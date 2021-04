Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Soros vendégelőadást tartott a Fudanon 2009-ben, Barack Obama pedig egyszer részt vett egy diákfórumon, ahova a sanghaji egyetemről is érkeztek hallgatók – mutatta be a Magyar Nemzet.","shortLead":"Soros vendégelőadást tartott a Fudanon 2009-ben, Barack Obama pedig egyszer részt vett egy diákfórumon, ahova...","id":"20210427_Magyar_Nemzet_Soros_Obama_Fudan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2de32fc-b4bc-438a-b62e-7d8ddb926102","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_Magyar_Nemzet_Soros_Obama_Fudan","timestamp":"2021. április. 27. 08:55","title":"A Magyar Nemzet leleplezte, Soros György 12 éve elment a Fudan Egyetemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3e281e-b17a-4e0e-8200-e06ebdd292bc","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"vilag","description":"Bár arányaiban a magyar járványadatok rosszabbak az indiainál, a világ mégis a világ második legnépesebb országára figyel, nem ok nélkül: az országban szinte példátlan állapotok uralkodnak, ha pedig nem sikerül gyorsan legyűrni a járványt, az az egész világra hatással lehet. ","shortLead":"Bár arányaiban a magyar járványadatok rosszabbak az indiainál, a világ mégis a világ második legnépesebb országára...","id":"20210427_india_covid_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c3e281e-b17a-4e0e-8200-e06ebdd292bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b70d16c-9662-4b59-8e3c-286b016bc04b","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_india_covid_koronavirus","timestamp":"2021. április. 27. 17:30","title":"India az összeomlás határán, rosszabb lehet a helyzet, mint amitől megrettent a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e6e6f1-b4d1-4374-b5b4-8b589c1a7237","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A beruházást már az OLAF is vizsgálja.","shortLead":"A beruházást már az OLAF is vizsgálja.","id":"20210426_keszthely_sorhaz_szerzodesbontas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80e6e6f1-b4d1-4374-b5b4-8b589c1a7237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a46fdaf-1bad-4efc-b616-18a0a6926714","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210426_keszthely_sorhaz_szerzodesbontas","timestamp":"2021. április. 26. 20:49","title":"Szerződést bont egy milliárdos beruházás kivitelezőjével Keszthely, feljelentést tett a polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5afdb0-67b9-44f8-9ce3-5649cd21e450","c_author":"HVG360","category":"kultura","description":"Gellér Varga-Zsuzsanna filmje 2011-től követi végig egy vállalkozó életét, aki pénzét és idejét kockáztatja, hogy egy-egy ötlet megvalósulhasson. A filmet most három részben láthatják a hvg360-on. ","shortLead":"Gellér Varga-Zsuzsanna filmje 2011-től követi végig egy vállalkozó életét, aki pénzét és idejét kockáztatja...","id":"202116_film__izgalmas_ujrakezdes_angyali_uzlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad5afdb0-67b9-44f8-9ce3-5649cd21e450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be07c822-ed73-4c03-b09c-3ad73c447842","keywords":null,"link":"/kultura/202116_film__izgalmas_ujrakezdes_angyali_uzlet","timestamp":"2021. április. 26. 10:10","title":"Dokumentumfilm mutatja meg, hogyan kezdődött a magyar startup-láz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Anyák nélkül maradt koraszülött babák, apák nélkül maradt testvérek, magukra maradt gyermekek - sok család szenvedett kíméletlen csapást a koronavírus miatt. Az ötgyerekes anyukára a napi teendők után esténként borul rá az egyedüllét, a babával egyedül maradt apáknak anyaszerepbe kell beletanulniuk. A gyerekek közül van, akit rémálmok gyötörnek, más nem érti, miért marad el örökre az apával tervezett közös balatoni bringatúra.","shortLead":"Anyák nélkül maradt koraszülött babák, apák nélkül maradt testvérek, magukra maradt gyermekek - sok család szenvedett...","id":"20210426_koronavirus_csonkava_valt_csaladok_arvak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fbd16c-dc81-4954-b4a2-b85647ad0ea1","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_koronavirus_csonkava_valt_csaladok_arvak","timestamp":"2021. április. 26. 20:10","title":"\"Most mindennap egy olyan házba érnek haza az óvodából, ahol nincs otthon anya\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyílt levélben fejtette ki a Magyar Orvosi Kamara elnöksége, milyen módszertani hibákkal van tele a táblázat, amelyet a vakcinák hatásosságáról közzétett a kormány.","shortLead":"Nyílt levélben fejtette ki a Magyar Orvosi Kamara elnöksége, milyen módszertani hibákkal van tele a táblázat, amelyet...","id":"20210427_Magyar_Orvosi_Kamara_vakcina_hatekonysag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8221c3d9-c8b1-4725-a430-fae422c4f940","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_Magyar_Orvosi_Kamara_vakcina_hatekonysag_koronavirus","timestamp":"2021. április. 27. 08:34","title":"Magyar Orvosi Kamara: Nem alkalmas a kormány vakcinatáblázata mélyebb következtetések levonására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök úgy látja, hogy Magyarország kimaradt az elmúlt félezer év magas életszínvonalat eredményező nyugati folyamataiból, emiatt is érdemes a legújabb, keleti sikerekre figyelnie. Olyan európai „oroszláncsapatot” kellene nevelni szerinte, amelyben minket KIDSzingChi.hu névvel illetnek.","shortLead":"A jegybankelnök úgy látja, hogy Magyarország kimaradt az elmúlt félezer év magas életszínvonalat eredményező nyugati...","id":"20210426_matolcsy_gyorgy_magyarorszag_kelet_felzarkozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5e5285-33ec-4e4d-87a1-903b0d432bf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210426_matolcsy_gyorgy_magyarorszag_kelet_felzarkozas","timestamp":"2021. április. 26. 18:25","title":"Matolcsy szerint Keleten kell keresni a fenntartható felzárkózás mintáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95106cac-dfc0-485c-b3dc-b055543ad30e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiderült, hogy van rá kereslet.","shortLead":"Kiderült, hogy van rá kereslet.","id":"20210427_Meggyujtana_otthon_egy_irodaszagu_gyertyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95106cac-dfc0-485c-b3dc-b055543ad30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d865ef64-b7fe-4835-aca0-929fcf70c47e","keywords":null,"link":"/elet/20210427_Meggyujtana_otthon_egy_irodaszagu_gyertyat","timestamp":"2021. április. 27. 10:32","title":"Meggyújtana otthon egy irodaszagú gyertyát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]