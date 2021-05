Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság még nem újította meg az AstraZenecával júniusban lejáró szerződését – közölte Thierry Breton belső piacért felelős uniós biztos egy nappal azután, hogy az Európai Unió jóváhagyta 1,8 milliárd adag, a Pfizer és a BioNTech koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyagának beszerzését 2023-ig biztosító szerződést.","shortLead":"Az Európai Bizottság még nem újította meg az AstraZenecával júniusban lejáró szerződését – közölte Thierry Breton belső...","id":"20210509_Nem_biztos_hogy_rendel_meg_AstraZenecavakcinat_az_EU","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3498823-793b-44d1-9246-01b921a4aeeb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210509_Nem_biztos_hogy_rendel_meg_AstraZenecavakcinat_az_EU","timestamp":"2021. május. 09. 19:18","title":"Nem biztos, hogy rendel még AstraZeneca-vakcinát az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4412b7bf-d855-4e1a-9b94-9ae8877a7a0c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2021-ben mintegy 360 milliárd forintot fizetnek késve a teljesítésekért.","shortLead":"2021-ben mintegy 360 milliárd forintot fizetnek késve a teljesítésekért.","id":"20210510_Lanctartozas_epitoipar_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4412b7bf-d855-4e1a-9b94-9ae8877a7a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"026d366e-1795-4be7-bd31-a75cd7db8528","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210510_Lanctartozas_epitoipar_jarvany","timestamp":"2021. május. 10. 07:44","title":"Tovább nőttek a lánctartozások az építőiparban a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1220d2b-d28a-429d-9ebf-1691fe462c74","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A kiskamaszok számára alapvető fontosságú, hogy társaik elfogadják őket, és népszerűek legyenek. 