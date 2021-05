Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összeomlott egy emelvény a Jeruzsálem melletti Givat Zeév egyik zsinagógájában vasárnap.","shortLead":"Összeomlott egy emelvény a Jeruzsálem melletti Givat Zeév egyik zsinagógájában vasárnap.","id":"20210516_Izraelben_osszeomlott_egy_zsinagoga_emelvenye_sokan_sulyosan_megserultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c6ce3d-cb1c-46a1-bfb5-3e6ffd36dd6e","keywords":null,"link":"/vilag/20210516_Izraelben_osszeomlott_egy_zsinagoga_emelvenye_sokan_sulyosan_megserultek","timestamp":"2021. május. 16. 19:55","title":"Izraelben összeomlott egy zsinagóga emelvénye, sokan súlyosan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce583535-8a59-477d-b67c-84298ef13473","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem szükséges méregdrága levegőkeringtető rendszereket vagy légkondicionáló berendezéseket telepíteni a metróállomásokba, hogy nyáron is el lehessen viselni a föld alatti forróságot. ","shortLead":"Nem szükséges méregdrága levegőkeringtető rendszereket vagy légkondicionáló berendezéseket telepíteni...","id":"202119_vizhuteses_metroallomas_megizzasztott_falak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce583535-8a59-477d-b67c-84298ef13473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b31ac1ed-821c-4f75-b2c3-7eb4a3a1aa64","keywords":null,"link":"/360/202119_vizhuteses_metroallomas_megizzasztott_falak","timestamp":"2021. május. 16. 16:10","title":"Nem kell hozzá áram, nem káros – mégis hűvösen tartja a metrót nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d78c495-94fe-4b9e-a0c5-0acf16b96b14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mészöly Miklós születésének 100. évfordulója alkalmából öt novelláját gyűjtik kötetbe és adják át a diákoknak.



","shortLead":"Mészöly Miklós születésének 100. évfordulója alkalmából öt novelláját gyűjtik kötetbe és adják át a diákoknak.



","id":"20210517_Diakigazolvanyert_konyvet_kapnak_a_fiatalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d78c495-94fe-4b9e-a0c5-0acf16b96b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbacb106-4f05-4f35-8042-5a6bd0df2cd6","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Diakigazolvanyert_konyvet_kapnak_a_fiatalok","timestamp":"2021. május. 17. 11:30","title":"Diákigazolványért könyvet kapnak a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Colonial Pipeline vezetékhálózatában történt leállás és az adatlopással kapcsolatos ügyek miatt az amerikai kormány körbefalazza magát a kibertérben.","shortLead":"A Colonial Pipeline vezetékhálózatában történt leállás és az adatlopással kapcsolatos ügyek miatt az amerikai kormány...","id":"20210517_joe_biden_kibervedelem_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57229ad-9902-4dac-a6fe-ecfb8e478add","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_joe_biden_kibervedelem_usa","timestamp":"2021. május. 17. 11:03","title":"Kiberfalat húz fel az USA a kritikus hackertámadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5813b0d4-8afe-4f68-b5bf-d14362fad149","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vona sima győzelmet vár az előválasztáson.","shortLead":"Vona sima győzelmet vár az előválasztáson.","id":"20210517_vona_gabor_karacsony_gergely_miniszterelnok_jelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5813b0d4-8afe-4f68-b5bf-d14362fad149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c7e514-c723-44a7-b357-4351b27178a9","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_vona_gabor_karacsony_gergely_miniszterelnok_jelolt","timestamp":"2021. május. 17. 11:45","title":"Vona Gábornak öt érve is van rá, miért Karácsony Gergely lesz szerinte az ellenzék miniszterelnök-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b231307c-9cca-4fd0-a49d-ef75df5241bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jobb oldalt feldobott Wikipédia-szócikknél rejtettek el egy kis kedvességet a Jóbarátok-rajongóknak. ","shortLead":"A jobb oldalt feldobott Wikipédia-szócikknél rejtettek el egy kis kedvességet a Jóbarátok-rajongóknak. ","id":"20210516_Usse_be_a_Google_keresojebe_kedvenc_karakterenek_nevet_a_Jobaratokbol_es_nezze_meg_mi_tortenik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b231307c-9cca-4fd0-a49d-ef75df5241bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0ec7b6-6a79-4f7e-ad29-ef7f26542556","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Usse_be_a_Google_keresojebe_kedvenc_karakterenek_nevet_a_Jobaratokbol_es_nezze_meg_mi_tortenik","timestamp":"2021. május. 16. 18:05","title":"Üsse be a Google keresőjébe kedvenc karakterének nevét a Jóbarátokból, és nézze meg mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49d5985-3e67-4f3c-b7ca-bcbbf6c7e3a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelentősen enyhültek hétfőtől a járványügyi korlátozások Angliában, bár a brit kormány továbbra is fokozott elővigyázatosságra intette a lakosságot, elsősorban a koronavírus indiai változatának egyes gócpontokban észlelt terjedése miatt.","shortLead":"Jelentősen enyhültek hétfőtől a járványügyi korlátozások Angliában, bár a brit kormány továbbra is fokozott...","id":"20210517_nagy_britannia_anglia_koronavirus_jarvany_nyitas_indiai_varians","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d49d5985-3e67-4f3c-b7ca-bcbbf6c7e3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532944b3-d260-41df-9578-745820384473","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_nagy_britannia_anglia_koronavirus_jarvany_nyitas_indiai_varians","timestamp":"2021. május. 17. 05:57","title":"Nyithatnak az angol pubok, színházak, de fél szemmel az indai vírusvariánst figyelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5813b0d4-8afe-4f68-b5bf-d14362fad149","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ideje felvenni a kesztyűt\" - mármint a kormánnyal, ezt üzente a Diákvárosból bejelentkezve Karácsony Gergely.","shortLead":"\"Ideje felvenni a kesztyűt\" - mármint a kormánnyal, ezt üzente a Diákvárosból bejelentkezve Karácsony Gergely.","id":"20210515_Karacsony_Budapesten_arrol_beszelt_hogy_a_kormannyal_nem_lehet_egyuttmukodni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5813b0d4-8afe-4f68-b5bf-d14362fad149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034292fa-1b16-40e6-b1a1-c81a6341f7e6","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Karacsony_Budapesten_arrol_beszelt_hogy_a_kormannyal_nem_lehet_egyuttmukodni","timestamp":"2021. május. 15. 15:50","title":"Karácsony Budapesten arról beszélt, hogy a kormánnyal nem lehet együttműködni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]