_jutott","timestamp":"2021. április. 27. 15:38","title":"Hiába a világválság, a hadseregekre több pénz jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30ef215-4c8a-43bd-af96-ec674da2ec02","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Senki sem szeret bíróságra járni – ebben valószínűleg megegyezhetünk. Hiszen ki akar pereskedni? Az nemcsak idő-, hanem pénzigényes procedúra, ráadásul a kimenetele is rendkívül bizonytalan. Így legfeljebb csak akkor lépünk be egy tárgyalóterembe, ha mindenképpen szükséges. Szerencsére ma már van mód arra, hogy elkerüljük a sok esetben több évig elhúzódó bírósági eljárást, annál összehasonlíthatatlanul rövidebb idő, akár néhány hét vagy hónap alatt megnyugtatóan rendezhetjük jogvitánkat.","shortLead":"Senki sem szeret bíróságra járni – ebben valószínűleg megegyezhetünk. Hiszen ki akar pereskedni? Az nemcsak idő-, hanem...","id":"mokk_20210331_Gyorsan_akar_pontot_tenni_jogvitaja_vegere_Per_helyett_van_mas_megoldas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f30ef215-4c8a-43bd-af96-ec674da2ec02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5542f36-0456-43fa-a918-530dda5b52cc","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20210331_Gyorsan_akar_pontot_tenni_jogvitaja_vegere_Per_helyett_van_mas_megoldas","timestamp":"2021. április. 27. 15:30","title":"Gyorsan akar pontot tenni jogvitája végére? Per helyett van más megoldás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"73f9b437-c038-482e-95ab-f6480d7de468","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorra gyűjti újabb marsi küldetésének első pillanatait a NASA. Ezúttal az Ingenuity drón második repülése közben készült egy olyan felvétel, amilyen korábban még nem.","shortLead":"Sorra gyűjti újabb marsi küldetésének első pillanatait a NASA. Ezúttal az Ingenuity drón második repülése közben...","id":"20210426_ingenuity_dron_helikopter_foto_mars_nasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73f9b437-c038-482e-95ab-f6480d7de468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945c1be2-afd4-49d1-8a0d-32f4de6a3b67","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_ingenuity_dron_helikopter_foto_mars_nasa","timestamp":"2021. április. 26. 11:03","title":"Színes légi felvétel jött a Marsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bbaeae-e116-4312-a849-12bf05160126","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A krajovai üzem lesz a harmadik európai gyár, ahol elektromos hajtású járműveket fognak előállítani.","shortLead":"A krajovai üzem lesz a harmadik európai gyár, ahol elektromos hajtású járműveket fognak előállítani.","id":"20210428_elektromos_auto_gyartas_Romania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17bbaeae-e116-4312-a849-12bf05160126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96dbe9ba-1681-4a44-adc5-0097be399f75","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_elektromos_auto_gyartas_Romania","timestamp":"2021. április. 28. 07:36","title":"A szomszédunkban készülnek majd az elektromos Fordok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f9366b-9e07-4eda-8186-d638a1d024bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lengyelek sokkal határozottabb nyilatkozatot szorgalmaztak kiadni Oroszországgal szemben.","shortLead":"A lengyelek sokkal határozottabb nyilatkozatot szorgalmaztak kiadni Oroszországgal szemben.","id":"20210427_orban_v4_oroszorszag_nyilatkozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24f9366b-9e07-4eda-8186-d638a1d024bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a70260-a095-4073-be15-a1d7c8f8f640","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_orban_v4_oroszorszag_nyilatkozat","timestamp":"2021. április. 27. 11:14","title":"Orbán megakadályozta a V4-ek keményebb kiállását Oroszországgal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Autóként négy embert oltanak be, akiknek ehhez ki sem kell szállniuk.","shortLead":"Autóként négy embert oltanak be, akiknek ehhez ki sem kell szállniuk.","id":"20210426_kolozsvar_autos_oltopont_pfizer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86ec46e-dc86-49f4-840d-f4d86880b3f1","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_kolozsvar_autos_oltopont_pfizer","timestamp":"2021. április. 26. 18:23","title":"Előjegyzés nélkül adják a Pfizer vakcináját egy kolozsvári autós oltóponton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1ba0e0-498f-4b9c-ab87-b1ff3a6cf3cb","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Miközben az EP-képviselők nagy része az EU-török viszony elemzésével volt elfoglalva, a fideszes Tóth Edina a magyar oltási kampányt dicsérte.","shortLead":"Miközben az EP-képviselők nagy része az EU-török viszony elemzésével volt elfoglalva, a fideszes Tóth Edina a magyar...","id":"20210426_A_szofagatetol_a_magyar_oltasi_kampanyig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c1ba0e0-498f-4b9c-ab87-b1ff3a6cf3cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9667bd23-b091-4fb5-87f8-ed5fd6ee5a98","keywords":null,"link":"/eurologus/20210426_A_szofagatetol_a_magyar_oltasi_kampanyig","timestamp":"2021. április. 26. 20:22","title":"Von der Leyen: \"Azért bántak velem így, mert nő vagyok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]