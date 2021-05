Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub információ szerint jövő héttől nem kell várni a szabad időpontokra, ha a kártyával kapcsolatban szeretnénk intézkedni. ","shortLead":"Az RTL Klub információ szerint jövő héttől nem kell várni a szabad időpontokra, ha a kártyával kapcsolatban szeretnénk...","id":"20210502_Kormanyablak_idopontfoglalas_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838cd921-0930-4f4c-9343-bc68225fd7d9","keywords":null,"link":"/itthon/20210502_Kormanyablak_idopontfoglalas_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 02. 19:10","title":"Hétfőtől időpontfoglalás nélkül is lehet védettségi igazolványokkal kapcsolatos ügyeket intézni a kormányablakoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f728e4f-3f1f-4094-9008-45d38711bc71","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy nemrégiben készült közvélemény-kutatás szerint a megkérdezett magyarok kétharmada szeretne otthonába napelemes rendszert telepíteni, mert azt környezettudatos és megtérülő beruházásnak tartja. Losonczi Gergely, az E.ON Hungária Csoport kommunikációs vezetője szerint a cég is növekvő érdeklődést tapasztal, négy év alatt 17-szeresére emelkedett a cég működési területén telepített háztartási méretű napelemes rendszerek száma.","shortLead":"Egy nemrégiben készült közvélemény-kutatás szerint a megkérdezett magyarok kétharmada szeretne otthonába napelemes...","id":"20210501_Ugrasszeruen_no_a_napelemes_rendszerek_nepszerusege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f728e4f-3f1f-4094-9008-45d38711bc71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9632fc-f5ff-4a84-b481-0dbb1a18f22d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210501_Ugrasszeruen_no_a_napelemes_rendszerek_nepszerusege","timestamp":"2021. május. 01. 13:59","title":"Ugrásszerűen nő a napelemes rendszerek népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6579b8f6-b3d6-43dd-881c-56a83ee77701","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kevesebb, mint a felére csökkent a kacsacsőrű emlősök élettere, számuk pedig 30 százalékkal esett vissza a klímaváltozás miatt.","shortLead":"Kevesebb, mint a felére csökkent a kacsacsőrű emlősök élettere, számuk pedig 30 százalékkal esett vissza...","id":"20210502_klimavaltozas_kacsacsoru_emlosok_szama_elettere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6579b8f6-b3d6-43dd-881c-56a83ee77701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761ae4b2-3d66-482e-b411-a965f17587bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210502_klimavaltozas_kacsacsoru_emlosok_szama_elettere","timestamp":"2021. május. 02. 16:03","title":"A klímaváltozás nagyon csúnyán elbánik a kacsacsőrű emlősökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Szolnok nyerte a férfi vízilabda ob I alapszakaszát,miután a 30., záró forduló szombati játéknapjának nyitómeccsén nyolc góllal diadalmaskodott a KSI felett.","shortLead":"A Szolnok nyerte a férfi vízilabda ob I alapszakaszát,miután a 30., záró forduló szombati játéknapjának nyitómeccsén...","id":"20210501_A_Szolnok_nyerte_a_ferfi_vizilabda_ob_I_alapszakaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9511d502-dba9-4be4-ae5b-48e07c7cde11","keywords":null,"link":"/sport/20210501_A_Szolnok_nyerte_a_ferfi_vizilabda_ob_I_alapszakaszat","timestamp":"2021. május. 01. 12:54","title":"A Szolnok nyerte a férfi vízilabda ob I alapszakaszát,","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"381663ac-efbb-414f-b9df-4d3f13e43570","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fotók a Széchenyi fürdőből.","shortLead":"Fotók a Széchenyi fürdőből.","id":"20210501_Oltasigazolvanyellenorzes_rengeteg_ferohely__megnyitottak_a_furdok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=381663ac-efbb-414f-b9df-4d3f13e43570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5976713b-5028-4e40-8b76-b7f197f3c3d7","keywords":null,"link":"/elet/20210501_Oltasigazolvanyellenorzes_rengeteg_ferohely__megnyitottak_a_furdok","timestamp":"2021. május. 01. 18:10","title":"Oltásigazolvány-ellenőrzés, rengeteg férőhely - megnyitottak a fürdők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436d2e6c-212b-4f6c-8b69-26193d252e63","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a rövidített tengelytávú kupéból garantáltan kevés jön szembe az utakon.","shortLead":"Ebből a rövidített tengelytávú kupéból garantáltan kevés jön szembe az utakon.","id":"20210502_igen_ritka_bentley_youngtimer_keresi_uj_gazdajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=436d2e6c-212b-4f6c-8b69-26193d252e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4e2ecf-a72f-45cb-9a39-3534d4920314","keywords":null,"link":"/cegauto/20210502_igen_ritka_bentley_youngtimer_keresi_uj_gazdajat","timestamp":"2021. május. 02. 06:41","title":"Igen ritka Bentley youngtimer keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2772f6cf-4276-4d1b-9569-12e8187df692","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közbeszerzés előkészítése zajlik, addig is lehet közlekedni a Flórián téri felüljárón – írta a fővárosi önkormányzat.","shortLead":"A közbeszerzés előkészítése zajlik, addig is lehet közlekedni a Flórián téri felüljárón – írta a fővárosi önkormányzat.","id":"20210503_Florian_teri_feluljaro_felujitas_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2772f6cf-4276-4d1b-9569-12e8187df692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c852c66f-5642-45eb-841f-2579ce8dc72d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210503_Florian_teri_feluljaro_felujitas_budapest","timestamp":"2021. május. 03. 06:51","title":"Betondarabok esnek le a Flórián téri felüljáróról, de nincs pénz a felújításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Maximum 20 fok körüli csúcsértékek várhatók, de jelentős lehűlésre nem kell számítani - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.","shortLead":"Maximum 20 fok körüli csúcsértékek várhatók, de jelentős lehűlésre nem kell számítani - derül ki az Országos...","id":"20210502_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2fcfce-73b5-4f53-841e-d09d80c7a756","keywords":null,"link":"/itthon/20210502_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","timestamp":"2021. május. 02. 16:11","title":"A jövő héten is sok lesz a napsütés, de ismét érkezik egy hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]