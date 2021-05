Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8edf18a8-06d3-4b64-8b1a-64521f119612","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb arányban vannak jelen a pénzügyi szolgáltatások piacán a minősített fogyasztóbarát hitelek és biztosítások; ezek közül a legfiatalabb a fogyasztóbarát személyi kölcsön, melyet jelenleg hét hitelintézet kínál az ügyfeleknek. Mivel tudnak többet ezek a hitelek, mint a hagyományos személyi kölcsönök? Tényleg olcsóbbak, vagy találhatunk kedvezőbbet is a piacon? Ezeknek a kérdéseknek jártak utána a Bank360.hu elemzői.","shortLead":"Egyre nagyobb arányban vannak jelen a pénzügyi szolgáltatások piacán a minősített fogyasztóbarát hitelek és...","id":"20210505_fogyasztobarat_hitel_szemelyi_kolcson_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8edf18a8-06d3-4b64-8b1a-64521f119612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c295a62-3ac8-4bd6-8122-b81e38b2b5e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_fogyasztobarat_hitel_szemelyi_kolcson_bank360","timestamp":"2021. május. 05. 12:57","title":"Tényleg olcsóbb a fogyasztóbarát személyi kölcsön a hagyományosnál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334a0348-13f6-4920-9a2c-e58d514143ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony már öt éve nem adott ki új tükörreflexes fényképezőgépet, és mostantól a régieket se lehet megvásárolni.","shortLead":"A Sony már öt éve nem adott ki új tükörreflexes fényképezőgépet, és mostantól a régieket se lehet megvásárolni.","id":"20210505_sony_tukorreflexes_fenykepezogep_dslr_kinalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=334a0348-13f6-4920-9a2c-e58d514143ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8628806c-ef95-4159-8e47-063b002a7dc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_sony_tukorreflexes_fenykepezogep_dslr_kinalat","timestamp":"2021. május. 05. 18:03","title":"Véget ért egy korszak, nem árul többé tükörreflexes fényképezőgépet a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vádemelést javasol a rendőrség Gődény Györggyel szemben, sikeresen landolt Elon Musk rakétája. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Vádemelést javasol a rendőrség Gődény Györggyel szemben, sikeresen landolt Elon Musk rakétája. A hvg360 reggeli...","id":"20210506_Radar360_Orban_a_szabadsagert_harcol_az_EU_a_kinaiakat_blokkolna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec580ea6-2971-4eee-8b64-eecfe4d47ad1","keywords":null,"link":"/360/20210506_Radar360_Orban_a_szabadsagert_harcol_az_EU_a_kinaiakat_blokkolna","timestamp":"2021. május. 06. 07:59","title":"Radar360: Orbán a \"szabadságért harcol\", az EU a kínaiakat blokkolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b176f6-a155-4675-8396-b33039ea68ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"AZ MLSZ tervei szerint Nemzeti Népegészségügyi Központ által fejlesztett applikáció alkalmas lesz erre.","shortLead":"AZ MLSZ tervei szerint Nemzeti Népegészségügyi Központ által fejlesztett applikáció alkalmas lesz erre.","id":"20210507_eb_meccs_applikacio_mlsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21b176f6-a155-4675-8396-b33039ea68ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ebe5d7-c477-46a4-9cc1-7c78c59f63ba","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_eb_meccs_applikacio_mlsz","timestamp":"2021. május. 07. 08:11","title":"Applikációval fogják ellenőrizni a nézők védettségét a budapesti Eb-meccseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 13-tól a rehabilitációs ellátások is újból elérhetők lesznek a tárcavezető szerint.","shortLead":"Május 13-tól a rehabilitációs ellátások is újból elérhetők lesznek a tárcavezető szerint.","id":"20210507_kasler_miklos_elektiv_beavatkozas_rehabilitacios_ellatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7478a27-343e-4b28-b6fd-3b89e06f57f2","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_kasler_miklos_elektiv_beavatkozas_rehabilitacios_ellatas","timestamp":"2021. május. 07. 10:01","title":"Kásler: Csütörtökön újraindulnak a halasztható beavatkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az AstraZeneca-vakcinával oltottak közül többen az eddig ajánlott 12 hét helyett 4 héttel az első oltás utánra kaptak újabb időpontot, miközben az EESZT-ben 12 hetes várakozás szerepelt. Az nem derült ki, hogy miért, azt viszont legalább tisztázta az Országos Kórházi Főigazgatóság, hogy ilyenkor az számít, amit az oltóponton kapott papírra írnak.","shortLead":"Az AstraZeneca-vakcinával oltottak közül többen az eddig ajánlott 12 hét helyett 4 héttel az első oltás utánra kaptak...","id":"20210506_oltas_eeszt_idopont_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b95d964-7848-4bd8-b94b-9ab9e2daf93f","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_oltas_eeszt_idopont_vakcina","timestamp":"2021. május. 06. 18:40","title":"Országos Kórházi Főigazgatóság: A papírnak higgyen, aki ott más oltási dátumot lát, mint az EESZT-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09778443-822c-4417-bf7e-af96b2c1b912","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó két új kivitellel bővítette a közelmúltban piacra dobott EQA termékpalettáját. ","shortLead":"A német gyártó két új kivitellel bővítette a közelmúltban piacra dobott EQA termékpalettáját. ","id":"20210506_mar_292_loerovel_is_kaphato_a_legkisebb_mercedes_villanyauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09778443-822c-4417-bf7e-af96b2c1b912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e8e00a-c3bd-4594-abaf-bb408a8e0549","keywords":null,"link":"/cegauto/20210506_mar_292_loerovel_is_kaphato_a_legkisebb_mercedes_villanyauto","timestamp":"2021. május. 06. 07:19","title":"Már 292 lóerővel is kapható a legkisebb Mercedes villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalább 3 százalékkal fognak nőni 2022-ben a nyugdíjak, ám az olló tovább nyílik és nő a leszakadás az átlagkeresetektől.","shortLead":"Legalább 3 százalékkal fognak nőni 2022-ben a nyugdíjak, ám az olló tovább nyílik és nő a leszakadás...","id":"20210505_Kiderult_mennyivel_fognak_noni_jovore_a_nyugdijak_de_van_rossz_hir_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a530894e-e1c0-46f5-b5d2-620133f3fb37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_Kiderult_mennyivel_fognak_noni_jovore_a_nyugdijak_de_van_rossz_hir_is","timestamp":"2021. május. 05. 12:55","title":"Kiderült, mennyivel nőhetnek jövőre a nyugdíjak, de van rossz hír is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]