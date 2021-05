Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"803622d2-bff3-4e47-9e3d-0d7e6134a786","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy holland pár fog lakni a nyomtatott betonból készült épületben. ","shortLead":"Egy holland pár fog lakni a nyomtatott betonból készült épületben. ","id":"20210512_Bekoltoztek_a_lakok_Europa_elso_3D_nyomtatassal_keszult_hazaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=803622d2-bff3-4e47-9e3d-0d7e6134a786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b15399d-c5ed-469e-a31e-bfb240b97b93","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Bekoltoztek_a_lakok_Europa_elso_3D_nyomtatassal_keszult_hazaba","timestamp":"2021. május. 12. 14:38","title":"Beköltöztek a lakók Európa első 3D-nyomtatással készült házába – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf2fe62-24ac-4e2b-b849-b4e2059f3760","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felületeken olyan bejegyzések jelentek meg, melyekben a börtönbe zárt orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij melletti kiállásra buzdítottak. Ez azonban nem tetszett az orosz hatóságnak.","shortLead":"A felületeken olyan bejegyzések jelentek meg, melyekben a börtönbe zárt orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij melletti...","id":"20210512_oroszorszag_telegram_google_facebook_twitter_birsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcf2fe62-24ac-4e2b-b849-b4e2059f3760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa496f6-85c8-47fa-8d61-fbc3eea0d62c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_oroszorszag_telegram_google_facebook_twitter_birsag","timestamp":"2021. május. 12. 19:21","title":"Oroszország végigbírságolta a legnagyobb közösségi oldalakat, milliókat követelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08ba536-eff2-4a5e-8f33-505d12184cba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormányinfón bejelentették, lehetnek gyermektáborok a nyáron, az engedély mind a napközis, mind az ottalvós táborokra vonatkozik. A kínlat nem olyan széles, mint korábban.\r

