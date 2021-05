Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0224556b-b77f-4c00-aadb-61bb0b286c45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Múlt pénteken több mint 120 millió forintos HDD-értékesítési forgalomat mért az iPon. Ez a webáruház átlagos napját nézve a teljes forgalom háromszorosa, míg a merevlemezek szempontjából ötvenszeres ugrást jelent. A vásárlási láz hátterében valószínűleg az új, Chia nevű kriptovaluta áll.","shortLead":"Múlt pénteken több mint 120 millió forintos HDD-értékesítési forgalomat mért az iPon. Ez a webáruház átlagos napját...","id":"20210511_chia_merevlemez_hdd_vasarlas_forgalom_ipon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0224556b-b77f-4c00-aadb-61bb0b286c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05c8aaf-6ed8-4ac8-bffc-78701846e4d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_chia_merevlemez_hdd_vasarlas_forgalom_ipon","timestamp":"2021. május. 11. 11:03","title":"Elkezdődött: egy nap alatt annyi merevlemez fogyott, amennyi 3 hónap alatt szokott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440391e2-d398-444b-9296-e5b46501c657","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A fenntartó Bihar megyei önkormányzat a költséghatékonyság jelszava alatt egyetlen nagy közös intézménnyé olvasztaná a Szigligeti Színházat, a román Regina Maria Színházat és a Nagyváradi Állami Filharmóniát.","shortLead":"A fenntartó Bihar megyei önkormányzat a költséghatékonyság jelszava alatt egyetlen nagy közös intézménnyé olvasztaná...","id":"20210512_Megszunhet_Nagyvaradon_az_onallo_magyar_szinhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=440391e2-d398-444b-9296-e5b46501c657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89fcf28e-ee87-4c77-a1fb-0bad092bf0cc","keywords":null,"link":"/kultura/20210512_Megszunhet_Nagyvaradon_az_onallo_magyar_szinhaz","timestamp":"2021. május. 12. 09:04","title":"Megszűnhet Nagyváradon az önálló magyar színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több ezer éve használja az emberiség a téglát, amelynek a történetében nem csak az hozott újdonságot, hogy gépesítették a gyártását. Az is számít, milyen az alakja.","shortLead":"Több ezer éve használja az emberiség a téglát, amelynek a történetében nem csak az hozott újdonságot, hogy gépesítették...","id":"20210512_fal_szigeteles_fizika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cef18bf-a377-405e-b035-087fd803818e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210512_fal_szigeteles_fizika","timestamp":"2021. május. 12. 14:00","title":"Csodákra képes a tégla, de nem mindegy, hogy néz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fd6ee3-5f2b-4d8d-bc1e-9f2197ec69e2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Cseh kollégájával tartott egyeztetése után válaszolt a külügyminiszter arra a kérdésre, hogy miért blokkolja a magyar kormány a Kínával szembeni uniós nyilatkozat elfogadását.","shortLead":"Cseh kollégájával tartott egyeztetése után válaszolt a külügyminiszter arra a kérdésre, hogy miért blokkolja a magyar...","id":"20210511_cseh_magyar_kulugyminiszterek_kina_oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1fd6ee3-5f2b-4d8d-bc1e-9f2197ec69e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f875117-5455-40d5-bab4-e361abbfd2fa","keywords":null,"link":"/vilag/20210511_cseh_magyar_kulugyminiszterek_kina_oroszorszag","timestamp":"2021. május. 11. 14:59","title":"Szijjártó: Értelmetlen újabb Kínát elítélő nyilatkozatot kiadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fad986-2641-4076-9310-345121634fcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi még egy vadásszal is megpróbálta lelövettetni az ebet. ","shortLead":"A férfi még egy vadásszal is megpróbálta lelövettetni az ebet. ","id":"20210510_allatkinzas_kutya_birosag_itelet_bortonbuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87fad986-2641-4076-9310-345121634fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00c163c-744b-40ff-af5d-91b3a84c77dc","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_allatkinzas_kutya_birosag_itelet_bortonbuntetes","timestamp":"2021. május. 10. 17:37","title":"Letöltendőre ítéltek egy férfit, aki hagyta elpusztulni sérült kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a786aa-96e2-4c3a-a34d-280a7bcf96bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Teniszedzésén lett rosszul.



","shortLead":"Teniszedzésén lett rosszul.



","id":"20210512_Surgossegire_kerult_posztCoviddal_Papai_Joci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5a786aa-96e2-4c3a-a34d-280a7bcf96bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9b472e-3b57-4481-bdaf-0516afa063b6","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Surgossegire_kerult_posztCoviddal_Papai_Joci","timestamp":"2021. május. 12. 09:51","title":"Sürgősségire került poszt-Coviddal Pápai Joci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ddb23f-ee78-4a8a-8747-c941cf2d4e0a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rendkívüli eredményt értel el kutatók egy génterápiával: hatástalanított HIV-vírust felhasználva sikerült működő immunrendszert létrehozni olyan gyermekeknél, akik anélkül születtek.","shortLead":"Rendkívüli eredményt értel el kutatók egy génterápiával: hatástalanított HIV-vírust felhasználva sikerült működő...","id":"20210511_HIVvirus_immunhiany_genterapia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9ddb23f-ee78-4a8a-8747-c941cf2d4e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b636f427-edf8-429e-b992-3480d65b0d0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_HIVvirus_immunhiany_genterapia","timestamp":"2021. május. 11. 21:08","title":"HIV-vírust használtak immunhiánnyal született gyerekek génterápiájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1508cc9-770d-4a8d-b9f9-31ee3e380488","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik rakéta két embert megölt egy izraeli városban szerda reggel.","shortLead":"Az egyik rakéta két embert megölt egy izraeli városban szerda reggel.","id":"20210512_izrael_hamasz_konfliktus_lod_tuntetes_raketak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1508cc9-770d-4a8d-b9f9-31ee3e380488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0899adc8-9838-4729-9359-e1c7d4684e46","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_izrael_hamasz_konfliktus_lod_tuntetes_raketak","timestamp":"2021. május. 12. 10:33","title":"Ezernél több rakétát lőtt ki Izraelre a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]