[{"available":true,"c_guid":"ff251737-a3a6-4963-b99d-f0026b1bae0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Khan 1,2 millió voksot kapott, Shaun Bailey, a kormányzó Konzervatív Párt jelöltje 977 ezret.\r

","shortLead":"Khan 1,2 millió voksot kapott, Shaun Bailey, a kormányzó Konzervatív Párt jelöltje 977 ezret.\r

","id":"20210509_sadiq_khan_london_polgarmester_ujravalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff251737-a3a6-4963-b99d-f0026b1bae0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69350971-3359-4344-a897-f5f0ce9a4061","keywords":null,"link":"/vilag/20210509_sadiq_khan_london_polgarmester_ujravalasztas","timestamp":"2021. május. 09. 08:39","title":"Sadiq Khant újraválasztották London polgármesterének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69acd124-4ea3-4b3c-baa1-d4ed36ef25fb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokan attól tartanak Afganisztánban, hogy ha újra a tálibok kerülnek hatalomra, a nők elveszíthetik az elmúlt években megszerzett szabadságjogaikat. Többen a munkahelyüket féltik, mert dolgozni sem engedték őket korábban. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"Sokan attól tartanak Afganisztánban, hogy ha újra a tálibok kerülnek hatalomra, a nők elveszíthetik az elmúlt években...","id":"20210507_kivonulasaval_nok_helyzete_Afganisztan_talibok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69acd124-4ea3-4b3c-baa1-d4ed36ef25fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1101019d-be84-4b3b-a2a9-845e9462e706","keywords":null,"link":"/vilag/20210507_kivonulasaval_nok_helyzete_Afganisztan_talibok","timestamp":"2021. május. 07. 16:06","title":"A csapatok kivonulásával a nők helyzete is veszélybe kerülhet Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82dd6ff-0886-485d-a800-48b72db7e367","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő az MTV fénykorában több együttessel is dolgozott. 59 éves volt.","shortLead":"A színésznő az MTV fénykorában több együttessel is dolgozott. 59 éves volt.","id":"20210509_Meghalt_a_nyolcvanas_evek_videoklipjeinek_a_sztarja_Tawny_Kitaen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b82dd6ff-0886-485d-a800-48b72db7e367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bebab71-b454-4e98-a98b-5b0ab47845e0","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Meghalt_a_nyolcvanas_evek_videoklipjeinek_a_sztarja_Tawny_Kitaen","timestamp":"2021. május. 09. 07:55","title":"Meghalt a nyolcvanas évek videoklipjeinek a sztárja, Tawny Kitaen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f80b98-86e5-46ac-b4e7-4d4591f37e46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Könnyebb, jobb így, kívül tágasabb” – írta az alkotmányjogász a Facebookon.","shortLead":"“Könnyebb, jobb így, kívül tágasabb” – írta az alkotmányjogász a Facebookon.","id":"20210507_majtenyi_laszlo_atv_klubradio_bojkott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9f80b98-86e5-46ac-b4e7-4d4591f37e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed5a580-858c-49d3-b730-7021d433eeda","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_majtenyi_laszlo_atv_klubradio_bojkott","timestamp":"2021. május. 07. 12:55","title":"Majtényi László is csatlakozik az ATV elleni bojkotthoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a45bcc-530c-4bf2-b9fe-c70564902c64","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nincs bizonyíték arra, hogy erősödött a kapcsolat a fiatalok digitálistechnológia-használata és a mentális egészségi problémák között az elmúlt évtizedekben – derült ki egy több mint 430 ezer, 10 és 15 éves kor közötti tinédzser bevonásával készített tanulmányból.","shortLead":"Nincs bizonyíték arra, hogy erősödött a kapcsolat a fiatalok digitálistechnológia-használata és a mentális egészségi...","id":"20210508_fiatalok_technologiahasznalata_mentalis_egeszsege_kapcsolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92a45bcc-530c-4bf2-b9fe-c70564902c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"206a1211-9d56-4bd5-8fd2-2d67ddb1e798","keywords":null,"link":"/tudomany/20210508_fiatalok_technologiahasznalata_mentalis_egeszsege_kapcsolat","timestamp":"2021. május. 08. 16:03","title":"Átnézték 430 ezer 10-15 éves fiatal válaszát, hogy kiderüljön, baj-e a sok tévé és Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ac70ae-7ed2-4ba6-82de-5761ba7c2392","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Harminc ember vett részt a rehabilitációs programban és hat hét után jelentős javulást tapasztaltak a betegeknél.","shortLead":"Harminc ember vett részt a rehabilitációs programban és hat hét után jelentős javulást tapasztaltak a betegeknél.","id":"20210507_kutatas_covid_tunet_felepules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38ac70ae-7ed2-4ba6-82de-5761ba7c2392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3083039b-a8c1-4fc0-8317-3a64e3f3fe29","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_kutatas_covid_tunet_felepules","timestamp":"2021. május. 07. 18:49","title":"Kutatók: a testmozgás segíti a felépülést a hosszan tartó Covid-19 tüneteiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ac6a5-46fe-4e29-b8fb-8f9a8708b32e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jegyet a sofőröktől továbbra sem lehet majd venni.","shortLead":"Jegyet a sofőröktől továbbra sem lehet majd venni.","id":"20210507_elsoajtos_felszallas_bkk_jarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=880ac6a5-46fe-4e29-b8fb-8f9a8708b32e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1a69ba-c5ac-4c48-aefa-8d995e720089","keywords":null,"link":"/cegauto/20210507_elsoajtos_felszallas_bkk_jarat","timestamp":"2021. május. 07. 18:07","title":"Ismét lesz első ajtós felszállás a BKK járatain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9297d0-86af-41bb-9ab1-7b6030424d92","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezzel zárul szombaton a Vígszínház ingyenes szülinapi sorozata.\r

\r

","shortLead":"Ezzel zárul szombaton a Vígszínház ingyenes szülinapi sorozata.\r

\r

","id":"20210508_Most_ingyen_megnezheti_A_Padlast_minden_idok_legsikeresebb_magyar_musicaljet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc9297d0-86af-41bb-9ab1-7b6030424d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c444aab2-1b68-4a5c-a10a-31aeb0f696cc","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Most_ingyen_megnezheti_A_Padlast_minden_idok_legsikeresebb_magyar_musicaljet","timestamp":"2021. május. 08. 18:17","title":"Most ingyen megnézheti A Padlást, minden idők legsikeresebb magyar musicaljét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]