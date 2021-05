Ki ne emlékezne a Waka Wakára, vagy a The Cup of Life-ra? A korábbi focitornák dalaival nosztalgiázva készülünk az idei labdarúgó-Európa-bajnokságra.

Kiderült, hogy idén Martin Garrix dj valamint a fél U2 (Bono és The Edge) közösen jegyzett dala, a We Are The People We've Been Waiting For fog a csapból is dübörögni június és július folyamán.

A mai nagy bejelentés apropóján megnéztük, melyek is voltak a korábbi focitornák hivatalos himnuszai.

Bár az Eb-k történetében volt némi előzmény (például 1992-ben a svédországi Európa-bajnokságon Towe Jaarnek és Peter Jöback More Than A Game című dala lett amolyan nem hivatalos tornahimnusz, 1996-ban pedig Simply Red We’re In This Together című dala) igazából 2000-ben kiáltották ki az első igazi Eb-himnuszt. A holland–belga tornán E-Type szerzeménye, a Campione 2000 volt a meccsek kísérőzenéje.

2004-ben a portugál Eb meccseinek hangulatát már a kanadai Nelly Furtado tüzelte fel a Forcával. (Ez nagyjából annyit tesz a portugál szlengben, hogy „csak így tovább”. Mellesleg, ha már a pályákon nem volt magyar érdekeltség, legalább e dalban akadt: Béla Fleck bendzsózik a felvételen, aki bár nem magyar, de édesapja Bartók Béla előtt tisztelegve adta neki a Béla nevet.)

Négy évvel később az Ausztriában és Svájcban rendezett torna Enrique Iglesias tündöklését hozta, aki Steve Moralesszel és Frankie Stormmal kiegészülve alkotta meg a Can You Hear Me-t. (Ekkor egyébként volt egy nem hivatalos Eb-himnusz is, amely lehet, hogy népszerűbb volt, mint a hivatalos, ez pedig a White Stripes Seven Nation Army-ja.) Így szólt a megnyitón az Iglesias-dal:

2012-ben a lengyel–ukrán Európa-bajnokság idején Oceana Mahlmann Endless Summer című dala szólt mindenhonnan.

2016-ban David Guetta és Zara Larsson közös This one's for You című dala volt a franciaországi labdarúgó-Európa-bajnokság himnusza, ami azért is lehet kedves a magyar füleknek, mert ezen a tornán már a magyar válogatott részt vehetett.

A világbajnokságokon sokkal korábban divatba jött a hivatalos himnusz. Már az 1982-es spanyol vb-nek is volt himnusza, a Mundial '82 című dal, amelyet maga Plácido Domingo énekelt. Az idősebbek biztos emlékeznek:

A következő világversenyeken is mindig volt egy-egy kitüntetett dal. Mexikóban 1986-ban az A Special Kind of Hero Stephanie Lawrence-től, 1990-ben Olaszországban az Un'estate italiana Edoardo Bennatótól és Gianna Nanninitől, 1994-ben az USA-ban a Queen We Are the Champions című dala lett sporthimnusz.

1988-ban Franciaországban a latinos hangulatot Ricky Martin biztosította (A dal magyar vonatkozása az, hogy egyik szerzője azóta tiszteletbeli magyar: Desmond Child):

2002-ban Dél-Korea és Japán közösen rendezte a vb-t, így két dalt is választottak himnusszá, Vangelis Anthem és Anastacia Boom című dalát:

A 2006-os német vb-nek is két dala volt, a Celebrate the Day/Zeit Dass Sich Was Dreh Herbert Grönemeyer, Amadou és Mariam előadásában, illetve a The Time of Our Lives Il Divótól és Toni Braxtontól.

A 2010-es dél-afrikai vb-t már csak azért sem lehet elfelejteni, mert örökre belénk égett a Waka Waka (This Time For Africa) Shakirától.

2014-ban Brazíliában Pitbull, Jennifer Lopez és Claudia Leitte We Are One-ja adta a hangulatot:

Legutóbb az oroszok Nicky Jam Will Smith-szel és Era Istrefivel közös Live It Up-ját jelölték ki himnusznak:

